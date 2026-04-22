पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्याला वर्ष पूर्ण; पंतप्रधान मोदी म्हणाले,'देश दहशतवादासमोर कधीही झुकणार नाही'
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तेथील परिस्थिती काय आहे? पंतप्रधान मोदींनी मृत्यू झालेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली अर्पण करत काय म्हटले? वाचा, सविस्तर
Published : April 22, 2026 at 10:46 AM IST
श्रीनगर - दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला आज वर्ष पूर्ण होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीडितांना श्रद्धांजली अर्पण केली. दुःखाच्या या प्रसंगी संपूर्ण भारत एकजुटीनं उभा असल्याचे सांगत देश दहशतवादासमोर कधीही झुकणार नाही, या आपल्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात (22 एप्रिल 2025 रोजी) पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या दहशतवाद्यांनी बैसारनच्या कुरणात 26 निष्पाप पर्यटकांची हत्या केली. हत्या करण्यापूर्वी त्यांचा धर्म जाणून घेतला होता. हा हल्ला 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' (The Resistance Front) या पाकिस्तानस्थित 'लष्कर-ए-तौयबा' या दहशतवादी संघटनेशी संलग्न संघटनेनं केला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, "गेल्या वर्षी याच दिवशी पहलगाम येथे झालेल्या त्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या निष्पाप व्यक्तींचे आज स्मरण करत आहे. त्यांना कधीही विसरले जाणार नाही. या दुःखाचा सामना करत असलेल्या पीडित कुटुंबांच्या वेदनांमध्ये मी देखील सहभागी आहे. माझ्या संवेदना त्यांच्यासोबत आहेत."
Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…
"एक राष्ट्र म्हणून, आम्ही या दुःखाच्या प्रसंगी एकजुटीनं उभे आहोत. भारत दहशतवादाच्या कोणत्याही स्वरूपासमोर कधीही झुकणार नाही. दहशतवाद्यांचे हे नीच आणि कुटील मनसुबे कधीही यशस्वी होणार नाहीत. भारताला दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धोक्याचा सामना ताकदीने केला जाईल", असे पंतप्रधांनी म्हटले.
हॉटेल मालकांनी काय सांगितलं-पहलगामधील बैसरण कुरणाच्या जवळच डोंगरांच्या समोर एक साधे गेस्टहाऊस आहे. एकेकाळी 12 खोल्यांची ही जागा पर्यटकांच्या गर्दीनं नेहमी गजबजलेली असायची. यााबत खोल्यांचे मालक झुबेर अहमद यांनी आठवण सांगितली. टूर ऑपरेटर खोल्या साफ होण्यापूर्वीच त्या मिळवण्यासाठी घासाघीस करत असत त्यामुळे त्यांना बोलायलाही फारसा वेळ मिळत नसे. झुबेर अहमद म्हणाले, “आता ते बदललं आहे. पर्यटकांच्या बुकिंगसाठी आता वाट पाहावी लागते. गेल्या आठवड्यात एका बॉलिवूड चित्रपटाची टीम तिथे थांबली होती. तेव्हा हॉटेल पूर्ण भरले होते. पण, सर्वसाधारणपणे, सरासरी 2 ते 4 खोल्याच भरलेल्या असतात. काही दिवस तर हॉटेल पूर्णपणे रिकामे असते. “दर निम्म्यानं कमी केले आहेत. हॉटेलमध्ये किमान कोणीतरी असावे, अशी तीव्र इच्छा असते, त्या दिवशी तर दर आणखी कमी केले जातात,” असे अहमद यांनी सांगितलं.
पहलगाम हल्ल्यानंतर अधिकृत आकडेवारी पाहता आदरातिथ्य क्षेत्रावर (हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राच्या) मोठा परिणाम झाला. हल्ल्यापूर्वी पहलगाममध्ये देशभरातून तसेच विदेशातून दररोज 3 हजार ते 4 हजारांहून अधिक पर्यटक येत होते. परंतु, आता ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.
पर्यटकांची संख्या मंदावली- ईटीव्ही भारतला मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मे 2025 ते एप्रिल 2026 या कालावधीत पहलगाममध्ये 4,30,495 स्थानिक पर्यटकांनी भेट दिली. ही संख्या मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. कारण, यापूर्वी दरवर्षी 10 लाखांहून अधिक पर्यटक पहलगाममध्ये भेट देत होते. पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या चार महिन्यांत 4.63 लाख पर्यटकांनी पहलगामला भेट दिली होती. त्या तुलनेत जानेवारी 2026 ते एप्रिल या कालावधीत केवळ 2 लाख 54 हजार 930 पर्यटकांची नोंद झाली आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये केवळ 5,602 पर्यटक आले होते. 2025 च्या तुलनेत पर्यटकांच्या संख्येत 94 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.
केवळ पाच खोल्यांचेच सरासरी बुकिंग-ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370रद्द केल्यानंतर गेल्या तीन दशकांतील सर्वाधिक पर्यटक आगमनाची नोंद झाली होती. पर्यटकांच्या या अचानक आलेल्या लोंढ्यामुळे आदरातिथ्य क्षेत्राची चांगली भरभराट झाली होती. त्यामुळे स्थानिक लोकांनी हॉटेल्समध्ये गुंतवणूक करण्यास किंवा आपल्या घरांचे रूपांतर 'गेस्टहाऊस'मध्ये करण्यास सुरुवात केली. गेल्या 14 वर्षांपासून आदरातिथ्य क्षेत्रात कार्यरत असलेले हमीद मसूदी यांनी म्हटलं," फोरस्टार हॉटेलमधील खोल्यांच्या बुकिंगचे प्रमाण (occupancy rate) गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचलं आहे. एकूण 30 खोल्यांपैकी सध्या केवळ पाच खोल्यांचेच सरासरी बुकिंग होत आहे.
खोल्यांच्या भाड्या कपात- "2006 ते 2009 या कालावधीत, खोऱ्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मंदावली होती. मात्र, त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या हॉटेल्सची संख्या कमी होती. मात्र, नवीन हॉटेल्स आणि गेस्टहाउसेची भर पडल्यामुळे, मोजक्याच पर्यटकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. आमचा खर्चही निघत नाही," असे त्यांनी सांगितलं. या परिस्थितीचा थेट परिणाम दरांवर झाला आहे. बाजारातील तज्ञांच्या मते उच्च श्रेणीतील हॉटेल्समध्ये खोल्यांचे भाडे पूर्वी 20 हजार रुपयांहून अधिक होते. ते आता घसरून 8,000 रुपयांपर्यंत खाली आलं आहे.
धीर द्यावा लागला- अनुपमा जमदाडे एप्रिल 2026 मध्ये पुन्हा पहलगामला आल्या आहेत. महाराष्ट्रातून आलेल्या 30 पर्यटकांच्या एका गटाला मार्गदर्शन करत असताना त्यांना निदर्शनाला आलं की एकाही पर्यटकानं घोडस्वारी करण्याचा पर्याय निवडला नाही. एकेकाळी अत्यंत लोकप्रिय असलेली घोडेस्वारी पर्यटकांनी टाळण्यामागचे कारण म्हणजे, त्यांच्या मनात अजूनही पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याची भीती होती. "मला त्यांना धीर द्यावा लागला. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मी प्रवास विम्याचीही व्यवस्था केली. मी त्यांना सांगितलं की, जर काही विपरीत घडले तर स्थानिक लोक त्यांची काळजी घेतील."
- श्रीनगर आणि पहलगाममध्ये काही काळ घालवल्यानंतर पर्यटकांच्या गटाच्या मनातील भीती कमी झाली. सहलीच्या अखेरीस, त्या पर्यटकांना काश्मिरी आतिथ्य खरोखरच अतुलनीय असल्याची जाणीव झाल्याचे जमदाडे यांनी सांगितलं.
