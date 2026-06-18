शिवसेनेच्या बैठकीला केवळ तीन खासदार उपस्थित; गैरहजर राहिलेल्यांना राऊतांनी म्हटले 'बेईमान' अन् 'गद्दार'
बंडखोर खासदार पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. उपस्थित राहिलेल्यांमध्ये राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांच्यासह लोकसभा खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि राजाभाऊ वाजे यांचा समावेश होता.
Published : June 18, 2026 at 12:38 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 12:49 PM IST
नवी दिल्ली: अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलंच तापलंय. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (UBT) ने आज (गुरुवारी) जुन्या संसद भवनात आपल्या खासदारांची बैठक बोलावली होती, परंतु केवळ तीनच खासदार उपस्थित राहिले; उर्वरित सहा खासदार गैरहजर होते. ही बैठक सकाळी 11 वाजता आयोजित करण्यात आली होती. बंडखोर खासदार पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले. उपस्थित राहिलेल्यांमध्ये राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांच्यासह लोकसभा खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि राजाभाऊ वाजे यांचा समावेश होता.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena MPs Sanjay Raut, Arvind Sawant and Rajabhau Parag Prakash Waje arrive at the Parliament for party's meeting here.— ANI (@ANI) June 18, 2026
Sanjay Raut says, " jo aayenge wo hamare, nahi aayenge wo beimaan-gaddar."
arvind sawant shows a thumbs up when asked if he think all mps… pic.twitter.com/UnwK0bXtg3
बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणारा 'थ्री-लाइन व्हीप' जारी : बैठकीदरम्यान संजय राऊत यांनी टिप्पणी केली की, जे खासदार उपस्थित राहिले ते "आपले" आहेत, तर जे उपस्थित राहिले नाहीत ते "बेईमान" आणि "गद्दार" आहेत. शिवसेना (UBT) ने आपल्या सर्व खासदारांना दिल्लीतील पक्षाच्या संसदीय कार्यालयात तातडीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणारा 'थ्री-लाइन व्हीप' (कडक आदेश) जारी केला होता. पक्षाचे सर्व खासदार बैठकीला उपस्थित राहतील याची खात्री आहे का, असे विचारले असता अरविंद सावंत यांनी 'थम्स-अप' (सहमतीदर्शक खूण) करून प्रतिसाद दिला. दरम्यान, दिल्लीत खासदार अरविंद सावंत यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, शिंदे यांची शिवसेना नेमकी कधीपासून "खरी" शिवसेना झाली? "खरी शिवसेना इथेच आहे. जिथे ठाकरे आहेत, तिथेच शिवसेना आहे," असा ठाम दावा त्यांनी केला.
#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) MP Anil Desai arrived for parliamentary party meeting. pic.twitter.com/DlAbHTU8KM— ANI (@ANI) June 18, 2026
तुम्ही लोकशाहीची थट्टा करत आहात का? : शिवसेना (UBT) मध्ये फूट पाडण्याच्या प्रयत्नांच्या अफवांबद्दल 'एएनआय' (ANI) या वृत्तसंस्थेने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, राऊत यांनी पक्षाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कडक आव्हान दिले. "त्यांना वाटते की त्यांनी हे यापूर्वी एकदा केले आहे. मी त्यांना सांगतो की, एकदा प्रयत्न तर करून पाहा. जर आम्ही तुम्हाला तोडले नाही, तर आम्ही आमच्या वडिलांचे नाव सांगणार नाही. आमच्या वडिलांचे नाव बाळासाहेब ठाकरे आहे. तुम्ही लोकशाहीची थट्टा करत आहात का? तुमच्याकडे तेवढा पैसा आहे का? तुम्ही ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) ची भीती कोणाला दाखवत आहात? आम्हाला? आम्ही यापूर्वीही तुरुंगात गेलो आहोत आणि पुन्हा जाण्यास तयार आहोत, पण तुम्हाला धडा शिकवल्याशिवाय मी तुरुंगात जाणार नाही," असंही त्यांनी सांगितलंय.
6 खासदार बैठकीला अनुपस्थित : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभेत एकूण नऊ खासदार आहेत. त्यापैकी मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील, शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाघचौरे, हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, वाशीमचे खासदार संजय देशमुख आणि परभणीचे खासदार संजय जाधव हे खासदार सध्या संपर्काबाहेर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तर उस्मानाबादचे खासदार ओमराजे निंबाळकर हे मंगळवारी रात्रीपर्यंत पुण्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. दुसरीकडे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाझे, अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे उद्धव ठाकरेंबरोबर असल्याचं सांगितलं जात आहे.
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