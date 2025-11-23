"निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नाही"- सरन्यायाधीश गवई यांची ठाम भूमिका
सरन्यायाधीश गवई यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, आरक्षण धोरण, सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि राष्ट्रपतींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, यावर अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
Published : November 23, 2025 at 6:24 PM IST
नवी दिल्ली- सरन्यायाधीश बी. आर. गवई हे देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावरून निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नाही, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते.
सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई काय करणार, याबाबत कायदा क्षेत्रात उत्सुकता आहे. त्यावर निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, १० दिवस विश्रांती घेण्याचं नियोजन आहे. त्यानंतर पुढील पाऊल उचलणार आहे. परंतु, सामाजिक कार्य हे आयुष्यात केंद्रस्थानी राहणार आहे. आमच्या रक्तात सामाजिक कार्य आहे. आदिवासी भागात काम करण्याची इच्छा आहे, असे त्यांनी निवृत्तीनंतरच्या नियोजनाबद्दल सांगितलं.
- आरक्षणात बदल करताना सरन्यायाधीश गवई यांनी क्रिमी लेअर हे एससी आणि एसटी आरक्षणाचे मुलभूत तत्व करण्याची गरज व्यक्त केली. जेणेकरून आरक्षणाचे फायदे ज्यांना खरोखर गरज आहे, अशापर्यंत सकारात्मकरित्या पोहोचू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यशवंत वर्मा यांच्याबद्दल भाष्य करण्यास नकार- उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडे सापडलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेचा विषय गाजला होता. त्यांच्याबाबत विचारले असता हे प्रकरण संसदेकडे आहे, असे सांगून त्यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी रोख रक्कम आढळल्यास त्यांच्यावर त्वरित गुन्हा नोंदवणं गरजेचं होतं का, किंवा अशा प्रकरणांमध्ये सरन्यायाधीशांची परवानगी आवश्यक आहे का, असे विचारले असता त्यांनी पुन्हा भाष्य करण्यास नकार दिला.
सोशल मीडियाबद्दल नाराजी- ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे अनेकदा चुकीची माहिती दिली जाते. त्याबाबत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, सोशल मीडिया हा केवळ न्यायव्यवस्थेसाठीच नाही तर सरकारच्या सर्व घटकांसाठी समस्या झाला आहे. आम्ही न बोललेल्या गोष्टी लिहिल्या आणि दाखविल्या जातात, अशी नाराजी सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या बाजूनं निकाल म्हणजे...- जर तुम्ही सरकारच्या बाजूनं निकाल दिला तर तुम्ही स्वतंत्र न्यायाधीश नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे. केवळ निर्णय सरकारच्या बाजूनं असल्यानं न्यायाधीशांनी तटस्थ राहण्याच्या तत्वाशी तडजोड केली जाते, या आरोपांना त्यांनी फेटाळले. राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींसमोर प्रलंबित असलेल्या विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना कोणतीही मुदत नसते, असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतेच दिला आहे. त्यावर गवई म्हणाले, घटनापीठानं दोन न्यायाधीशांच्या पीठाच्या पूर्वीच्या कोणत्याही निर्णयांसाठी अडथळा आणला नाही. आम्ही न्यायालयानं दिलेला पूर्वीचा निर्णय बाजूला ठेवलेला नाही. आम्ही फक्त भविष्यासाठी घटनात्मक भूमिका काय असावी, हे स्पष्ट केलं आहे, असे त्यांनी सांगितले.
वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांकडून सरन्यायाधीशांचं कौतुक- न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये भारतीयत्वाची एक नवीन झुळूक वाहू लागली आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निकालानंतर म्हटलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी शुक्रवारी म्हटलं, आम्ही निकालात एकाही विदेशी निकालाचा ( संदर्भाचा आणि व्याख्येचा) वापर केला नाही. आम्ही स्वदेशी व्याख्येचा वापर केला. केंद्र सरकारचे दुसरे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असलेले एस-जी मेहता यांनीदेखील भारताच्या संवैधानिक चौकटीला अमेरिकन आणि ब्रिटिश प्रणालींपासून स्वतंत्र केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचं कौतुकदेखील केलं. त्यांनी म्हटलं, माननीय न्यायाधीशांनी आपलं स्वत:चे न्यायशास्त्र असल्याचं सांगितलं. त्यांनी निकालातून फक्त ११० पानांमधूनच सर्व गोष्टींचं उत्तर दिलंलं आहे. ही एक नवीन गोष्ट आहे. निकाल हा निकालासारखा असावा. कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठीचा लेख नसावा, असे त्यांनी म्हटलं.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत 24 नोव्हेंबरला स्वीकारणार जबाबदारी- देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदाचा कार्यभार न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबरला स्वीकारणार आहेत. देशातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या कमी करण्याला ते प्राधान्य देणार आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना डिजीटल न्यायालये आणि एआयचा वापरदेखील न्यायिक व्यवस्थेच्या कामकाजात समाविष्ट केला जाऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली. एआयभोवती असलेली भीती मान्य करत त्यांनी तंत्रज्ञान अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्यास सक्षम असल्याचं मत व्यक्त केलं.