प्रतिष्ठित 'पद्म' पुरस्कारांचं राष्ट्रपतींच्या हस्ते वितरण, पुरस्कार स्वीकारताना धर्मेंद्र यांचं कुटुंब भावुक
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज 25 मे रोजी राष्ट्रपती भवनात आयोजित पहिल्या सिव्हिल इन्व्हेस्टिचर समारंभात पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
Published : May 25, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 7:12 PM IST
नवी दिल्ली Padma Awards 2026 - देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मान मानल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांची (Padma Awards 2026) घोषणा झाली होती. यंदा चित्रपट, संगीत आणि रंगभूमी क्षेत्रातील अनेक दिग्गज कलाकारांचा गौरव करण्यात आला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते आज 25 मे रोजी राष्ट्रपती भवनात आयोजित पहिल्या सिव्हिल इन्व्हेस्टिचर समारंभात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
#WATCH | President Droupadi Murmu to confer the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan, honouring individuals for their exceptional contributions across diverse fields.— ANI (@ANI) May 25, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/TMFvmx5uaW
पद्म पुरस्कार 2026 सोहळा सोमवारी, 25 मे रोजी राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात आला होता. पद्म पुरस्कार हे देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असून, ते पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री या तीन श्रेणींमध्ये प्रदान केले जातात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विजेत्यांना हे प्रतिष्ठित नागरी सन्मान प्रदान केले.
धर्मेंद्र यांना 2026 मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. त्यांच्या पत्नी हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या वतीनं हा सन्मान स्वीकारला. हा पुरस्कार स्वीकारताना धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची मुलगी अहाना देओलला अश्रू अनावर झाले होते.
#WATCH | Delhi | President Droupadi Murmu confers Padma Shri on India women's cricket captain Harmanpreet Kaur for her contributions in the field of Sports (Cricket)— ANI (@ANI) May 25, 2026
(Video source: President of India/Social Media) pic.twitter.com/Rua8xCLznp
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरला क्रीडा (क्रिकेट) क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केला.
पार्श्वगायिका अलका याज्ञिक यांना भारतीय संगीतातील योगदानाबद्दल पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. अलका याज्ञिक यांनी चार दशकांच्या कारकिर्दीत 25 हून अधिक भाषांमध्ये 21 हजारहून अधिक गाणी ध्वनिमुद्रित केली. 1990 आणि 2000 च्या दशकात त्यांचा आवाज हिंदी चित्रपट संगीताशी एकरूप झाला. अनेक चार्टबस्टर आणि अजरामर गीतांमुळे त्या देशातील सर्वात प्रसिद्ध पार्श्वगायिकांपैकी एक बनल्या.
#WATCH | Delhi | Padma Vibhushan awarded to legendary veteran actor late Dharmendra by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) May 25, 2026
BJP MP Hema Malini received the honour awarded to her late husband and legendary actor for his contribution in the field of Arts
(Video source: President of… pic.twitter.com/HglPJJAXRl
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते भगतसिंह कोश्यारी यांची सार्वजनिक कार्यातील योगदानाबद्दल पद्मभूषण पुरस्कारासाठी निवड झाली. उत्तराखंडमधील एक प्रमुख राजकीय नेते असलेले कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून काम पाहिलं आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीसाठी आणि भाजपामधील संघटनात्मक भूमिकेसाठी ओळखले जाणारे कोश्यारी अनेक दशकांपासून सार्वजनिक जीवन आणि प्रशासनाशी संबंधित राहिले आहेत.
#WATCH | Padma Shri awarded to Paralympic gold medallist para high jumper Praveen Kumar by President Droupadi Murmu pic.twitter.com/eIByfLu8Vx— ANI (@ANI) May 25, 2026
प्रख्यात गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. के. आर. पलानीस्वामी यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. जवळपास पाच दशकांच्या वैद्यकीय कारकिर्दीत त्यांनी भारतातील पचनसंस्थेची आरोग्यसेवा आणि गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजीच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी इंडियन सोसायटी ऑफ गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आणि वैद्यकीय शिक्षण, क्लिनिकल संशोधन व आरोग्यविषयक जागृतीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
हेही वाचा - पद्म पुरस्कार मिळाल्याचं खरं वाटत नाही, तमाशा कलावंत रघुवीर खेडकर यांनी नागरी सत्कार सोहळ्यात व्यक्त केली भावना