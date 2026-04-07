ओडिशामध्ये आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक; 50 हून अधिक पोलीस जखमी
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांनी रस्त्याच्या बांधकामाविरोधात आंदोलन केलं.
Published : April 7, 2026 at 5:55 PM IST
रायगडा : ओडिशामधील रायगडाच्या काशीपूर परिसरामध्ये मंगळवारी एका खासगी खाण कंपनीच्या रस्ते बांधकाम प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. तसंच या आंदोलकांनी तलवारी, कुऱ्हाडी आणि इतर धारदार शस्त्रांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्लाही केल्याचे वृत्त आहे. या घटनेत जवळपास 56 पोलीस अधिकारी जखमी झाले आहेत.
आंदोलकांकडून पोलीस अधिकाऱ्यांवर दगडफेक : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांनी रस्त्याच्या बांधकामाविरोधात आंदोलन केलं. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यादरम्यान आंदोलकांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली. या हिंसक आंदोलनात रायगडाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी (एसडीपीओ) गौरीशंकर साहू यांच्यासह अनेक पोलीस अधिकारी जखमी झाले आहेत. गंभीर जखमी झालेल्या सात पोलिसांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर इतर जखमींवर काशीपूर सामुदायिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत.
शगाबारी परिसरात कलम 163 लागू : कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेता, रायगडचे जिल्हाधिकारी आशुतोष कुलकर्णी, पोलीस अधीक्षक स्वाती एस. कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तसंच शांतता राखण्यासाठी प्रशासनानं शगाबारी परिसरात भारतीय दंड संहिता, 2023 चे कलम 163 लागू केलं आहे. दरम्यान, परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी डीआयजी (दक्षिण-पश्चिम विभाग) कंवर विशाल सिंग देखील घटनास्थळी दाखल झाले.
सुरुवातीपासूनच प्रस्तावित खाणकामास विरोध : धातू, तेल आणि वायू, अत्यावश्यक खनिजे, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या एका खाजगी कंपनीला काशीपूर ब्लॉकमधील सिजिमाली इथं बॉक्साइटचे उत्खनन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाली होती. त्यामुळं शगाबारी ते सिजिमालीपर्यंत एक रस्ता बांधण्यात येत होता. दुसरीकडे, येथील रहिवासी सुरुवातीपासूनच या प्रस्तावित खाणकामास विरोध करत होते आणि या रस्त्याच्या बांधकामामुळं त्यांचा संताप अधिकच वाढला. त्यामुळं आंदोलकांनी रस्त्याच्या बांधकामाविरोधात आंदोलन केलं.
