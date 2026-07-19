TMC च्या बंडखोर खासदारांना निमंत्रण दिल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीतून काढता पाय घेतला; नंतर पुन्हा सहभागी झाले
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने आपला विधिमंडळ कामकाज कार्यक्रम (लेजिस्लेटिव्ह अजेंडा) मांडला.
Published : July 19, 2026 at 5:00 PM IST
नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी रविवारी अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडून निषेध नोंदवला, मात्र नंतर ते पुन्हा बैठकीत सहभागी झाले. TMC च्या बंडखोर गटाला निमंत्रण दिल्याचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने आपला विधिमंडळ कामकाज कार्यक्रम (लेजिस्लेटिव्ह अजेंडा) मांडला.
संसद ही सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचीही : संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, "संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. सरकारने आज सर्व पक्षांच्या सभागृहातील नेत्यांची (फ्लोअर लीडर्स) बैठक बोलावली आहे. या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आम्ही करतो. संसद ही सर्वांची आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि सर्व विरोधी पक्षांचे सदस्य, सरकार मांडू इच्छित असलेली विधेयके आणि विधिमंडळ कामकाजात सक्रियपणे सहभागी होतील, अशी मला आशा आहे. संसद जितक्या चांगल्या प्रकारे काम करेल, तितका देशाला फायदा होईल. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आणि या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा सर्व पक्षांच्या नेत्यांना आवाहन करतो. आम्ही विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेऊ आणि त्यांनीही आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे."
अपात्रतेबाबतच्या 20 याचिका अजूनही प्रलंबित : माध्यमांशी बोलताना तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सांगितले की, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, DMK, JMM, आम आदमी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स, डावे पक्ष आणि शिवसेना (UBT) यांसह संपूर्ण विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठकीतून बाहेर पडून निषेध नोंदवला. त्यांनी बंडखोर गटाचे वर्णन "मान्यता नसलेला पक्ष" (unrecognized party) असे केले. मोईत्रा म्हणाल्या, "सभापतींनी या तथाकथित बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिलेली नाही. अपात्रतेबाबतच्या 20 याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत." "९१ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्वतंत्र गटासाठी कोणतीही तरतूद नसताना, संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी या २० बंडखोर खासदारांना कोणत्या आधारावर निमंत्रित केले? ते या बैठकीला कसे उपस्थित राहत आहेत? आम्ही आमचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे आणि त्या निषेधार्थ बैठकीतून बाहेर पडलो आहोत. आम्ही आमच्या सर्व विरोधी पक्षांचेही आभार मानतो."
लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात सरकार अपयशी : काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी यांनी आरोप केला की, भाजपने "प्रभू रामाचा विश्वासघात" केला आहे आणि लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. तिवारी म्हणाले, "भाजप आणि त्यांच्या सरकारने प्रभू रामाचा विश्वासघात केला आहे. त्यांनी केवळ देणग्यांचीच चोरी केली नाही, तर लोकांच्या श्रद्धेवरही दरोडा टाकला आहे. म्हणूनच आम्ही हा मुख्य मुद्दा उपस्थित करत आहोत. आम्ही 'नीट' (NEET) घोटाळा आणि ७० हून अधिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याची बाब ठळकपणे मांडली आहे.
भाजपाने प्रभू रामाचा विश्वासघात केला : खरं तर ही परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. ते पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळत आहेत आणि या इथेनॉलमुळे इंजिनचे नुकसान होत आहे. काही ठराविक व्यक्तींना पैसे कमवून देण्यासाठी रचलेले हे एक मोठे कारस्थान आहे. त्याचप्रमाणे, जमिनीचे घोटाळेही झाले आहेत. भाजपाने प्रभू रामाचा विश्वासघात केला आहे. आम्ही हा मुद्दा सर्वात आधी उपस्थित करू." त्यांनी पुढे सांगितले की, "भाजप किंवा एनडीए (NDA) सरकारकडे कधीही दोन-तृतीयांश बहुमत नव्हते, नाही आणि कधीच नसेल." बंडखोर तृणमूल काँग्रेस (TMC) खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी 'नॅशनालिस्ट सिटिझन पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) चे नेते म्हणून या बैठकीला हजेरी लावली. "मी आज NCPI नॅशनालिस्ट सिटिझन पार्टी ऑफ इंडियाचा नेता म्हणून उपस्थित आहे, कारण गेल्या 15 वर्षांपासून मी तृणमूल काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाचा नेता होतो. आज मी एका नवीन पक्षाचे प्रतिनिधित्व करेन, परंतु त्या नवीन पक्षाचे धोरणही हेच आहे की सभागृह हे विरोधी पक्षाचे असते.
बंडखोर आमदारांनी पक्षात परत यावे : खरं तर हा दृष्टिकोन समोर आला पाहिजे. सभागृह चालू द्यावे; त्याच वेळी, धर्मनिरपेक्षता, जातीय सलोखा आणि देशाची एकता या तत्त्वांवर आमचा ठाम विश्वास आहे." "बैठकीत मी जी भूमिका मांडेन आणि प्रस्थापित करेन, त्यापासून आम्ही माघार घेणार नाही. आम्ही मुळातच पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष आहोत," असे ते म्हणाले. बंडखोर आमदारांनी पक्षात परत यावे आणि आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा, या टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी दिलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देताना बंडोपाध्याय म्हणाले, "त्यांनी वेगवेगळी आवाहनं केली आहेत. खासदार किंवा आमदार स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतील." संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीला संबोधित केले.
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