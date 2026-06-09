अयोध्येत भाविकांच्या संख्येत वाढ, राम मंदिराला आतापर्यंत 500 कोटींच्या देणग्या
ट्रस्टला 500 कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या मिळाल्या असून, त्या एका पारदर्शक प्रणालीद्वारे सुरक्षित ठेवल्या जात आहेत.
Published : June 9, 2026 at 3:05 PM IST
अयोध्या : श्री रामांच्या दर्शनासाठी अयोध्येत येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. राम मंदिराला भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढत असल्यामुळं लाखो रुपयांच्या देणग्या जमा होत आहेत. प्रतिष्ठापना सोहळ्यापासून आतापर्यंत 15 कोटींहून अधिक लोकांनी मंदिराला भेट दिली आहे. ट्रस्टला 500 कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या मिळाल्या असून, त्या एका पारदर्शक प्रणालीद्वारे सुरक्षित ठेवल्या जात आहेत. सरासरी प्रत्येक भाविकानं 33 रुपयांहून अधिक देणगी दिली आहे.
दररोज सरासरी 8 ते 10 लाख रुपयांची देणगी : राम मंदिरात देणगी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सहा मोठ्या दानपेट्या बसवण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त परिसरातील इतर मंदिरांमध्येही एक डझन दानपेट्या ठेवण्यात आल्या आहेत. चार काउंटरदेखील उभारण्यात आले आहेत, जिथं भाविक आपल्या श्रद्धेनुसार रोख देणगी जमा करू शकतात आणि त्वरित संगणकीकृत पावती मिळवू शकतात. या प्रणालीमुळं भाविकांना मंदिराला देणगी देणं सोपं होतं. श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राम मंदिरात सध्या दररोज सरासरी 8 ते 10 लाख रुपयांची देणगी जमा होते. ही रक्कम प्रामुख्यानं देणगी पेट्या आणि काउंटरमधून येते. भक्त रामलल्लाचे दर्शन घेऊन थेट देणगी पेट्यांमध्ये पैसे टाकतात, तर काउंटरवर पावतीसह देणग्या स्वीकारल्या जातात. संपूर्ण देणगी प्रक्रियेवर सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवलं जातं, ज्यामुळं पारदर्शकता सुनिश्चित होते.
देणगीची रक्कम ट्रस्टच्या खात्यात जमा होते : मिळालेल्या माहितीनुसार, देणग्यांची मोजणी झाल्यानंतर हा निधी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या खात्यात जमा केला जातो. पैसे मोजण्यासाठी एक विशेष यंत्रणा नेमण्यात आली असून, दोन शिफ्टमध्ये तैनात असलेले कर्मचारी निधीची मोजणी करतात. याव्यतिरिक्त ट्रस्टनं नियुक्त केलेले अधिकारी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे कर्मचारी देखील मदत करतात. पैसे मोजण्याचं ठिकाण व्हॉइस रेकॉर्डिंगच्या सुविधेसह आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी सुसज्ज आहे. तसंच बँक दैनंदिन मर्यादेनुसार दररोज खात्यात रक्कम जमा करते. काही रक्कम शिल्लक राहिल्यास, ती एका पिशवीत सीलबंद करून सुरक्षित खोलीत ठेवली जाते, असंही सांगण्यात येते.
वर्षातून दोनदा केलं जातं ऑडिट : ट्रस्ट ऑनलाइन, चेक, यूपीआय आणि दानपेट्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचे सहामाही लेखापरीक्षणही करते. या कामासाठी सनदी लेखापालांची नेमणूक करण्यात आली असून, बँकेचे अंतर्गत कर्मचारी व अधिकारी यांचाही यात सहभाग असतो. या लेखापरीक्षणात उत्पन्न आणि खर्चासह प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवला जातो. ऑनलाइन, चेक, यूपीआय आणि दानपेटीद्वारे मिळालेल्या देणग्यांचे वर्षातून दर सहा महिन्यांनी ट्रस्टकडून ऑडिट देखील केलं जातं. या कामासाठी सनदी लेखापालांची नेमणूक करण्यात आली असून, बँकेचे अंतर्गत कर्मचारी व अधिकारी यांचाही यात सहभाग असतो. या ऑडिटमध्ये उत्पन्न आणि खर्चासह प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवला जातो.
आतापर्यंत 500 कोटींच्या देणग्या : रामलल्लाच्या प्रतिष्ठापनेपासून 15 कोटींहून अधिक लोकांनी दर्शन घेतलं आहे. ट्रस्टला एकूण 500 कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. यापैकी, अंदाजे 150 कोटी रुपये दानपेट्यांमधून, तर उर्वरित 350 कोटी रुपये ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष जमा झाले आहेत. ट्रस्टनं सांगितले आहे की, या देणग्यांचा उपयोग मंदिराची देखभाल, सेवा कार्ये आणि भविष्यातील योजनांसाठी केला जाईल. दरम्यान, अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचा ऐतिहासिक प्राणप्रतिष्ठा सोहळा 22 जानेवारी 2024 रोजी पार पडला होता.
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