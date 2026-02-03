'एपस्टाईन फाइल आणि अदानींमुळे मोदींनी तडजोड केली'-राहुल गांधींचा भारत-अमेरिका करारावरून गंभीर आरोप
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी निवृत्त सैन्यदलप्रमुख एम एम नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरून सरकारवर टीका केली. यावेळी त्यांनी गंभीर आरोप केले.
Published : February 3, 2026 at 4:12 PM IST
नवी दिल्ली: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर थेट हल्लाबोल केला. इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेत्याला त्यांचे सभागृहात विचार मांडण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असा आरोप राहुल गांधींनी केला.
राहुल गांधी म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचंड दबावाखाली असल्यानं त्यांनी अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार स्वीकारला. या करारामुळे भारतातील शेतकरी आणि शेतीचे मोठे नुकसान होईल.एपस्टाईन फाइल आणि अमेरिकेत अदानींविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यामुळे मोदी दबावाखाली आहेत. एपस्टाईन फाइलमधील अनेक माहिती अद्याप उघड झालेली नाही. त्यामुळेच मोदी अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करून तडजोड करत आहेत.
पुढे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले, " मोदी घाबरले आहेत. रविवारी रात्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या अमेरिका-भारत व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. नरेंद्र मोदींची प्रतिमा डागाळली जाऊ शकते. मुख्य म्हणजे आपल्या पंतप्रधानांची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. जनतेनं याचा विचार करावा. पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेत्याला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलू दिले गेले नाही. त्यांनी देश विकला आहे. अदानींवर अमेरिकेत खटला सुरू आहे. प्रत्यक्षात, हा मोदींविरुद्धचा खटला आहे. एपस्टाईन फाइल्समध्ये बरेच काही अमेरिकेनं अद्याप जाहीर केलेलं नाही. यामुळे दोन पद्धतीनं दबाव निर्माण होत आहे. देशाने हे समजून घेतलं पाहिजे."
सरकारनं संसदेला विश्वासात घ्यावे. दोन्ही सभागृहांमध्ये करारांचे संपूर्ण मसुदे मांडावेत आणि त्यावर व्यापक चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्स मीडियात पोस्ट केली.
लोकसभेत गदारोळ-लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत बोलताना माहितीची सत्य पडताळणी केल्याचा दावादेखील केला. सभागृहाला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले, "मी पुस्तकामधील लेखाची सत्यता पडताळून पाहिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि चीनसह पाकिस्तानसोबतचे संबंध हा राष्ट्रपतींच्या भाषणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मी सत्यता पडताळून पाहिलेल्या लेखात हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे". पुढे राहुल गांधी म्हणाले,"भारतानं कोणत्या दिशेनं जायचं आहे, याबद्दल राष्ट्रपतींचे भाषण होते. चीन आणि अमेरिका हा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमधील मुख्य मुद्दा आहे. हा आमच्या राष्ट्रपतींच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू आहे. मी फक्त एवढेच म्हणत आहे की, चीन आणि भारत यांच्यात काय घडले? त्यावर आपल्या पंतप्रधानांनी कशी प्रतिक्रिया दिली होती? याबद्दल मला एक निवेदन करू द्या. मला का थांबवलं जात आहे?" असा प्रश्न त्यांनी पुढे विचारला.
काँग्रेसच्या 8 खासदारांचं निलंबन- लोकसभा अध्यक्षांनी मंगळवारी आठ विरोधी खासदारांना सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल आणि अध्यक्षांच्या दिशेनं कागद फेकल्याबद्दल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले. अमरिंदर सिंग राजा वारिंग, माणिकम टागोर, गुरजीत सिंग औजला, हिबी एडन, सी. किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत यादवराव पाडोळे, एस. व्यंकटेश आणि डीन कुरियाकोस या काँग्रेसच्या खासदारांचे या अधिवेशनापुरते निलंबन झालं आहे.
