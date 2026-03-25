सलमान खानविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश

आयोगानं म्हटलं आहे की, हे टास्क फोर्स स्वतः मुंबईला जाऊन सलमान खानवर तिसऱ्या जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करेल.

Salman Khan in a case related to a misleading advertisement for Rajshree Pan Masala
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 8:30 PM IST

जयपूर : बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, राजश्री पान मसाल्याच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीशी संबंधित प्रकरणात सलमान खानविरुद्ध जारी केलेल्या जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला एक विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करण्याचे आदेश राजस्थानमधील जिल्हा ग्राहक आयोग क्रमांक 2 नं दिले आहेत.

...तर अटक वॉरंट जारी केलं जाईल : आयोगानं म्हटलं आहे की, हे टास्क फोर्स स्वतः मुंबईला जाऊन सलमान खानवर तिसऱ्या जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करेल. तसंच जर वॉरंटच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणला गेला आणि सलमान खान व कंपनीचे संचालक 6 एप्रिल रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला हजर राहिले नाहीत, तर त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केलं जाईल, असा इशारा देखील आयोगानं दिला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष जी. एल. मीना आणि सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार यांनी योगेंद्र सिंग यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना हा आदेश जारी केला. यावेळी, सेलिब्रिटीचा दर्जा कोणालाही कायद्यापेक्षा वरचढ असण्याचा अधिकार देत नाही. जामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यात येणारं अपयश कायद्याची थट्टा करत आहे आणि आयोगावरील ग्राहकांचा विश्वास कमी करत आहे, असं आयोगानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

तक्रारीत काय म्हटलंय? : 15 जानेवारी, 9 फेब्रुवारी आणि 16 मार्च रोजी सलमान खानविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं होतं. तसंच कंपनीचे संचालक, राकेश कुमार चौरसिया आणि दिनेश कुमार चौरसिया यांच्याविरुद्ध 11 फेब्रुवारी रोजी जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आलं होतं. असं असूनही, सलमान खान दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालणाऱ्या अंतरिम आदेशांचं उल्लंघन करत आहे, असंही आयोगानं म्हटलं आहे. दरम्यान, योगेंद्र सिंह यांनी राजश्री पान मसाल्याच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे की, उत्पादनात केशर असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या किमतीत उत्पादनात केशर घालता येत नाही.

TAGGED:

SALMAN KHAN
जयपूर
सलमान खान
जिल्हा ग्राहक आयोग
SALMAN KHAN

