पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहरची नवी चाल; भारतावर हल्ला करण्याकरिता महिला जिहादी ब्रिगेडची घोषणा
पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहर भारताविरोध हल्ला करण्याकरिता महिलांची दहशतवादी ब्रिगेड सुरू करणार आहे. या संघटनेचं काम सुरू कसे असणार, जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : October 29, 2025 at 7:00 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 7:07 PM IST
नवी दिल्ली- पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनेच्या प्रमुखानं भारताविरुद्ध पुन्हा एकदा गरळ ओकत नवा डाव रचला आहे. दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदनं (जेईएम) भारताविरुद्ध युद्ध एका नवीन स्वरूपात करण्याचं जाहीर केलं आहे. जेईएम संघटनेचे प्रमुख मौलाना मसूद अझहरनं जमात-उल-मोमिनत या नवीन महिला जिहाद ब्रिगेडची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे.
मसूद अझहरची २१ मिनिटांची ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आली आहे. यामध्ये पाकिस्तानद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या दहशतवादी नेटवर्कचा भारताविरोधातील नवीन कट उघड झाला आहे. या ऑडिओमध्ये मसूद अझहर स्वतः महिलांना दहशतवादाच्या मार्गावर सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचं आवाहन करत आहे. जमात-उल-मोमिनतमध्ये सामील होणाऱ्या महिलांना मृत्यूनंतर स्वर्ग मिळेल, असे मसूद अझहरनं म्हटलं आहे.
मसूद अझहरनं बहावलपूरमधील मरकझ उस्मान-ओ-अली येथे भाषण दिलं. यात महिलांना जागतिक जिहाद चळवळीत कसे भरती केले जाईल? प्रशिक्षित केले जाईल? याचा समावेश कसा केला जाईल, याचे तपशीलवार वर्णन केलं आहे. मौलाना मसूद अझहरनं महिलांना जिहादी प्रशिक्षणासाठी चक्क दौर-ए-तस्किया हा एक विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केल्याचं जाहीर केलं. पुरुषांना दहशतवादाचं प्रशिक्षण देण्यात येणाऱ्या दौर-ए-तरबियत अभ्यासक्रमासारखा हा अभ्यासक्रम आहे.
भारतीय महिलांविरोधात काम करणार संघटना- दुसऱ्या कोर्समध्ये महिलांना दौर-ए-आयत-उल-निसा शिकवलं जाणार आहे. त्यामधून जिहादमधील महिलांची कर्तव्ये स्पष्ट केली जाणार आहेत. भारतीय महिला सैनिक आणि महिला पत्रकारांना तोंड देण्यासाठी महिला युनिटची तयारी करत असल्याचं दहशतवादी संघटनेच्या प्रमुखानं म्हटलं आहे. जैश-ए-मोहम्मदची पाकिस्तानच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जमात-उल-मोमिनतच्या शाखा स्थापन करण्याची योजना आहे. प्रत्येक शाखेचे नेतृत्व जिल्हा मुंतझिमा नावाच्या एका महिलेकडे असेल, असे मसूदनं जाहीर केलं आहे. त्यानं महिलांना ए मुस्लिम बहना हे पुस्तक वाचण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिलांच्या दहशतवादी संघटनेत कोणाचा असणार समावेश- दहशतवादी संघटनेतील महिलांनी कोणत्याही परपुरुषांशी संपर्क साधू नये, अशा कडक सूचना दिल्या आहेत. या संघटनेचे नेतृत्व मसूद अझहरची बहीण सादिया अझहर करत आहे. महिला ब्रिगेडमधील इतर नेतृत्वात त्याची बहीण सुमैरा अझहर (उम्म मसूद) आणि अफीरा फारूक यांचादेखील समावेश आहे.अफीरा फारूक ही पुलवामामध्ये हल्ला करणाऱ्या उमर फारूकची विधवा पत्नी आहे. तर सुमैरा अझहर नवीन महिलांना दहशतवादी संघटनेत भरती करण्यासाठी आणि महिलांचा ब्रेनवॉश करण्यासाठी ऑनलाइन वर्ग घेत आहे. शोबा-ए-दावत ही महिलांची दहशतवादी संघटना ही भारतीय सैन्यानं ठार केलेल्या दहशतवाद्यांचे नातेवाईक असलेल्या महिला चालवतात.
- ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतानं मसूद अझहरचे १४ नातेवाईक मारले गेले. यात त्याची बहीण हवा बीबीचाही समावेश होता. मसूद अझहरचा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात थेट सहभाग असल्याचा भारताचा आरोप आहे.
हेही वाचा-