लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधक अविश्वास प्रस्ताव मांडणार, 'हे' आहे कारण
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची योजना आखली आहे.
Published : February 9, 2026 at 3:47 PM IST
नवी दिल्ली - संसदेचं २०२६ चं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आतापर्यंत खूपच गोंधळलेलं राहिलं आहे. विरोधी खासदारांच्या गोंधळामुळं सभागृहाचं कामकाज दररोज तहकूब केलं जात आहे. सोमवारी लोकसभा पुन्हा तहकूब करण्यात आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची योजना आखली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अविश्वास ठराव सादर करेल, कारण त्यासाठी त्यांना २० दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल.
#UPDATE | According to Sources, the opposition will move it in the second part of the budget session, as it needs 20 days' notice. The grounds identified for the move include: Lok Sabha LoP not allowed to speak; women MPs named by the Chair; certain Treasury Bench MPs always… https://t.co/GoEY5mpWlR— ANI (@ANI) February 9, 2026
अविश्वस ठराव का आणला जाणार? - विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लोकसभेत बोलू न देणं हे या अविश्वास ठराव आणण्यामागचं सर्वात मोठं कारण आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यापासून राहुल गांधी यांना सदनात बोलू दिलं जात नसल्याचा आरोप सातत्यानं विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. हेच कारण समोर ठेवत अविश्वास ठराव आणला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. लोकसभा अध्यक्षीय अधिकारी महिला खासदारांची नावं उच्चारत आहेत. सभागृहात काही ट्रेझरी बेंच खासदारांना सतत दिले जाणारे विशेषाधिकार आणि ज्या पद्धतीनं आठ विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं, या सर्व कारणांमुळं विरोधी पक्ष आक्रमक होत लोकसभा सभापतींविरोधात अविश्वस ठराव आणत आहे.
विरोधकांचा आरोप - राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलू दिलं गेलं नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यानंतरच लोकसभा सभापतींविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाणार असल्याचा निर्णय झाला होता. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या खालच्या सभागृहात राहुल गांधी यांनी २०२० च्या चीनसोबतच्या संघर्षावर चर्चा करण्यासाठी माजी लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांच्या 'अप्रकाशित' पुस्तकाचा उल्लेख केला तेव्हा जोरदार गोंधळ झाला होता.
काँग्रेस खासदारांवर केला होता आरोप - लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना अप्रकाशित लिटरेचरचा उल्लेख करू नये असे आदेश दिले होते आणि त्यांना ते वाचण्याची परवानगी नाकारली होती. ५ फेब्रुवारीला सभापती बिर्ला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सभागृहात येऊ नये अशी विनंती केली होती, कारण त्यांना माहिती मिळाली होती की, काही काँग्रेस खासदार सभागृहात पंतप्रधान मोदींच्या आसनावर येऊन काही अनुचित प्रकार घडू शकतो.
