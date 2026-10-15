अंकिता भंडारी प्रकरण: इंडिया गेटवर आंदोलन करणारे आई-वडील दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात; नंतर सुटका
आंदोलनादरम्यान पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी हस्तक्षेप करत अंकिताच्या आई-वडिलांसह तिथे उपस्थित इतर आंदोलकांना आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ताब्यात घेतले.
Published : October 15, 2026 at 10:10 AM IST
नवी दिल्ली: उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात न्यायाच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीतील इंडिया गेटवर शांततापूर्ण आंदोलन करत असलेल्या अंकिताच्या आई-वडिलांना दिल्ली पोलिसांनी पहाटेच्या सुमारास ताब्यात घेतले. मात्र, काही तासांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली असून, विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्याकडून दुःखी कुटुंबाची भेट : बुधवारी संध्याकाळी अंकिता भंडारीचे आई-वडील आणि इतर समर्थक इंडिया गेटवर धरणे आंदोलन करीत होते. सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना आणि इतर आंदोलकांसह त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित काही राजकीय नियुक्त्या आणि इतर मुद्द्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही या दुःखी कुटुंबाची भेट घेतली होती. आंदोलनादरम्यान पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी हस्तक्षेप करत अंकिताच्या आई-वडिलांसह तिथे उपस्थित इतर आंदोलकांना आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या या कृतीमुळे पीडितेचे कुटुंब आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला.
ताब्यात घेतल्यानंतर अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांची सुटका : सुटकेनंतर अंकिताच्या आई-वडिलांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. तिच्या वडिलांनी सरकारला इशारा दिला की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संपूर्ण देशातील जनता रस्त्यावर उतरेल. दुसरीकडे अंकिताच्या आईने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा लढा सुरूच राहील. जर त्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची परवानगी दिली गेली नाही, तर ते आपल्या घरीच उपोषण सुरू करतील, असंही त्यांनी सांगितले.
विविध राजकीय पक्षांचा तीव्र आक्षेप : काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी या घटनेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. काँग्रेस नेत्यांनी पहाटेच्या वेळी केलेल्या या पोलीस कारवाईला 'अलोकतांत्रिक' आणि 'क्रूर' असे संबोधले. राजकीय नेत्यांनी आरोप केला आहे की, केवळ न्यायाची मागणी करणाऱ्या एका दुःखी कुटुंबासोबत केलेली ही वर्तणूक अत्यंत लज्जास्पद असून, देशात लोकशाही अधिकारांचा ऱ्हास होत असल्याचे दर्शवते.
उत्तराखंडमध्ये 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारीची हत्या : खरं तर सप्टेंबर 2022 मध्ये उत्तराखंडमध्ये 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारीची हत्या करण्यात आली होती. तेव्हापासून देशाच्या विविध भागांतून न्यायाची मागणी सातत्याने केली जात आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असली तरी पीडितेच्या कुटुंबाचे असे म्हणणे आहे की, या घटनेशी संबंधित इतर पैलू आणि व्यक्तींच्या बाबतीत अधिक कठोर कारवाई होणे अजूनही आवश्यक आहे. इंडिया गेटवर घडलेल्या या ताज्या घटनेनंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय बनले असून, त्यासोबतच सुरक्षा व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
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