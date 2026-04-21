पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला वर्षपूर्ती! जीव देणाऱ्या 'आदिल' यांचं स्वप्न अखेर घर रूपात साकार
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. याबाबत "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांचा खास वृत्तांत.
Published : April 21, 2026 at 3:59 PM IST
जम्मू-काश्मीर : 22 एप्रिल 2025 चा तो दिवस… जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळील बैसरनच्या शांत, हिरव्यागार माळरानावर त्या दिवशी दोन 'आदिल' एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध टोकांवर उभे होते. नाव एकच, पण वाटा पूर्णतः वेगळ्या होत्या. एकानं हातात बंदूक घेत दहशतीचा मार्ग निवडला होता. तर दुसऱ्यानं कोणतीही शस्त्र नसताना केवळ धैर्य आणि माणुसकीच्या बळावर लोकांचे प्राण वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नात स्वतःचे प्राण गमावले. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. काळ पुढं सरकला. वर्षभरानंतर या हल्ल्याकडे मागे वळून पाहताना एकाच नावाचे दोन चेहरे ठळकपणे समोर येतात, ते म्हणजे 'आदिल'. एकाच नावामागे दोन टोकाची वास्तवता दडलेली आहे. एक काळोखाची, तर दुसरी माणुसकीची. दहशतवादी आदिल हुसेन ठोकर ज्यानं हातात बंदूक घेऊन विनाशाची वाट निवडली आणि दुसरा पहलगाममधील साधा पोनी राइड ऑपरेटर सय्यद आदिल हुसेन शाह, ज्यानं निःस्वार्थ धैर्यानं जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत स्वतःचा जीव अर्पण केला.
मृत्यू झालेल्या 26 जणांमध्ये आदिल हे एकमेव स्थानिक होते : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य संशयित आदिल हुसेन ठोकर आणि लष्कर-ए-तैयबा (LeT) शी संबंधित मुख्य आरोपी आणि पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधार म्हणून पोलिसांनी घोषित केलं होतं. तर दुसरीकडे या रक्तरंजित हल्ल्यात 28 वर्षीय सय्यद आदिल हुसेन शाह यांनी प्राण गमावले. डोंगर-दऱ्यांत पर्यटकांना फिरवणारे आदिल हुसेन शाह हे आपल्या कुटुंबाचा एकमेव आधार होते. 22 एप्रिल 2025 रोजी दहशतवाद्यांकडून गोळीबार सुरू होताच स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर होता; मात्र त्यांनी तो स्वीकारला नाही. त्या दिवशी ते बैसरन खोऱ्यात पर्यटकांना घोड्यावरून फिरवण्यासाठी घेऊन गेले होते. तेवढ्यात दहशतवाद्यांनी अचानक हल्ला चढवला आणि निःशस्त्र पर्यटकांवर अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला. त्या क्षणी आदिल यांनी एका दहशतवाद्याकडून शस्त्र हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून त्या निष्पाप पर्यटकांचे प्राण वाचवता येतील. मात्र, दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या 26 जणांमध्ये आदिल हे एकमेव स्थानिक काश्मिरी होते; उर्वरित सर्वजण पर्यटक होते.
एकनाथ शिंदेंकडून घर बांधून देण्याचं आश्वासन पूर्ण : दहशतवादी हल्ल्यात बलिदान दिलेल्या आदिल शाह यांचं नवीन घर बांधण्याचं स्वप्न होतं. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगामजवळील हापतनार गावात सैय्यद आदिल हुसेन शाह यांच्या कुटुंबाला घर बांधून देण्याचं आश्वासन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी दिलं होतं. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असताना या घराचा ताबा आदिल यांच्या कुटुंबाला देण्यात आला. यावेळी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम हे उपस्थित होते. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आदिल हुसेन शाह यांच्या घरच्यांशी व्हिडीओ कॉलवर संवाद साधला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि युवा सेनेचे मराठवाडा विस्तारक बाजीराव चव्हाण यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे घर उभारण्यात मदत झाली असल्याचं आदिल हुसेन शाह यांच्या कुटुंबानं सांगितलं. तर एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "पहालगममध्ये हिंदू लोकांना विचारून दहशतवाद्यांकडून मारलं गेलं. जिथं माणुसकीची हत्या झाली. पण बहादूर आदिल यांनी दहशतवाद्यांशी लढून पर्यटकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले. एक मुलगा गमावणे म्हणजे आईचा लाडला, वडिलांचा आधार जाणं. पण आदिल यांच्यासाठी शिवसेना कायम उभी राहील. आदिल यांच्यासारखी माणुसकी दाखवणे सर्वांना जमत नाही. त्यांच्या बलिदानाची ही प्रेरणा आहे.”
घराला आनंद दिघेंचं नाव : आदिल यांच्या आठवणीनं त्यांच्या आई-वडिलांना अश्रू अनावर झाले. आदिल यांचे वडील सईद हैदर शाह यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं की, "मागच्या एक वर्षात खूप काही बदललं. आदिलच्या आईचे अश्रू थांबत नाहीत. तिच्या तब्येतीवर खूप परिणाम झाला आहे. आदिल आमच्या कुटुंबाचा सहारा होता. पण आज तो नाही." याचबरोबर, घरं बांधण्यासाठी आदिल हा खूप मेहनत करत होता. पण त्याच्या जाण्यानंतर हे घर होईल, असं वाटत नसल्याचंही सईद हैदर शाह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी आदिल गेल्यानंतर आम्हाला खूप धीर दिला होता. ते आमच्या पाठीशी उभे राहीले. आज घर बांधून दिलं. त्यांचे मी आभार मानतो." दरम्यान, आदिल यांच्या घराला आनंद दिघेंचं नाव देण्यात आले आहे. 'आनंद नाथ' सदन असं या घराचं नाव आहे.
आदिल यांच्या नावानं पर्यटनस्थळ? : आदिल यांनी दिलेलं बलिदान हे लोकांच्या लक्षात राहण्यासाठी त्यांच्या नावानं पर्यटनस्थळ सुरू करावे, अशी मागणी पहालगाममधील युवांनी केली आहे. याबाबत आम्ही पाठपुरावा करून दिल्लीतील नेत्यांशी बोलून हे पर्यटनस्थळ बनावं, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी सांगितलं.
'त्या' दिवशी नेमकं काय घडलं होतं? : 22 एप्रिलला आदिल यांना बरं वाटत नव्हतं. त्या दिवशी ते अस्वस्थ होते, त्यामुळं लवकर घरी येऊन दुसऱ्या दिवशी सुट्टी घेण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र, त्या दिवशीच त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यांच्यावर कोणी हल्ला केला, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. बंदूक हिसकावण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. त्यातील तीन गोळ्या त्यांच्या छातीत तर एक घशात लागली, असं आदिल यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं. दरम्यान, त्यांच्या अंत्यसंस्काराला शेकडो नागरिक उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही हजेरी लावत कुटुंबीयांना मदतीचं आश्वासन दिलं होतं.
