दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरण: जम्मू काश्मीरमध्ये छापेमारी, तब्बल 1 हजार संशयितांना घेतलं ताब्यात

दिल्लीतील स्फोटानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी छापेमारी केली. या छापेमारीत तब्बल 1 हजार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

Anti Terror Raids In Jammu Kashmir
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
श्रीनगर : दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळील परिसरात झालेल्या कार बॉम्बस्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणा आक्रमक झाल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पोलीस आणि इतर सुरक्षा एजन्सींच्या मदतीनं छापेमारी केली. या छापेमारीत दहशतवादविरोधी कारवाया तीव्र केल्या आहेत. तब्बल 1 हजारपेक्षा अधिक नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. यात ओव्हरग्राउंड कामगार (OGW), जमात-ए-इस्लामी (JeI) सारख्या बंदी घातलेल्या संघटनांचे सदस्य आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांच्या नातेवाईकांचा समावेश आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कुलगाममधून तब्बल 500 संशयितांना घेतलं ताब्यात : पोलिसांनी सांगितलं की, कुलगाममधून तब्बल 500 नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आलं. हे एकेकाळी दहशतवादाचं केंद्र होतं. कलम 370 रद्द करण्यात आलं. जम्मू काश्मीर हे राज्य 2019 मध्ये विभागलं गेलं, तोपर्यंत इथं वारंवार चकमकी होत होत्या. “मागील चार दिवसांत कुलगाम जिल्ह्यातील 200 पेक्षा अधिक ठिकाणी छापेमारी करण्यात आले. यामुळे गुन्हेगारी साहित्य आणि डिजिटल उपकरणं जप्त करण्यात आली आहेत,” असं सैन्य दलाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. "बंदी घातलेल्या संघटनांशी संबंधित तब्बल 500 नागरिकांची चौकशी करण्यात आली. अनेकांना जामीन मंजूर करण्यात आला, तर काहींना विध्वंसविरोधी कायद्यांतर्गत अनंतनाग इथलं जिल्हा कारागृह मित्तन इथं हलवण्यात आलं."

बारामुल्ला इथं छापेमारी : बारामुल्ला जिल्ह्यातील सोपोर, झिंगर आणि रफियााबाद भागात 25 पेक्षा अधिक ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी करण्यात आली. गुप्तचर माहितीनुसार, जेईआयशी संबंधित लोक नवीन आघाड्यांखाली कारवाई पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं सूचित होते. "बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित अनेक कागदपत्रं, डिजिटल गॅझेट्स आणि छापील साहित्य तपशीलवार तपासणीसाठी जप्त करण्यात आलं," असं पोलिसांनी सांगितलं. "ही कारवाई गुप्तचर माहितीवर आधारित होती, त्याचा उद्देश शांतता राखणं हा आहे. कोणतीही संघटना किंवा व्यक्तीनं स्थानिक नागरिकांना हानी पोहोचवू नये, याची काळजी घेणं हा होता. बंदी घातलेल्या संघटना आणि दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित सर्व घटकांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या पोलिसांच्या कारवाईचा हा भाग आहे," असं सोपोर पोलिसांनी एका निवेदनात नमूद केलं आहे.

शोपियानमध्ये कारवाई : दक्षिण काश्मीरच्या शोपियान जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत नदीगाम इथल्या डॉ. हमीद फयाज आणि चित्रगाम इथल्या मुहम्मद युसूफ फलाही याच्यासह जेईआय कार्यकर्त्यांच्या घरांवर छापेमारी करण्यात आली. "संवेदनशील गुप्तचर माहितीवरून दहशतवादविरोधात ही कारवाई करण्यात आली" अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दिल्लीतील स्फोटानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था हाय अलर्टवर ठेवण्यात आली आहे. तपास यंत्रणांनी काश्मीरशी संभाव्य संबंध शोधले आहेत. तपासाचा भाग म्हणून जम्मू आणि काश्मीरच्या सरकारी आरोग्य रुग्णालयात काम करणाऱ्या एका डॉक्टरला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलं आहे. डॉ. तजामुल अहमद मलिक असं त्याचं नाव असून तो दक्षिण काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. श्रीनगरमधील श्री महाराजा हरि सिंह रुग्णालयात (SMHS) काम करत होता. दरम्यान, शोपियान, पुलवामा आणि अनंतनाग जिल्ह्यात छापेमारी सुरू असल्यानं, सैन्यानं प्रमुख महामार्गांवर आणि संवेदनशील परिसरात चौक्या उभारल्या आहेत.

