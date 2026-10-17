लडाखमधील संघटनांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला; गृह मंत्रालयावर आश्वासनांपासून माघार घेतल्याचा आरोप
'नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी' हे सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशचे जुने नाव होते; 1972 मध्ये तो केंद्रशासित प्रदेश बनला आणि 1987 मध्ये त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.
Published : October 17, 2026 at 4:19 PM IST
श्रीनगर: लडाखमधील विविध संघटनांनी केंद्र सरकारने सादर केलेला मसुदा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. त्यांनी या प्रस्तावाचे वर्णन 'नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी' (NEFA) च्या काळातील 'कालबाह्य प्रशासकीय मॉडेल' असे केले आहे. त्यांच्या मते, या प्रस्तावात केंद्रशासित प्रदेशासाठी पूर्ण क्षमतेच्या विधानसभेची तरतूद नाही आणि त्यात कलम 371 अंतर्गत मिळणाऱ्या घटनात्मक संरक्षणांचाही अभाव आहे. 'नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी' (NEFA) हे सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशचे जुने नाव होते; 1972 मध्ये तो केंद्रशासित प्रदेश बनला आणि 1987 मध्ये त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.
लेहमध्ये केंद्र सरकारसोबत चर्चेची एक नवीन फेरी पार पाडली : गुरुवारी 'लेह ॲपेक्स बॉडी' (LAB) आणि 'कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स' (KDA) यांनी लेहमध्ये केंद्र सरकारसोबत चर्चेची एक नवीन फेरी पार पाडली. यामध्ये केंद्रशासित प्रदेशाच्या चौकटीत विधानसभा स्थापन करणे आणि कलम 371 अंतर्गत घटनात्मक संरक्षण लागू करण्याबाबत चर्चा झाली. मात्र, शुक्रवारी 'लेह ॲपेक्स बॉडी'चे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक यांनी हा मसुदा प्रस्ताव तपासल्यानंतर अधिकृतपणे फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव 22 मे रोजी झालेल्या करारापासून भरकटलेला आहे.
या मसुद्यात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी गहाळ : त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले, "गृह मंत्रालयाने आपल्या आश्वासनांपासून माघार घेतली आहे. या मसुद्यात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी गहाळ आहेत; ज्यामध्ये मुख्य सचिवांवर विधानसभेचे नियंत्रण असण्याबाबतची तरतूद आणि कलम 371 अंतर्गत मिळणारे पुरेसे घटनात्मक संरक्षण यांचा समावेश नाही." 22 मे रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकार आणि लडाखमधील संघटनांमध्ये केंद्रशासित प्रदेशासाठी एक विधानसभा स्थापन करण्याबाबत तत्त्वतः सहमती झाली होती. या विधानसभेला कार्यकारी आणि आर्थिक अधिकार, तसेच नोकरशाहीवर (प्रशासकीय यंत्रणेवर) नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असणे अपेक्षित होते.
करार औपचारिक स्वरूपात नोंदवला गेला : सरकारने लडाखला घटनात्मक संरक्षण देण्याचेही मान्य केले होते, जे नागालँड, सिक्कीम आणि मिझोरामसाठी अनुक्रमे कलम 371-ए (371A), 371-एफ (371F) आणि 371-जी (371G) अंतर्गत उपलब्ध आहेत. लडाखमधील संघटनांची मूळ मागणी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्याची आणि भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये (Sixth Schedule) समावेश करून घेण्याची होती; मात्र, या नवीन प्रस्तावात त्या मागणीपासून काहीसे वेगळे पाऊल उचलण्यात आले आहे. खरं तर हा करार 'मिनिट्स ऑफ द मीटिंग' (MoM) मध्ये औपचारिक स्वरूपात नोंदवला गेला आणि 3 जुलै रोजी त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यानंतर 9 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या हिमालयीन प्रदेशासाठी 'कलम 371-के' (Article 371K) प्रस्तावित केले. हे या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विशेषतः तयार केलेले एक नवीन तरतूद होती, ज्याद्वारे एका निवडून आलेल्या संस्थेला जमीन, संस्कृती, वने आणि पर्यावरण या विषयांवर कायदेविषयक अधिकार मिळाले असते.
कायदेविषयक, कार्यकारी आणि प्रशासकीय अधिकारांचा अभाव : केडीए (KDA) चे सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई यांनी सांगितले, "मात्र, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत गृह मंत्रालयाने सादर केलेला मसुदा मूळ करारापेक्षा वेगळा होता." करबलाई म्हणाले, "हे 1950 आणि 1960 च्या दशकात आसाममधील 'नेफा' (NEFA) प्रदेशात असलेल्या प्रशासकीय रचनेसारखे वाटते. आम्ही एका निवडून आलेल्या विधिमंडळाची मागणी करत आहोत, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ असावे. या निवडून आलेल्या संस्थेकडे कायदेविषयक, कार्यकारी आणि प्रशासकीय अधिकार असणे आवश्यक आहे. आम्ही 'कलम 371-के' अंतर्गत भक्कम संरक्षणाचीही मागणी करत आहोत; परंतु प्रस्तावित मसुद्यात याचा कोणताही उल्लेख नाही."
दोन्ही संघटना 18 ऑक्टोबरला केंद्रीय गृह मंत्रालयाला एक सविस्तर उत्तर सादर करणार : त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रस्तावित आराखड्यात लडाखच्या जनतेला अपेक्षित असलेले कायदेविषयक, कार्यकारी आणि घटनात्मक संरक्षण देण्याऐवजी, सर्व अधिकार नायब राज्यपालांच्या (Lieutenant Governor) प्रशासनाकडे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. करबलाई म्हणाले, "दोन्ही संघटना 18 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला एक सविस्तर उत्तर सादर करतील, ज्यामध्ये त्या आपल्या आक्षेपांचे स्पष्टीकरण देतील आणि आपली भूमिका पुन्हा एकदा मांडतील." त्यांनी असेही नमूद केले की, "हा मसुदा लडाखच्या जनतेच्या खऱ्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तसेच 2021 पासून 'एलएबी' (LAB) आणि 'केडीए' (KDA) ज्या मागण्या सातत्याने करत आहेत, त्याही यात समाविष्ट नाहीत."
केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाल्यापासून 'एलएबी' आणि 'केडीए' केंद्राशी चर्चा : ऑगस्ट 2019 मध्ये 'कलम 370' रद्द झाल्यानंतर आणि त्यानंतर जम्मू-काश्मीर या पूर्वीच्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन झाल्यापासून 'एलएबी' आणि 'केडीए' केंद्र सरकारशी चर्चा करत आहेत. या दोन्ही संघटनांनी म्हटले आहे, "लडाखच्या जनतेला अशा एका अर्थपूर्ण घटनात्मक आराखड्याची गरज आहे, जो जुन्या आश्वासनांचा आदर करेल आणि त्यांच्या राजकीय, सांस्कृतिक व लोकशाही आकांक्षांचे रक्षण करेल, अशी व्यवस्था नको, जी या आकांक्षांनाच कमकुवत करेल."
हेही वाचाः
जम्मू आणि काश्मीरमधील कुपवाड्यात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक; दोन दहशतवादी ठार
गुजरातमध्ये केमिकल कंपनीत भीषण स्फोट; 5 कामगारांचा मृत्यू, विषारी वायूची गळती