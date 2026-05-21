बिहारमधील भागलपूरमधून पाच अल्पवयीन मुली बेपत्ता, परिसरात एकच खळबळ

कुटुंबीयांकडून मुलींचा शोध घेतला जात आहे. तर स्थानिक रहिवाशांनी मानवी तस्करी टोळी असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

Panic In Bihar's Bhagalpur As Five Minor Girls Go Missing From Nathnagar Area
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 21, 2026 at 7:27 PM IST

भागलपूर : बिहारमधील भागलपूर जिल्ह्यातील नाथनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून पाच अल्पवयीन मुली अचानक बेपत्ता झाल्यामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या सर्व मुली एकाच परिसरातील रहिवासी असल्याचं सांगितलं जात असून, बुधवारी रात्री उशिरापासून त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही. या सर्व मुलींचे वय अंदाजे 8 ते 12 वर्षांच्या दरम्यान आहे.

भागलपूरमधील पाच मुली बेपत्ता : कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, मुली रात्री उशिरापर्यंत घरीच होत्या. काहींनी अभ्यासाचे कारण सांगितलं, तर काही जणी मैत्रिणीसोबत गच्चीवर जाण्याबाबत सांगितलं. मात्र, रात्री उशिरा जेव्हा कुटुंबीय जागे झाले, तेव्हा मुली तिथं नव्हत्या.

गावकऱ्यांना मानवी तस्करीच्या टोळीची भीती : कुटुंबीयांकडून मुलींचा शोध घेतला जात आहे. तर स्थानिक रहिवाशांनी मानवी तस्करी टोळी असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर, संपूर्ण गावात घबराट पसरली आणि लोकांनी आजूबाजूच्या परिसरात मुलींचा शोध सुरू केला आहे.

पोलिसांनी 25 हजार रुपयांच्या बक्षिसाची केली घोषणा : दरम्यान, भागलपूरच्या नाथनगर पोलिसांनी बेपत्ता झालेल्या पाच मुलींच्या शोधाबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. नाथनगर पोलिसांनी असंही जाहीर केलं की, या संदर्भात माहिती देणाऱ्या कोणालाही 25 हजार रुपयांचे रोख बक्षीस देऊन सन्मानित केलं जाईल.

एका मुलीनं पैशाच्या आमिषामागील रहस्य केलं उघड : गावातील एका मुलीनं सांगितलं, "तिच्या मैत्रिणींना सांगण्यात आलं होतं की, त्या अमुक ठिकाणी गेल्यास त्यांना भरपूर पैसे मिळतील." तसंच तिनं असंही सांगितलं की, तिलाही सोबत येण्यास सांगितलं होतं, पण तिने नकार दिला. यानंतर गावकऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे.

पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली नाही : पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली नाही, असा आरोप बेपत्ता मुलींच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी आदल्या रात्री पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली होती, परंतु तात्काळ कोणतीही गंभीर कारवाई करण्यात आली नाही. तसंच काही कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, त्यांना सकाळी परत येण्यास सांगण्यात आलं होतं. यामुळं लोकांमध्ये संताप वाढत आहे.

मुलगी घराबाहेर जाताना दिसली होती : एका बेपत्ता मुलीची आई म्हणाली, "माझी मुलगी काल रात्री घरी झोपली होती. तिची मैत्रीण तिला पुस्तक द्यायला आली होती. त्यानंतर त्या दोघींचा काहीच पत्ता लागला नाही." दुसरी एक महिला म्हणाली, "माझी 12 वर्षांची मुलगीसुद्धा काल रात्रीपासून बेपत्ता आहे आणि आमच्या कुटुंबानं रात्रभर तिचा शोध घेतला." दुसऱ्या एका कुटुंबानं सांगितलं की, रात्री उशिरा एका शेजाऱ्यानं त्यांच्या दारावर थाप मारून सांगितलं की, त्यांची मुलगी घराबाहेर जाताना दिसली होती. कुटुंबातील सदस्य बाहेर येईपर्यंत ती मुलगी गायब झाली होती.

मानवी तस्करीच्या शक्यतेमुळं चिंता वाढली : स्थानिकांच्या मते, एकाच वेळी पाच मुलींचं बेपत्ता होणं ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यांना भीती आहे की, एक टोळी निष्पाप मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढत आहे. पोलीस सध्या गावकऱ्यांची चौकशी करत असून, मुलींचा शोध सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

पोलिसांचं म्हणणं काय ?: एसएसपी प्रमोद यादव यांनी या घटनेला दुजोरा देत सांगितलं की, "कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केली आहे. आम्हाला पाच मुली बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळाली आहे. मुलींचा शोध घेण्यासाठी एक पथक तयार करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये नाथनगर, लालमाटिया आणि मधुसूदनपूर येथील पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे. सर्व बेपत्ता मुली लवकरच सापडतील."

