जी राम जी विधेयक : संसद परिसरात विरोधकांचा निषेध मोर्चा, खर्गे यांचा प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढण्याचा निर्धार
यूपीए काळातील मनरेगा योजनेची जागा घेण्यासाठी आणलेल्या 'विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू आहे.
Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST
नवी दिल्ली : गुरुवारी अनेक विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद भवन परिसरात 'जी राम जी' विधेयकाविरोधात निदर्शनं केली आणि विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली, तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेत आणि रस्त्यावर उतरुन सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
'महात्मा गांधी नरेगा'चा एक मोठा फलक घेऊन, त्यांनी प्रेरणा स्थळावरील गांधी पुतळ्यापासून मकर द्वारापर्यंत मोर्चा काढला आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, एआयसीसी सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, द्रमुकच्या के. कनिमोझी, टी. आर. बालू, ए. राजा, आययूएमएलचे ई. टी. मोहम्मद बशीर, शिवसेना (यूबीटी) चे अरविंद सावंत आणि आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांच्यासह इतर नेते सहभागी झाले होते.
#WATCH | Delhi: Opposition MPs carry out a protest march on the Parliament premises against the Centre's decision on renaming of MGNREGA to VB–G Ram G. pic.twitter.com/V6T4LJuWUz— ANI (@ANI) December 18, 2025
"मोदी सरकारनं केवळ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचाच अपमान केला नाही, तर भारतातील गावांमध्ये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यात महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या कामाच्या हक्कावरही गदा आणली आहे," असं खर्गे यांनी आंदोलनानंतर 'एक्स'वर हिंदीमध्ये केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं. "सत्ताधारी हुकूमशाही सरकारच्या या जुलूमशाहीविरोधात आम्ही संसदेपासून रस्त्यावर उतरुनही लढू," असं खर्गे म्हणाले.
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आंदोलक खासदारांमध्ये सामील झाल्या आणि त्यांनी मकर द्वाराजवळील निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. पत्रकारांशी बोलताना वेणुगोपाल म्हणाले, "आज संसद लोकशाहीची हत्या होताना पाहात आहे. नरेगामधून महात्मा गांधींचं नाव काढून ते लोकशाही मूल्यांची तसंच राष्ट्रपित्यांच्या विचारसरणीची हत्या करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."
#WATCH | Delhi: Rajya Sabha LoP and Congress chief Mallikarjun Kharge says, " this is not about renaming mgnrega, this is about right to work. they are snatching away the right that was given by us...they are snatching away the rights of people. this is a big issue, and it is very… pic.twitter.com/WpH7L7u77Q— ANI (@ANI) December 18, 2025
यूपीए-काळातील मनरेगाची जागा घेण्यासाठी आणलेल्या 'विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (व्हीबी-जी रॅम जी) विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्ष या विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहेत आणि सरकारवर महात्मा गांधींचा अपमान केल्याचा तसंच २००५ च्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातील तरतुदी कमकुवत केल्याचा आरोप करत आहेत.
या विधेयकानुसार, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला, ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करण्यास स्वयंस्फूर्तीने तयार आहेत, त्यांना आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची वैधानिक हमी दिली जाईल. व्हीबी-जी रॅम जी कायदा लागू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत राज्यांना नवीन कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अशी योजना तयार करावी लागेल.
#WATCH Delhi: On the controversy of changing the name of MGNREGA, Congress MP Praniti Shinde says, " the name of mahatma gandhi has been removed from this scheme. mahatma gandhi is a symbol of strength... what was the reason for removing this name?" pic.twitter.com/gMpvEqa66x— ANI (@ANI) December 18, 2025
