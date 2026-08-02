अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांच्यावर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न; हल्लेखोराला समर्थकांनी चोपलं
दिल्लीतील निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान पूर्णियाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला.
Published : August 2, 2026 at 8:17 PM IST
नवी दिल्ली : पूर्णियाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव (राजेश रंजन) यांच्यावर आज रविवारी (2 ऑगस्ट) त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद सुरू असताना चाकूहल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पप्पू यादव पत्रकार परिषद घेत असताना एक व्यक्ती त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचला आणि त्यानं चाकूनं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. मात्र, उपस्थित समर्थकांनी तत्काळ त्या व्यक्तीला पकडून त्याची धुलाई केली. त्यानंतर आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. या घटनेनंतर पप्पू यादव यांनी ही आपली हत्या करण्याचा कट असल्याचा दावा केला. संबंधित व्यक्ती चाकू घेऊन आला होता आणि यापूर्वीही आपल्याला धमक्या मिळाल्या होत्या, असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, पोलिसांनी आरोपीकडून चाकू जप्त केल्याची माहिती समोर आली असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
#WATCH | The supporters of Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, thrashed the person who allegedly tried to attack the MP while he was holding a press conference at his residence in Delhi. https://t.co/9rLRkBKL4V pic.twitter.com/DABmZMWsIS— ANI (@ANI) August 2, 2026
पप्पू यादव यांची प्रतिक्रिया : घटनेनंतर प्रतिक्रिया देताना खासदार पप्पू यादव म्हणाले, "माझ्या घरात घुसून माझ्यावर हल्ला करण्याची हिंमत कशी झाली? तो व्यक्ती चाकू घेऊन मला मारण्यासाठी आला होता. यापूर्वीही मी अनेक तक्रारी (एफआयआर) दाखल केल्या आहेत. माझे वकीलही इथं उपस्थित आहेत. मी घाबरणार नाही. कोणाला मला मारायचं असेल तर मारून टाका. काही तथाकथित बाबा मला रोज जीवे मारण्याच्या आणि जाळून टाकण्याच्या धमक्या देत होते. माझ्या हत्येचा कट रचण्यात आला होता, मात्र सुदैवानं मी बचावलो."
#WATCH | Delhi | On being attacked at his residence while holding a press conference, Independent MP from Purnea says, " i have already filed several firs... my lawyer is here too. i will not be afraid. if anyone wants to kill me, let them kill me." https://t.co/0coi9m2uFD pic.twitter.com/3iH0ys6qsQ— ANI (@ANI) August 2, 2026
पप्पू यादव यांनी आपल्या घरात एखादी व्यक्ती घुसून हल्ला करण्याचा प्रयत्न कसा करू शकते? असा सवालही उपस्थित केला. दरम्यान, त्यांच्या समर्थकांनी आरोप केला की, हल्लेखोर हल्ला करत असतानाही दिल्ली पोलीस त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते.
Pics of the person who allegedly tried to attack the Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, while the latter was holding a press conference at his residence in Delhi. pic.twitter.com/9yXRbR8IX1— ANI (@ANI) August 2, 2026
'संसदेतील आंदोलनावरून वाद? : या हल्ल्यामागे संसदेच्या परिसरात नुकत्याच झालेल्या वादग्रस्त आंदोलनाची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान खासदार पप्पू यादव यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह अयोध्या येथील राम मंदिरातील कथित देणगी चोरीच्या निषेधार्थ संसद भवनातील मकर द्वाराबाहेर प्रतीकात्मक नाट्यप्रयोग सादर केला होता. या अनोख्या आंदोलनात पप्पू यादव यांनी भगवे वस्त्र परिधान करून कपाळावर टिळा लावत पुजाऱ्याची भूमिका साकारली होती. या आंदोलनात ते देणगीपेटीतील पैसे खिशात टाकत असल्याचं प्रतीकात्मक सादरीकरण करण्यात आलं होतं. या कृतीवरून हिंदू संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. सनातन धर्म आणि भगव्या वस्त्रांचा अवमान केल्याचा आरोप करत दिल्ली, वाराणसीसह अनेक शहरांमध्ये पप्पू यादव यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले होते.
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