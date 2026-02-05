'थकले आणि निघून गेले'-विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींचा टोला
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील प्रस्तावावर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत उत्तर दिलं. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. त्याचबरोबर देश प्रगती करत असल्याचं म्हटलं.
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला उत्तर दिलं. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र गोंधळ आणि घोषणाबाजी करत सभागृहात अडथळा आणला होता. "ते थकले आणि निघून गेले", अशी त्यांनी विरोधकांवर सभात्याग केल्यानं टीका केली.
राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आज भारत अनेक राष्ट्रांचा एक विश्वासार्ह भागीदार आहे. आम्ही जगाच्या कल्याणासाठी आपली भूमिका बजावत आहोत. आज संपूर्ण जग 'ग्लोबल साउथ'बद्दल बोलते. परंतु त्या चर्चेतील मुख्य पात्र म्हणून, आज भारत जागतिक व्यासपीठांवर 'ग्लोबल साउथ'चा एक मजबूत आवाज म्हणून उदयाला आला आहे." विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी "हुकूमशाही खपवून घेतली जाणार नाही" अशा घोषणा देत सभागृहात अडथळा आणला.
विरोधी पक्षाचे सदस्य गोंधळ घालत असतानाही, पंतप्रधान मोदींनी आपलं भाषण सुरू ठेवलं. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना टोला लगावत म्हणाले, खरगेजींचे वय पाहता, मी तुम्हाला, सभापतींना विनंती करतो की, त्यांना बसूनच घोषणाबाजी करू द्या. जेणेकरून त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही. मागे तरुण लोक आहेत. त्यामुळे, कृपया खरगेंजींना बसूनच घोषणाबाजी करण्याची परवानगी द्या."
पुढे पंतप्रधान म्हणाले की," बहुतेक विकसित राष्ट्रे त्यांच्या समृद्ध संस्था आणि विकसित अर्थव्यवस्था असूनही वृद्ध होत आहेत. या उलट भारत तरुण आणि उत्साही आहे. 'युवा प्रतिभेनं' परिपूर्ण आहे. त्यामधील स्वप्ने, महत्त्वाकांक्षा आणि क्षमता यशाच्या नव्या उंचीवर पोहोचण्यास मदत करू शकते. आज भारत जगाला आशा देत आहे. उपाययोजना देत आहे". यावर सत्ताधारी खासदार जोरदार टाळ्या आणि बाके वाजवून प्रतिसाद दिला.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, "आज भारत हा जगातील संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थांना आशा देणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. देशात कमी महागाई असून वेगानं प्रगती करत आहे. देश अकराव्या स्थानावरून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे. खेळापासून ते अंतराळापर्यंत आणि प्रत्येक क्षेत्रात भारत आत्मविश्वासानं पुढे जात आहे". युरोपियन युनियनसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराचे कौतुक करताना, त्यांनी या कराराला "सर्व करारांची माता" म्हटलं. "गेल्या काही वर्षांत केलेल्या सुधारणा आणि आमूलाग्र बदलाच्या पावलांमुळे जग आता भारतासोबत व्यवसाय करण्यास तयार आणि उत्सुक आहे", असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, "आमचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिलं जात नाही. हे गेल्या ४ दिवसांपासून आम्ही पाहत आहोत. आम्हाला परराष्ट्र धोरण, ट्रम्प काय म्हणाले, सामाजिक न्याय, आणि देशातील बेरोजगारी व महागाई यासह अनेक विषयांवर प्रश्न विचारायचे होते. आमचे सर्व सदस्य हे मुद्दे एकेक करून मांडायला तयार होते.. आम्ही, सर्व विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी ठरवले होते की, जर त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिले, तर आम्ही सभागृहाचे कामकाज चालू देऊ. चर्चेत भाग घेऊ. पण, त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याला बोलू दिलं नाही
ते पुढे म्हणाले, "जेव्हा पंतप्रधान आले, तेव्हा आम्ही त्यांनाही आवाहन केले. आम्ही नियमांनुसार करत होतो. कोणताही गोंधळ घालत नव्हतो. पण, त्यांनी लोकसभा किंवा राज्यसभा, दोन्ही सभागृहांमध्ये कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याला बोलू न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेव्हा एखादा माणूस आपल्या देशासाठी प्राणार्पण केलेल्या महान नेत्यांविरुद्ध बोलतो, तेव्हा ते त्याला मायक्रोफोन देतात. तो त्याचा वापर करून मनमर्जीप्रमाणं शिवीगाळ करतो. मात्र, सरकार शांत राहते. त्यांनी कधी याचा निषेध केला आहे का? आम्ही याचा निषेध केला आहे. त्यामुळे सर्व पक्षनेत्यांनी निर्णय घेतला की, जर ते आम्हाला बोलू देणार नाहीत, तर आम्ही सभात्याग करून निषेध केला पाहिजे."
