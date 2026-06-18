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शिवसेनेच्या यूबीटीच्या सहा खासदारांनी पक्षाचा 'व्हीप' धुडकावला; केंद्राच्या आदेशानंतर बंडखोरांना मिळणार वाय प्लस सुरक्षा

शिवसेनेच्या यूबीटीच्या सहा खासदारांनी व्हीपचं पालनं न करत पक्षाच्या बैठकीला दांडी मारली. त्यानंतर शिंदे शिवसेनेची आणि बंडखोर नेत्यांची काय रणनीती असेल? वाचा, सविस्तर.

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संग्रहित-डावीकडून उद्धव ठाकरे, उजवीकडे एकनाथ शिंदे (Source- ETV Bharat Reporter)
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By IANS

Published : June 18, 2026 at 3:16 PM IST

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नवी दिल्ली- शिवसेनेचे (यूबीटी) सहा खासदार आज पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यानं ते शिंदे शिवसेनेत सामील होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला (UBT) मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या नऊपैकी सहा लोकसभा खासदारांनी बंडखोरी करत गुरुवारी 'व्हीप' (आदेश) धुडकावून पक्षाच्या बैठकीला दांडी मारली.

शिंदे शिवसेनेकडून ऑपरेशन टायगर राबविण्यात असल्याचं वृत्त यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेटाळलं होतं. मात्र, ऑपरेशन टायगर हे नियोजनबद्धरीत्या राबविण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. संसदेतील शिवसेना यूबीटीच्या कार्यालयात सकाळी 11 वाजता शिवसेनेनं (UBT) बोलावलेल्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीदरम्यान ही अंतर्गत बंडाळी झाल्याचं स्पष्ट झालं. बैठकीला उपस्थित राहणे अनिवार्य करणारा कडक 'व्हीप' बुधवारी जारी करण्यात आला होता. तरीही केवळ तीन लोकसभा खासदार आणि एका राज्यसभा खासदारानंच हजेरी लावली. बैठकीला उपस्थित राहिलेल्यांमध्ये संजय राऊत (राज्यसभा), अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाजे यांचा समावेश आहे. तर संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय (बंडू) जाधव, ओमराजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नागेश पाटील-आष्टीकर हे बैठकीला गैरहजर राहीले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनुपस्थित राहिलेल्या शिवसेनेच्या (यूबीटी) सहा बंडखोर खासदारांनी स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे आधीच अर्ज दाखल केला. यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अधिकृतपणे विलीन होण्याचा त्यांचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे.

बंडखोर खासदारांनी केला ठराव?- सूत्रांच्या माहितीनुसार सहा बंडखोर खासदारांनी एक अंतर्गत ठराव मंजूर केला. त्यात पक्ष सोडण्यामागील कारण म्हणून वैचारिक मतभेदांचा उल्लेख . या ठरावात म्हटलं आहे की, पक्षाचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या मूळ हिंदुत्ववादी विचारधारेपासून सध्याचे नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर दूर गेलं आहे. शिवसेनेचे (UBT) काँग्रेस पक्षात पूर्णपणे विलीनीकरण होऊ शकते, या शक्यतेमुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये वाढली आहे. तसेच, एखाद्या प्रादेशिक पक्षानं राष्ट्रीय पक्षात विलीन होऊन आपली ओळख गमावणं ही या पक्षाच्या स्थापनेमागची मूळ संकल्पना कधीच नव्हती, याचा ठरावात उल्लेख आहे. राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांच्या अलीकडील विधानांचाही संदर्भ दिला. राऊत यांनी तृणमूल काँग्रेससारख्या प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे असे वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे शिवसेनेची (यूबीटी) अशी भीती बंडखोर खासदारांमध्ये आहे.

कायदेशीर लढ्यासाठी दोन्ही गट तयार- दोन्ही गट आपापली कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गैरहजर राहिलेल्या सहा खासदारांना तातडीने 'कारण दाखवा' नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया शिवसेना (UBT) नेतृत्वानं सुरू केली आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी काही तासांचीच मुदत देण्यात आली आहे. समाधानकारक कारण न दिल्यास, 'पक्ष-बदल विरोधी कायद्या'अंतर्गत (anti-defection law) त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेना (यूबीटी) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे अधिकृतपणे याचिका दाखल करणार आहे.

पुढील रणनीती अत्यंत गुप्त- शिंदे शिवसेनेतील सूत्रांनी असा दावा केला आहे की, हे सहा खासदार हे लोकसभेतील पक्षाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (9 पैकी 6) नेमके दोन-तृतीयंश बहुमत आहेत. त्यामुळे, त्यांना स्वतंत्र गटाचा दर्जा मान्य झाल्यास पक्षाचा 'व्हीप' (whip) त्यांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक राहणार आहे. पुढील रणनीती अत्यंत गुप्त आहे. शिवसेना यूबीटीच्या कायदेशीर चालींना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी पुढील 48 तासांत कोणताही पुरावा किंवा अधिकृत घोषणा करण्यात येणार नाही, असे सूत्रानं स्पष्ट केलं.

बंडखोर खासदारांना पुरविण्यात येणार वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा- शिवसेनेचे (यूबीटी) सहा खासदार हे शिंदे शिवसेनेते सहभागी होणार असल्यानं स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांसह जनतेमध्ये रोष आहे. अशा परिस्थितीत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता बंडखोर खासदारांच्या निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी, मुंबई ईशान्यचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्या निवासस्थानासह अनेक ठिकाणी स्थानिक पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संसदेत नव्यानं स्थापन झालेल्या या फुटीर गटाचे नेतृत्व संजय जाधव यांच्याकडे सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांना दिलेल्या उघड धमकीनंतर, सर्व बंडखोर खासदारांना 'वाय-प्लस' (Y-plus) दर्जाची सुरक्षा दिली जाणार आहे. राज्याच्या गृह विभागानं या सहा खासदारांची सुरक्षा वाढवण्याचे आदेश राज्य गुप्तचर विभागाला दिले आहेत.

  • 19 जून रोजी शिवसेनेचा स्थापना दिवस येत असताना शिवसेनेचा (यूबीटी) बंडखोर गट शिंदे शिवसेनेत अधिकृतपणे विलीन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एनडीएसह शिंदे शिवसेनेचे लोकसभेतील संख्याबळ वाढणार आहे.

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TAGGED:

SHIVSENA REBEL MPS SECURITY
SHISVENA MPS JOIN EKNATH SHINDE
शिवसेना यूबीटी खासदार वाय सुरक्षा
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