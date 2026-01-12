ETV Bharat / bharat

जम्मू-काश्मीरमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ दिसले अनेक पाकिस्तानी ड्रोन: भारतीय सैन्यानं दिलं चोख प्रत्युत्तर

जम्मू-काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेजवळ ड्रोन हालचाली दिसून आल्या आहेत. यानंतर भारतीय सैन्य दलानं चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Symbolic image
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 1:23 PM IST

1 Min Read
श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरच्या नौशेरा-राजौरी सेक्टरमध्ये रविवारी (11 जानेवारी) संध्याकाळी नियंत्रण रेषेजवळ अनेक संशयास्पद ड्रोन दिसल्याचं समोर आलं आहे. हे ड्रोन पाकिस्तानचे असल्याचा संशय आहे. या घटनेनंतर, भारतीय सैन्यानं काउंटर अनमॅन्ड एरियल सिस्टिम तैनात केली. त्यानंतर हे ड्रोन मागे हटले.

या भागात ड्रोनच्या संशयास्पद हालचाली : रविवारी संध्याकाळी जम्मू आणि काश्मीरमधील सांबा, राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेवरील अनेक भागांत संशयास्पद ड्रोन हालचाली आढळून आल्या, ज्या पाकिस्तानकडून असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या संशयास्पद हालचाली दिसल्यानंतर, भारतीय सुरक्षा दल हाय अलर्टवर आहे.

'भारतीय जवानांनी गोळीबार केला' : सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "उडणारी वस्तू पाकिस्तानच्या बाजूनं आली आणि काही मिनिटं भारतीय हद्दीवर घिरट्या घालून परत गेली. संशयास्पद ड्रोन हालचाली आढळल्यानंतर परिसरात शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. संध्याकाळी 6:35 च्या सुमारास गनिया-कलसियान गावावरदेखील ड्रोनची हालचाल दिसल्यानंतर सैन्य दलाच्या जवानांनी मीडियम आणि लाइट मशीन गननं गोळीबार केला. त्याचवेळी, राजौरीतील तेरियाथ येथील खब्बर गावावर आणखी एक ड्रोन दिसल्याची माहिती समोर आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, उडणारी वस्तू चमकत होती. ती कालाकोटमधील धर्मशाल गावाच्या दिशेनं आली आणि नंतर भरखकडं गेली. यानंतर अशाच प्रकारची आणखी एक वस्तू संध्याकाळी 7:15 वाजता चक बब्रालवर काही मिनिटं घिरट्या घालताना दिसली. यानंतर ती पुंछमधील नियंत्रण रेषेजवळील मानकोट सेक्टरमध्ये तन येथून टोपाकडं जाताना दिसली.

शस्त्रास्त्रं आणि दारूगोळ्याचा साठा जप्त : या घटनेनंतर भारतीय सैन्य दलाच्या जवानांनीही काउंटर अनमॅन्ड एरियल सिस्टिम तैनात केल्या, ज्यामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. दरम्यान, सांबा जिल्ह्यातील पलुरा गावात सीमेजवळ शस्त्रास्त्रं आणि दारूगोळ्याचा साठा जप्त झाल्यानंतर सीमा सुरक्षा दल आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी शनिवारी संयुक्त शोध मोहीम सुरू केली. या साठ्यात दोन मॅगझिनसह एक चिनी बनावटीचं 9 एमएम पिस्तूल, एक मॅगझिनसह एक ग्लॉक 9 एमएम पिस्तूल आणि एपीएल एचजीआर 84 अशी अक्षरं लिहिलेलं एक चिनी हँडग्रेनेड समाविष्ट होतं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण सोळा 9 एमएम काडतुसं देखील जप्त करण्यात आली आहेत.

