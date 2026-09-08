गुटखा आणि खैनीवर बंदी, तरीही तोंडाचा कर्करोग पसरतोय; मृत्यूची प्रकरणं वाढतायेत?
दिल्लीत 15 वर्षांवरील 21.3 टक्के किशोरवयीन तंबाखूच्या व्यसनाच्या आहारी गेले आहेत. याबाबतचा आशुतोष झा यांचा रिपोर्ट....
Published : September 8, 2026 at 7:28 PM IST
नवी दिल्ली : चव, परंपरा की थेट मृत्यूचं आमंत्रण? ज्याला आपण बंधुत्वाचं प्रतीक मानून फुंकतो आणि जे आपण छंद म्हणून चघळतो, ते खरं तर आपल्या आयुष्याचं 'मृत्युपत्र' आहे. आकडेवारी साक्ष देते की, जनजागृतीच्या अभावामुळं तोंडाचा कर्करोग आज एक भयंकर महामारी बनला आहे. देशात दरवर्षी जवळपास 60 ते 70 हजार नवीन प्रकरणं नोंदवली जात आहेत, तर सुमारे 40 हजार वेदनादायक मृत्यू होत आहेत. याचा अर्थ दररोज 110 हून अधिक लोकांचा मृत्यू होत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण आणि जागतिक प्रौढ तंबाखू सर्वेक्षणातून (GATS) समोर आलेली आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे.
दिल्लीत प्रत्येक पाचवा पुरुष तंबाखूच्या या जीवघेण्या जाळ्यात अकडत आहे, तर हरियाणातील रोहतक आणि झज्जर हे त्याचे सर्वात मोठं 'हॉट-स्पॉट' बनलं आहे. याठिकाणी एकेकाळी चौपालांचा अभिमान मानला जाणारा हुक्का आता तरुणांची फुफ्फुसे आणि तोंड आतून पोखरत आहे. हुक्क्यावर बंदी असूनही देशात कर्करोगाची प्रकरणं का वाढत आहेत, हे जाणून घेऊया. तंबाखूविरोधी कायद्यांची (जसं की, COTPA - Cigarettes and Other Tobacco Products Act) अंमलबजावणी झाली आहे. मात्र, त्याच्या संपूर्ण अंमलबजावणीमध्ये अनेक मोठी आव्हानं कायम आहेत.
'ट्विन-पाऊच' मॉडेल : राजधानी दिल्लीसह देशाच्या अनेक भागांतील अन्न सुरक्षा कायद्यांनुसार, पान मसाल्यामध्ये तंबाखू किंवा निकोटीन मिसळण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, यावर उपाय म्हणून कंपन्यांनी पान मसाला आणि सुगंधी तंबाखू वेगवेगळ्या पाऊचमध्ये विकायला सुरुवात केली आहे. लोक हे पॅकेट एकत्र विकत घेतात आणि एकत्रच सेवन करतात, ज्यामुळं गुटखा बंदी केवळ एक औपचारिकता बनून राहिली आहे. इतकंच नाही, तर तंबाखूमुक्त पान मसाला सुरक्षित असतो, असा एक सामान्य गैरसमज पसरला आहे. जो पूर्णपणे खोटा आहे. पान मसाल्यातील मुख्य घटक असलेली सुपारी, स्वतःच एक गट 1 कर्करोगजनक (कर्करोगास कारणीभूत ठरणारा पदार्थ) आहे. यामुळं तोंडाच्या आतील आवरणाची लवचिकता कमी होते, या स्थितीला ओरल सबम्युकस फायब्रोसिस (OSF) असं म्हणतात. यामुळं तोंड उघडण्यास अडचण येते आणि अखेरीस कर्करोग होऊ शकतो.
सरोगेट जाहिरात (Surrogate Advertising) : थेट जाहिरातींवर बंदी असतानाही, तंबाखू कंपन्या वेलची, पान मसाला किंवा माऊथ फ्रेशनरच्या नावानं ब्रँडचा प्रचार करतात. यामुळं तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि अप्रत्यक्षपणे तंबाखूच्या ब्रँडला प्रोत्साहन मिळते.
काळा बाजार आणि सहज उपलब्धता : बंदी असताना देखील अनेक ठिकाणी गुटखा आणि चघळण्याच्या तंबाखूची उत्पादनं काळ्या बाजारात गुप्तपणे आणि जास्त किमतीत सहज उपलब्ध आहेत. पान दुकानांपासून ते किराणा दुकानांपर्यंत त्यांचं जाळं अत्यंत मजबूत आहे. तसंच, COTPA अंतर्गत अनेक उल्लंघनांसाठी विहित केलेली दंडाची रक्कम तुलनेनं कमी (उदा. 200 रुपये) आहे. ज्यामुळं उल्लंघन करणाऱ्यांमधील कायद्याची भीती कमी आहे. त्यामुळं याचा वापर वाढला आहे.
अल्पवयीन तरुणांपर्यंत सहज पोहोचतोय : शैक्षणिक संस्थांच्या 100 यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असूनही, अनेक ठिकाणी याची कडक अंमलबजावणी होत नाही. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कायद्यातील त्रुटी दूर करणं, दंड वाढवणं, स्थानिक प्रशासन स्तरावर कडक अंमलबजावणी करणं, तसंच व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवणं आवश्यक आहे.
पुरुषांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन वाढतंय : नवीनतम राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023–24) नुसार, दिल्लीत 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या 21.3 टक्के पुरुष तंबाखूचे सेवन करतात. तर महिलांमध्ये हे प्रमाण 1.7 टक्के आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, राजधानीतील 15 वर्षांवरील प्रत्येक पाचवा पुरुष कोणत्या-ना-कोणत्या स्वरूपात तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन करतो. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हे व्यापक सर्वेक्षण कुटुंब आणि आरोग्याच्या कल्याणावर आधारित आहे. मात्र, असं असताना देखील ते तंबाखूमुळं होणाऱ्या गंभीर आजाराकडे स्पष्टपणे लक्ष वेधतं. दरम्यान, तोंडाच्या कर्करोगाची 60 टक्के प्रकरणे तंबाखूशी संबंधित आहेत. तंबाखू हे त्याचे मुख्य कारण आहे, असं इंडियन कॅन्सर सोसायटीच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना गोविल सांगतात.
फक्त सिगारेटच नाही, तर बिडी व खैनीसुद्धा जीवघेणी ठरतेय : जागतिक प्रौढ तंबाखू सर्वेक्षण (GATS-2, 2016–17) च्या तंबाखू-विशिष्ट आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील एकूण 17.8 टक्के प्रौढ (15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे) सध्या तंबाखूचे सेवन करत होते. यामध्ये 11.3 टक्के धूम्रपान करणारे आणि 8.8 टक्के धूरविरहित तंबाखू वापरणाऱ्यांचा समावेश होता. हे प्रमाण पुरुषांसाठी 28.9 टक्के आणि महिलांसाठी 4.8 टक्के होतं. तंबाखू नियंत्रण धोरण केवळ सिगारेटपुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही, हे विशेषतः लक्षात घेण्यासारखं आहे. GATS नुसार, दिल्लीत सर्वाधिक वापरले जाणारे तंबाखू उत्पादन बिडी (8.2%) होते, त्यानंतर खैनी (4.9%), सिगारेट (4.9%) आणि गुटखा (3.0%) यांचा क्रमांक लागतो. या आकडेवारीवरीवरून असं दिसून येतं की, दिल्लीतील तंबाखूची समस्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यामध्ये धूरविरहित आणि धूरविरहित दोन्ही उत्पादनांचा समावेश आहे.
इंडियन कॅन्सर सोसायटीच्या अध्यक्षा ज्योत्स्ना गोविल सांगतात की, "तंबाखूच्या सेवनामुळं फक्त वैयक्तिक आरोग्य नष्ट होत नाही, तर कुटुंबं आर्थिक संकटात देखील सापडतात. कर्करोग, हृदयरोग आणि श्वसनाच्या गंभीर आजारांचे तंबाखू हे एक प्रमुख आणि टाळता येण्याजोगे कारण आहे. जेव्हा कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीला गंभीर आजार होतो, तेव्हा दीर्घकाळ चालणारे उपचार, उत्पन्नाचे नुकसान आणि उत्पादकतेतील लक्षणीय घट, यामुळं संपूर्ण कुटुंब आर्थिक आणि मानसिक तणाव निर्माण होतो."
राष्ट्रीय स्तरावर मोठा आर्थिक भार : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार, 2017–18 मध्ये भारतातील तंबाखूशी संबंधित आजार आणि मृत्यूंचा एकूण आर्थिक भार अंदाजे 1.77 लाख कोटी रुपये होता. यामध्ये आरोग्यसेवा खर्च आणि उत्पादकतेचं नुकसान यांचा समावेश आहे. दरम्यान, अलीकडील एका भारतीय अभ्यासात (2019-21) असं आढळून आलं आहे की, 35 ते 54 वयोगटातील भारतीय पुरुषांमधील एकूण मृत्यूंपैकी 45.7 टक्के मृत्यू तंबाखू सेवनाशी संबंधित होते. (याच वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 2.5 टक्के होते).
राजधानी दिल्लीत तंबाखू आणि गुटख्याच्या विक्रीवरील संपूर्ण बंदी कागदोपत्री कठोरपणे लागू करण्यात येत असली तरी, जमिनीवरील वास्तव भयावह असल्याचं दिसून येतं. तंबाखू बंदी असूनही, दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये तोंडाचा कर्करोग आणि संबंधित गंभीर कर्करोगांच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. इंडियन कॅन्सर सोसायटी आणि दिल्ली कॅन्सर सोसायटीच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की, कठोर अंमलबजावणी असूनही, कर्करोगाचा हा विळखा पसरतच आहे.
आकडेवारीतून समोर आलेलं सत्य : भूतकाळाचे एक भयावह चित्र : आरोग्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमाद्वारे (NCRP) दिल्लीतील कर्करोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबाबत नुकतीच प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी धक्कादायक आहे. दिल्ली कॅन्सर सोसायटी आणि इंडियन कॅन्सर सोसायटीच्या गेल्या दोन ते तीन वर्षांतील कल पाहता, परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. 2023 मध्ये दिल्लीत तोंडाच्या कर्करोगाची एकूण 2901 प्रकरणांची नोंद होती. यामध्ये 2429 पुरुष आणि 472 महिला होत्या. पुढील वर्षी, 2024 मध्ये हा आकडा वाढून 3051 झाला. यामध्ये पुरुषांमधील 2569 आणि महिलांमधील 482 प्रकरणांचा समावेश आहे.
बंदी असूनही रुग्णसंख्या का वाढतेय? ही आहे वस्तुस्थिती : ज्यावेळी कर्करोग तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांशी मुलाखत घेण्यात आली, त्यावेळी त्यांनी अनेक धक्कादायक कारणं सांगितली, ज्यामुळं बंदी असूनही हा विषारी पदार्थ सहज उपलब्ध का आहे? हे स्पष्ट होतं. ज्येष्ठ कर्करोगतज्ज्ञ अंशुमन स्पष्ट करतात, "बंदी फक्त ब्रँडेड गुटख्यावर आहे, पण तंबाखू माफियानं ती टाळण्याचा मार्ग शोधला आहे. आज तंबाखू, साधा पान मसाला आणि कच्ची सुपारी उघडपणे वेगळी विकली जाते. लोक दुकानांमध्ये स्वतःच हे सर्व एकत्र करून घरगुती गुटखा बनवत आहेत." दिल्लीत तंबाखू मिसळलेल्या गुटख्याच्या पाकिटांवर बंदी असली तरी, सुगंधी पान मसाला आणि तंबाखू वेगळे विकले जात आहेत. लोक ते विकत घेऊन, स्वतःच मिसळून त्याचे सेवन करत आहेत, ज्यामुळं कायदा केवळ एक औपचारिकता असल्याचं दिसून येत आहे.
शेजारील राज्यांमधून होणारी अवैध तस्करी : एनसीआर प्रदेशात असल्यानं, दिल्लीच्या सीमा उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाला लागून आहेत. शेजारील राज्यांमधून तंबाखूजन्य पदार्थांची आणि प्रतिबंधित गुटख्याची अवैध तस्करी रातोरात राजधानीतील झोपडपट्ट्या आणि किराणा दुकानांमध्ये पोहोचते. निकोटीनला नवीन पर्याय (गुटख्यापासून ते पाऊचपर्यंत) आता बाजारात उपलब्ध आहेत. हर्बल किंवा माउथ फ्रेशनरच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांमध्ये निकोटीन किंवा मादक पदार्थ असतात. या आकर्षक नवीन पॅकेजिंगद्वारे तरुणांना व्यसनाच्या जाळ्यात ओढलं जात आहे.
राज्याबाहेरून येणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण जास्त : दिल्ली ही देशाची वैद्यकीय राजधानी आहे. इंडियन कॅन्सर सोसायटीचे सेंटर्स आणि एम्स (AIIMS) व सफदरजंग हॉस्पिटलसारख्या प्रमुख रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील रुग्णांचे प्रमाण मोठं आहे. या राज्यांमधून तोंडाच्या कर्करोगाच्या शेवटच्या टप्प्यातील रुग्ण येऊन नोंदणी करतात. ज्यामुळं दिल्लीतील कर्करोगाची एकूण आकडेवारी जास्त दिसते.
इंडियन कॅन्सर सोसायटीच्या (दिल्ली शाखा) अध्यक्षा ज्योत्स्ना गोविल यांच्या मते, हा आजार आता केवळ वृद्धांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. 25 ते 40 वयोगटातील तरुण मोठ्या प्रमाणात याचे बळी ठरत आहेत. शिवाय, शहरी संस्कृती आणि कॉर्पोरेट जीवनशैलीच्या दबावामुळं तरुण धूम्रपानाकडे तसंच तंबाखूच्या आधुनिक प्रकारांकडे वळत आहेत. पॅकेज्ड तंबाखू आणि सुगंधी उत्पादनांच्या सेवनामुळं महिलांमध्येही तोंडात अल्सर आणि कर्करोगपूर्व जखमा होत असल्याची प्रकरणं समोर येत आहेत.
तोंडाचा कर्करोग होण्यापूर्वी अनेक धोक्याचे संकेत : पीजीआयएमएस (PGIMS) येथील दंत विभागाचे प्रमुख डॉ. मंजुनाथ यांच्या मते, गुटख्यामध्ये अंदाजे 3000 विषारी रसायनं असतात. डॉक्टर लोकांना गुटखा आणि तंबाखूचे सेवन तत्काळ थांबवण्याचं आवाहन करत आहेत. ते म्हणतात की, जर कर्करोग पहिल्या टप्प्यातच ओळखण्यात आला, तर उपचाराची शक्यता खूप जास्त असते. मात्र, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत हा आजार अधिक गंभीर होतो आणि मृत्यूचा धोका वाढतो. याचबरोबर, तोंडाचा कर्करोग होण्यापूर्वी अनेक धोक्याचे संकेत दिसतात. दीर्घकाळ टिकणारे लाल किंवा पांढरे डाग, व्रण, तोंडाच्या दिसण्यात बदल आणि तोंड उघडण्यास अडचण यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये. कर्करोग अचानक पसरत नाही, तर शरीरावर त्याचा प्रभाव हळूहळू वाढतो. त्यामुळं तोंडात कोणतेही असामान्य बदल आढळल्यास तत्काळ डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी, असं डॉक्टरांनी सांगितलं.
दंत विभागाचे प्राध्यापक डॉ. हरनीत सिंग यांच्या मते, तोंडाचा कर्करोग केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांनाच नाही, तर गुटखा आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन करणाऱ्यांनाही होऊ शकतो. या आजाराचं सुरुवातीचं लक्षण हे तोंडात होणारे कोणतेही असामान्य बदल असू शकतं. दरम्यान, दंत तपासणीसाठी आलेल्या एका महिलेमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाची लक्षणं आढळून आली. तिच्या म्हणण्यानुसार, ती गुटखा खायची, पण आता तिला लक्षणं जाणवत असून, त्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागात जनजागृती मोहीम : दरम्यान, रोहतक पीजीआयएमएसचा दंत विभाग ग्रामीण भागात जनजागृती करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवत आहे. लोकांना कर्करोगाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांविषयी माहिती देण्यासोबतच, तपासणी आणि उपचाराच्या सुविधाही पुरवल्या जात आहेत. लोकांना बिडी, सिगारेट आणि तंबाखूच्या व्यसनातून मुक्त होण्यास मदत करण्यासाठी एक विशेष सेंटर उभारण्यात आलं आहे.
कठोर प्रशासकीय उपाययोजना करणं आवश्यक : दिल्लीतील तोंडाच्या कर्करोगाचं हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी केवळ कागदी बंदी पुरेशी ठरणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, अन्न सुरक्षा विभाग आणि दिल्ली पोलिसांनी एकत्र येऊन केवळ मोठ्या गोदामांवरच नव्हे, तर स्थानिक किराणा दुकानांवरही बारकाईनं लक्ष ठेवलं पाहिजे. दिल्ली कॅन्सर सोसायटी आणि इंडियन कॅन्सर सोसायटी यांसारख्या संस्थांनी तोंडाच्या कर्करोगाच्या सुरुवातीच्या लक्षणांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी स्थानिक समुदाय आणि शाळांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. बेकायदेशीरपणे तंबाखू किंवा प्रतिबंधित गुटखा विकताना आढळलेल्या दुकानदारांवर अजामीनपात्र कलमांखाली खटला चालवला पाहिजे आणि परवाना रद्द करण्याबरोबरच त्यांना मोठा दंड ठोठावला पाहिजे. जोपर्यंत ही बंदी प्रत्यक्षात लागू होत नाही, तोपर्यंत दिल्लीतील रुग्णालयांमधील तोंडाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांच्या लांबच लांब रांगा त्यांना सतावत राहतील.
देशात 26 कोटी लोकांना तंबाखूचं व्यसन : जागतिक प्रौढ तंबाखू सर्वेक्षणानुसार (GATS) 2016-17 देशातील अंदाजे 26.7 कोटी प्रौढ (15 वर्षांवरील) दररोज तंबाखूचे सेवन करतात. देशात पुरुष आणि महिलांमध्ये तंबाखूच्या सेवनात मोठी तफावत आहे. पुरुषांची संख्या महिलांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त आहे. सर्वेक्षणानुसार, सर्व प्रौढांपैकी 28.6% लोक सध्या तंबाखूचे सेवन करतात. यामध्ये 42.4% (19.8 कोटी) पुरुष आणि 14.2% (5.3 कोटी) महिलांचा समावेश आहे. देशात तंबाखूच्या सेवनाच्या सर्वात सामान्य प्रकारांमध्ये खैनी, गुटखा-पान मसाला आणि तंबाखूसह पान यांचा समावेश आहे. धूम्रपानाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या तंबाखू उत्पादनांमध्ये बिडी, सिगारेट आणि हुक्का यांचा समावेश आहे.
जगभरात दरवर्षी तंबाखूमुळं 70 लाख लोकांचा मृत्यू : जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अलीकडील अहवालानुसार, तंबाखूमुळं शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक अवयवाला नुकसान पोहोचते. ज्यामुळं कर्करोग, हृदयरोग, पक्षाघात, फुफ्फुसांचे आजार, प्रजनन क्षमता कमी होणे, रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होणं आणि अकाली मृत्यू ओढवतो. निकोटीन अत्यंत व्यसनकारक आणि हानिकारक आहे. हे विशेषतः लहान मुलं, किशोरवयीन आणि तरुण प्रौढांसाठी हानिकारक आहे. कारण त्यांच्या मेंदूचा विकास अजूनही सुरू असतो. जगभरात 120 कोटी लोक तंबाखूचे सेवन करतात. जगभरात दरवर्षी 70 लाखांहून अधिक लोकांचा तंबाखूमुळं मृत्यू होतो, ज्यात 16 लाखांहून अधिक अशा लोकांचा समावेश आहे, जे धूम्रपान करत नाहीत, परंतु अप्रत्यक्ष धूम्रपानाच्या संपर्कात येतात.
पुरुष आणि महिला कोणत्या तंबाखू उत्पादनाचा वापर अधिक करतात? : देशातील 28.6 % प्रौढ लोकसंख्या तंबाखूचे सेवन करते. यामध्ये 42.4% पुरुष आणि 14.2% महिलांचा समावेश आहे. तंबाखू उत्पादनानुसार, पुरुष तंबाखू-आधारित पान मसाला सर्वाधिक खातात, तर महिला देखील ते अधिक वेळा खातात. 14.90% पुरुष तंबाखू-आधारित पान मसाला खातात, तक 2.20% स्त्रिया तंबाखूचे सेवन करतात. 12.40% पुरुष खैनी खातात, तर 1.30% महिला खातात. 13.30% पुरुष आणि 1.4% महिला सिगारेट ओढतात. सिगारेट किंवा बिडी ओढणाऱ्या पुरुषांपैकी, 46% पुरुष दिवसाला सरासरी 5 किंवा अधिक सिगारेट किंवा बिड्या ओढतात.