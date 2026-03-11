ETV Bharat / bharat

दारूसाठी दाम्पत्यानं विकला चिमुकला; पोलिसांनी मोठ्या शिताफीनं केली सुटका

दारू पिण्यास लागणाऱ्या पैशासाठी दाम्पत्यानं आपल्या पोटच्या नवजात बालकाला विकल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पोलिसांनी या प्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

Parents Sell Newborn for Alcohol
माहिती देताना पोलीस अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 3:32 PM IST

हैदराबाद : एका दाम्पत्यानं दारू पिण्याच्या पैशांसाठी आपल्या नवजात मुलाला विकल्याचा आरोप करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना मेडक जिल्ह्यातील हवेली घनपूर परिसरातील लिंगासानीपल्ली तांडा इथं उघडकीस आली. यामुळे गरिबीची दाहकता उघड झाली. दुसरीकडं व्यसनाधिनतेसाठी नशेखोर कोणत्या पातळीवर जाऊ शकतात याची प्रचिती आली.

Parents Sell Newborn for Alcohol
माहिती देताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat)

दारूसाठी विकला चिमुकला : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तांड्यातील रोजंदारी कामगार महेश आणि मंजुळा यांना दारूचं व्यसन आहे. त्यांच्या कमाईचा बहुतांश भाग दारूवर खर्च होतो. मंजुळा हिनं १० फेब्रुवारीला मेडक इथल्या मातृत्व आणि बाल संगोपन केंद्रात एका मुलाला जन्म दिला. जन्मानंतर लगेचच, दाम्पत्यानं दारू पिण्यासाठी पैसे उभे करण्यासाठी बाळाला विकण्याचा निर्णय घेतला. कामारेड्डी जिल्ह्यातील भिक्कानूर मंडळातील कंचरला गावातील नरसोल्ला राजू आणि त्याची पत्नी रजिथा यांना मुलं नव्हती. त्यांना मध्यस्थांमार्फत बाळाची माहिती मिळाली. ४ मार्च रोजी मेडक येथील मुलाच्या वडिलांशी १.७० लाख रुपयांना नवजात बाळ खरेदी करण्यासाठी करार केला.

अंगणवाडी सेविकेनं दाम्पत्यासोबत नवजात : संपूर्ण रक्कम रोख रक्कम देऊन आणि कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर, खरेदीदारांनी हवेली घनपूर मंडळातील शालीपेटा इथं बाळाला ताब्यात घेतलं. मात्र तांडा येथील रहिवाशांनी आणि एका अंगणवाडी सेविकेनं नवजात बाळ अचानक जोडप्यासोबत आल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानं संशय निर्माण झाला. त्यानंतर आरोपींनी घराला कुलूप लावून पळ काढला. हे जोडपे चेगुंता इथं राहत आहे, असं सोमवारी गावकऱ्यांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) च्या अधिकाऱ्यांना कळवलं. पोलिसांच्या मदतीनं त्यांना स्थानिक पोलीस ठाण्यात आणण्यात आलं आणि चौकशी करण्यात आली.

पोलिसांनी घेतलं बाळाला ताब्यात : पोलिसांनी बाळाला कामरेड्डी जिल्ह्यातील कंचरला गावात शोधून काढून त्याची सुटका केली. त्यानंतर बाळाला आईसह संरक्षणासाठी सखी केंद्रात हलवण्यात आलं. माध्यमांशी बोलताना प्रसन्न कुमार म्हणाले की, "बाळाला विकणारे पालक, त्याला खरेदी करणारं जोडपं आणि बेकायदेशीर व्यवहारात सहभागी असलेल्या मध्यस्थांसह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे मुलांशी संबंधित अशा बेकायदेशीर आणि मानवी तस्करीला रोखण्यासाठी जागरूकता आणि देखरेखीची गरज आहे."

