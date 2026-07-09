चंदीगडमधील केमिस्टच्या दुकानातील हत्येप्रकरणी पाकिस्तान कनेक्शन समोर, आणखी तीन संशयितांना अटक
आकाश कुमार ऊर्फ मणी, सचिन सिल्वेस्टर आणि गुरमीत सिंग ऊर्फ बादशाह अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत.
Published : July 9, 2026 at 4:30 PM IST
चंदीगड : चंदीगड पोलिसांनी सेक्टर 11 भागात 13 जून रोजी झालेल्या 45 वर्षीय फार्मसी कॅशियर जानकी दास यांच्या हत्येप्रकरणी आणखी तीन संशयितांना अटक केली आहे. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी धर्मेंद्र सिंग, जो सध्या कपूरथला तुरुंगात आहे. त्याला चौकशीसाठी 'प्रोडक्शन वॉरंट'द्वारे शहरात आणण्यात आलं आहे.
आणखी तीन संशयितांना अटक : आकाश कुमार ऊर्फ मणी, सचिन सिल्वेस्टर आणि गुरमीत सिंग ऊर्फ बादशाह अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत. हे सर्वजण पंजाबमधील तरनतारन येथील रहिवासी आहेत. प्राथमिक तपासादरम्यान, हे संपूर्ण नेटवर्क पाकिस्तानशी संबंधित असल्याचे धागेदोरे तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती लागले आहेत, असं पोलिसांनी सांगितलं. तसंच, हे आरोपी धर्मेंद्रच्या सूचनांनुसार काम करत होते आणि त्याच्याच सांगण्यावरून त्यांनी हत्येचा कट रचला होता, असंही पोलिसांनी नमूद केलं.
Major Breakthrough by Chandigarh Police— Chandigarh Police #Citizen First (@ChdPol) July 8, 2026
Police Station Crime has busted a cross-border and inter-state network involved in illegal arms, narcotics, and Fake Indian Currency Notes (FICN), linked to the Sector-11 chemist shop murder case. pic.twitter.com/hBwFMvaC5W
3 किलो 28 ग्रॅम 'आइस' जप्त : "तरनतारन आणि अमृतसरमध्ये टाकलेल्या छाप्यादरम्यान आम्ही तिन्ही आरोपींना अटक केली आणि त्यांच्याकडून 3 किलो 28 ग्रॅम 'आइस' (मेथॅम्फेटामाइन) जप्त केलं," असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. तसंच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या अमली पदार्थाची किंमत अंदाजे 24 कोटी रुपये इतकी होती, असं त्यांनी सांगितलं. "8 लाख रुपये किमतीच्या बनावट भारतीय चलनाच्या नोटा, एक बेकायदेशीर पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसेही जप्त करण्यात आली आहेत," असंही त्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
पाकिस्तान कनेक्शन समोर : तपासादरम्यान असंही निष्पन्न झालं की, आरोपी केवळ हत्येमध्येच सहभागी नव्हते, तर अमली पदार्थ आणि बनावट चलनाचा व्यवहार करणाऱ्या एका नेटवर्कशीही ते जोडलेले होते. "आरोपींना पाकिस्तानातील सूत्रधारांकडून सूचना मिळत असत आणि ते विविध गुन्हेगारी व बेकायदेशीर कृत्यं करत असत. आम्ही आता आरोपींचे मोबाईल फोन, बँक खाती आणि परदेशातील संपर्कांची तपासणी करत आहोत," असं पोलिसांनी सांगितलं.
नेटवर्कबाबत अधिक खुलासे होऊ शकतात : पुढील तपासामुळं या नेटवर्कबाबत अधिक महत्त्वपूर्ण खुलासे होऊ शकतात, असंही पोलिसांनी सांगितलं. ही कारवाई चंदीगड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं, केंद्रशासित प्रदेशाचे पोलीस महासंचालक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा, महानिरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार आणि पोलीस अधीक्षक (गुन्हे) मंजीत सिंग यांच्या देखरेखीखाली केली. दरम्यान, पोलीस उपअधीक्षक (गुन्हे) लक्ष्य पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक नरेंद्र सिंग पटियाल यांच्या नेतृत्वाखालील एका पथकानं पंजाबमधील विविध भागांत सलग छापे टाकून हे नेटवर्क उद्ध्वस्त केलं.
हेही वाचा :