दिल्लीत ऑक्सिजन सिलिंडरच्या स्फोटात एकाचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
या स्फोटाचा आवाज इतका मोठा होता की, आजूबाजूच्या संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली.
Published : September 9, 2026 at 2:05 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील ओखला फेज 1 परिसरात बुधवारी सकाळी एक मोठी दुर्घटना घडली. याठिकाणी ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट झाल्यामुळं एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर पाच ते सहा जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या स्फोटाचा आवाज इतका मोठा होता की, आजूबाजूच्या संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली.
घटनेत पाच ते सहा जण जखमी : दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच मदत आणि बचावकार्य सुरू केलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून या घटनेच्या कारणाचा शोध सुरू आहे. अग्निशमन अधिकारी मनीष शेरावत यांनी सांगितलं की, "नायट्रोजन सिलिंडरचा स्फोट झाल्याचं आम्हाला समजलं. या घटनेत जवळपास पाच ते सहा जण जखमी झाल्याची माहिती आहे."
अनेक कंपन्यांच्या इमारतींच्या काचा फुटल्या : घटनेच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या साउद नावाच्या एका प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं की, "सकाळचे साधारण साडेदहा वाजले होते. आम्ही जवळच बसून चहा पीत होतो. जवळच्याच एका इमारतीजवळ उभ्या असलेल्या ट्रकमधून गॅस सिलिंडर उतरवले जात होते. अचानक, एका सिलिंडरचा मोठ्या आवाजासह स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज इतका भयानक होता की, 100 मीटरच्या परिसरातील अनेक कंपन्यांच्या इमारतींच्या काचा फुटल्या. हा स्फोट इतका मोठा होता की, यामध्ये एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला."
ट्रकमधून सिलिंडर उतरवताना घडली घटना : याचबरोबर, "मोठा स्फोट ऐकून आम्ही क्षणभर स्तब्ध झालो. त्यानंतर आम्ही घटनास्थळी धावत गेलो, तेव्हा आम्हाला एका माणसाचा छिन्नविछिन्न अवस्थेत पडलेला मृतदेह दिसला. ट्रकमधून सिलिंडर उतरवताना ही घटना घडली. या घटनेत चार ते पाच जण जखमी झाले असून त्यांना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. घटनेनंतर थोड्याच वेळात पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मदतकार्य सुरू केलं, " असं आणखी एका खुर्शीद आलम या प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, या घटनेचा स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं सखोल तपास करत आहेत. ओखला औद्योगिक क्षेत्र पोलीस ठाण्याचे एका पथक घटनास्थळी तैनात असून, ज्या गोदामातून आणि वाहनातून सिलिंडर उतरवले जात होते, ते स्थापित नियमांनुसार कार्यरत होतं की नाही, याचा देखील तपास करण्यात येत आहे. तर पोलिसांनी सांगितलं की, जखमींचे जबाब घेतल्यानंतर आणि तांत्रिक तपास केल्यानंतर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
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