भारतीय लोककलेचा तेजस्वी अध्याय संपला; पद्मविभूषण डॉ. तीजन बाई काळाच्या पडद्याआड
पद्मविभूषण पुरस्कार विजेत्या ज्येष्ठ पंडवानी गायिका डॉ. तीजन बाई यांचे वयाच्या 70 व्या वर्षी निधन झालं.
Published : July 5, 2026 at 1:02 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगडच्या लोकसंस्कृतीला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देणाऱ्या, प्रसिद्ध पंडवानी गायिका आणि पद्मविभूषण पुरस्कार विजेत्या तीजन बाई यांचे आज रविवारी (5 जुलै) पहाटे 3:15 वाजेच्या सुमारास एम्स (AIIMS) रायपूर इथं निधन झालं. मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी काल शनिवारी रात्री उशिरा त्यांच्या कुटुंबीयांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती.
पद्मविभूषण तीजन बाई यांचे निधन : पद्मविभूषण पुरस्कार विजेत्या तीजनबाई बऱ्याच काळापासून आजारी होत्या आणि रायपूर येथील एम्स (AIIMS) रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे केवळ राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरातील कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.
तीजन बाईंनी आपल्या अद्वितीय गायनशैली आणि प्रभावी सादरीकरणाच्या माध्यमातून 'पांडवानी' या लोकगाथा परंपरेला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेऊन ठेवलं. आपला दमदार आवाज, अभिनय आणि भावपूर्ण सादरीकरणाद्वारे महाभारतातील कथा जिवंत करत, त्यांनी भारत आणि परदेशात हजारो वेळा सादरीकरण करून छत्तीसगडच्या समृद्ध लोकसंस्कृतीची प्रतिष्ठा उंचावली आहे.
'पांडवानी' या लोक-महाकाव्याला आंतरराष्ट्रीय मंचावर पोहोचवलं : तीजनबाईंनी 'पांडवानी' या लोकगाथा गायन परंपरेला आंतरराष्ट्रीय मंचावर पोहोचवलं. लोककला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाची दखल घेत, भारत सरकारनं त्यांना 'पद्मश्री', 'पद्मभूषण' आणि त्यानंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या 'पद्मविभूषण' पुरस्कारानं सन्मानित केलं. याव्यतिरिक्त, त्यांना 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारा'सह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सन्मानही प्राप्त झाले.
'पांडवानी'नं परदेशात आपली छाप पाडली : तीजन बाई यांनी सादर केलेल्या पांडवानीतील 'दुशासन वध' या प्रसंगाला जगभरात लोकप्रियता मिळाली. 1980 मध्ये सांस्कृतिक दूत म्हणून त्यांनी इंग्लंड, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, तुर्की, माल्टा, सायप्रस, रोमानिया आणि मॉरिशस या देशांचा दौराही केला.
तीजन बाई यांना अनेक पुरस्कार मिळाले : त्यांना 1988 मध्ये 'पद्मश्री' आणि 1995 मध्ये 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' प्रदान करण्यात आला. कला क्षेत्रातील योगदानाबद्दल 2003 मध्ये त्यांना 'पद्मभूषण' देऊन सन्मानित करण्यात आलं आणि 2007 मध्ये त्यांना 'नृत्य शिरोमणी' ही पदवी मिळाली. 2017 मध्ये खैरागढ संगीत विद्यापीठानं त्यांना मानद 'डी.लिट.' (D.Litt.) पदवी प्रदान केली आणि 2019 मध्ये त्यांना 'पद्मविभूषण' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. चार मानद 'डी.लिट.' पदव्यांव्यतिरिक्त, त्यांना जपानमधील 'फुकुओका पुरस्कारा'नेही सन्मानित करण्यात आलं.
तीजनबाई यांच्याबाबत महत्त्वाची माहिती :
8 ऑगस्ट 1956 ला तीजनबाईंचा जन्म : तीजन बाई यांचा जन्म 8 ऑगस्ट 1956 रोजी दुर्ग जिल्ह्यातील पाटन ब्लॉकमधील 'अटारी' गावात झाला. 'तीज' या लोकसणाच्या दिवशी जन्म झाल्यामुळे त्यांच्या पालकांनी त्यांचे नाव 'तीजन' असं ठेवलं. त्यांच्या आईचं नाव सुखवती देवी आणि वडिलांचे नाव हुनुकलाल पारधी होते. त्या त्यांच्या कुटुंबातील पहिलं अपत्य होत्या. तीजन बाईंचं बालपण अत्यंत गरिबीत आणि अभावग्रस्त परिस्थितीत गेलं. पशू-पक्ष्यांचे आवाज, आईची लोकगीते आणि वडिलांचे बासरीवादन यांमुळे त्यांच्या मनात संगीताविषयीची तीव्र आवड निर्माण झाली.
सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और…— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2026
कुटुंब अन् समाजाकडून विरोधाचा सामना : एके दिवशी, आपल्या आजोबांना 'पांडवानी' गाताना ऐकून त्यांनी ही लोककला आत्मसात करण्याचा निश्चय केला. अवघ्या 9 वर्षांच्या वयात त्यांनी आजोबा ब्रिजलाल पारधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. त्या काळात, पारधी समाजातील एखाद्या मुलीनं सार्वजनिकरीत्या 'पांडवानी' गाणं हे सामाजिक मान्यतांच्या विरोधात मानलं जात असे. परिणामी, कुटुंब आणि समाज अशा दोघांकडूनही विरोधाचा सामना करावा लागला, इतकंच नव्हे तर त्यांना घराबाहेरही काढण्यात आलं. 'पांडवानी' गायनाच्या या ध्यासाचा त्यांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या विवाहांवरही परिणाम झाला, तरीही त्यांनी कधीच हार मानली नाही.
वयाच्या 13 व्या वर्षी पहिला सार्वजनिक कार्यक्रम : वयाच्या 13 व्या वर्षी त्यांनी चांदखुरी गावातील सतीचौरा चौकात आपला पहिला सार्वजनिक कार्यक्रम सादर केला. त्यानंतर त्यांची ख्याती केवळ शेजारच्या गावांपुरती मर्यादित न राहता भिलाई, दुर्ग, रायपूर आणि भोपाळपर्यंत पसरली. भोपाळमधील 'भारत भवन' इथं झालेल्या एका सादरीकरणादरम्यान, त्यांच्या प्रतिभेनं प्रभावित होऊन तेथील नामवंत नाट्य-कलाकारांनी त्यांना तत्कालीन पंतप्रधानांकडे सादरीकरण करण्याची संधी मिळवून दिली.
त्यांची प्रतिभा ओळखून एका नामांकित चित्रपट दिग्दर्शकानं त्यांना आपल्या दूरचित्रवाणी मालिकेत काम करण्याचं निमंत्रण दिलं. यानंतर त्यांना 1986 मध्ये नोकरीची संधी मिळाली. तीजन बाई यांनी साक्षरता, महिलांचे हक्क आणि लोककलेचं जतन या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केलं आहे. आपल्या संघर्षातून, निष्ठेतून आणि असाधारण प्रतिभेच्या जोरावर त्यांनी 'पांडवानी' या कलाप्रकाराला जागतिक व्यासपीठावर नेलं आणि त्याद्वारे छत्तीसगडची सांस्कृतिक ओळख एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवली.
छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की अमर गाथाकार, पद्म विभूषण से सम्मानित विश्वविख्यात पंडवानी कलाकार डॉ. तीजन बाई जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 5, 2026
उनका निधन न केवल लोककला जगत के लिए, बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ तथा समस्त देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अपने अद्वितीय…
पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक : आपल्या शोकसंदेशात पंतप्रधान म्हणाले, "प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाईजी यांच्या निधनामुळे मला अत्यंत दुःख झालं आहे. आपल्या उत्कृष्ट सादरीकरणाद्वारे त्यांनी छत्तीसगडमधील या लोककला प्रकाराला जगभरात एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. त्यांचं निधन ही कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रासाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे. दुःखाच्या या कठीण प्रसंगी मी त्यांचे कुटुंबीय आणि चाहते यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करतो."
मुख्यमंत्री साय यांची एम्स रायपूरला भेट : तीजन बाई यांच्या निधनाचं वृत्त समजताच मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी एम्स रायपूरला भेट दिली. आपल्या शोकसंदेशात मुख्यमंत्री म्हणाले, "छत्तीसगडच्या लोकसंस्कृतीच्या दिग्गज कथाकार, पद्मविभूषण पुरस्कार विजेत्या आणि जगप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार डॉ. तीजन बाई यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. त्यांचे जाणे ही केवळ लोककलेच्या क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर छत्तीसगडच्या सांस्कृतिक वारशासाठी आणि संपूर्ण देशासाठी कधीही भरून न येणारी हानी आहे. आपल्या अद्वितीय गायनशैली, असाधारण प्रतिभा आणि लोकपरंपरा जतन करण्याप्रती असलेल्या निष्ठेच्या जोरावर त्यांनी जागतिक स्तरावर छत्तीसगडची सांस्कृतिक ओळख निर्माण केली. त्यांचे अतुलनीय योगदान सदैव स्मरणात राहील. दिवंगत आत्म्यास प्रभू श्रीरामांच्या चरणी स्थान मिळावं आणि त्यांच्या शोकाकुल परिवाराला, असंख्य चाहत्यांना व संपूर्ण लोककला क्षेत्राला हे अतीव दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळावी, अशी मी प्रार्थना करतो."