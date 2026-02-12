ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करा', निशिकांत दुबे यांचा लोकसभेत प्रस्ताव

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा अंतिम टप्प्यात आहे. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आज गुरुवारी विविध मंत्रालयांकडून लोकसभेत अनेक कागदपत्रे सादर केली जाणार आहेत.

नवी दिल्ली -भाजपाचे निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींविरुद्ध लोकसभेत प्रस्ताव मांडत त्यांचे संसदीय सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. राहुल गांधींनी देशाची दिशाभूल केल्याचा त्यांनी आरोप केला.

"राहुल गांधी हे सोरोससारख्या शक्तींच्या मदतीनं देशाची दिशाभूल करत आहेत. ते देशाचे नुकसान करू इच्छितात. त्यांच्याविरुद्ध मी आज लोकसभेत एक प्रस्ताव मांडला आहे. मी मांडलेल्या प्रस्तावात, मी राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याची आणि त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून आजीवन बंदी घालण्याची विनंती केली आहे," असे दुबे यांनी सांगितलं.

लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या संघर्षादरम्यान काँग्रेस खासदारांना प्रोत्साहन दिल्याचा केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांचे आरोप काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वड्रा यांनी फेटाळले आहेत. "कोणतंही गैरवर्तन झालेलं नाही", असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते किरेन रिजिजू यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी वड्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं "आम्ही कोणाबरोबरही गैरवर्तन केलेलं नाही. एक-दोन खासदार संतप्त झाल्यानंतर ते व्यक्त झाले होते. मी त्यांना (काँग्रेसच्या खासदारांना) प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप झाला. ते खोटे आहे, मी शांत बसले होते."

राहुल गांधींवर कसलाही परिणाम होणार नाही- भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. "भारत-अमेरिका कराराचा शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होईल, अशी त्यांनी भीती व्यक्त केली.प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं, "स्वाक्षरी केलेल्या व्यापार करारामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार आहे. संपूर्ण कामगार संघटनांनी आज संप पुकारला आहे. आमचा त्यांना पाठिंबा देत आहे," असे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई करण्याचा सत्ताधारींनी इशारा दिला. "ते राहुल गांधींविरुद्ध एफआयआर, खटले आणि इतर काही दाखल करतील. पण त्यांच्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही," असे त्यांनी म्हटलं.

भाजपानं काय केलेत आरोप?- सुमारे 20 ते 25 काँग्रेस खासदारांनी सभापतींच्या दालनात घुसून त्यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप भाजपाचे नेते किरेन रिजिजू यांनी केला. माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी दावा केला की," प्रियंका गांधी वड्रा आणि केसी वेणुगोपाल यांच्यासह काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते त्या घटनेदरम्यान उपस्थित होते. ते संघर्षाला प्रोत्साहन देत होते. मीदेखील तिथे होतो. लोकसभेचे सभापती खूप मृदू स्वभावाचे आहेत. अन्यथा त्यांनी कठोर कारवाई केली असती."

  • दरम्यान, बुधवारी, रिजिजू म्हणाले," काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याबद्दल आणि निराधार विधाने केल्याबद्दल त्यांना लोकसभेतील भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य विशेषाधिकार सूचना देतील.

