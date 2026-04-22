पहलगाम हल्ल्याची वर्षपूर्ती! बैसरन व्हॅली पर्यटकांसाठी बंदच, भीती कायम; काश्मीर पर्यटनावर परिणाम
Published : April 22, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 5:23 PM IST
जम्मू-काश्मीर - 22 एप्रिल 2025… गेल्या वर्षी उजाडलेला हाच तो दिवस, ज्याने काश्मीरच्या भूमीवर लोकांच्या मनात अशी जखम करून ठेवली, जी काळाच्या ओघातही कधी भरून न निघणारी आहे. गेल्या वर्षी 22 एप्रिलला पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 लोक मारले गेलेत. त्यातील बहुतांश हे पर्यटक होते. आज या हल्ल्याची वर्षपूर्ती होतेय.
निसर्गरम्य खोरं जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतं : एक वर्ष उलटून गेले असले तरी त्या एका दिवसाने पहलगामकडे पाहण्याची आणि स्मरणात ठेवण्याची दृष्टीच बदलून टाकली. जम्मू-काश्मीरच्या निसर्गरम्य खोरं जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करतं. त्यापैकीच एक पहलगाममधील ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ म्हणून ओळखली जाणारी ‘बैसरन व्हॅली’. पक्ष्यांच्या किलबिलाटाची जागा गोळीबाराच्या आवाजाने घेतली. रोजचे आयुष्य एका क्षणात भीतीत बदलले. 26 जणांचे जीव गेले आणि 22 एप्रिल 2025 हा दिवस या सुंदर ठिकाणासाठी काळा दिवस ठरला. हिरवाईने नटलेली ही दरी त्या दिवशी रक्ताने माखली होती. एक वर्षांनंतरही ही ‘बैसरन व्हॅली’ पर्यटकांसाठी बंद आहे. सध्या बैसरन व्हॅलीत कडेकोट सुरक्षा आणि वातावरणात पसरलेली भयाण शांतता प्रकर्षाने जाणवते.
बैसरन व्हॅली पुन्हा सुरू करणे हीच श्रद्धांजली : कश्मीर की वादियाँ खिल रही हैं… टूरिस्ट भी आ रहे हैं, लेकिन सबको बेखौफ होकर आना चाहिए। आखिर ये अपना ही देश है…’ असं काश्मीरमधल्या स्थानिकांचं म्हणणं आहे. पर्यटन हा इकडचा मूळ व्यवसाय. पर्यटकांची वर्दळ हळूहळू वाढत असली तरी ‘पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या’ची छाया अनेकांच्या मनातून अद्याप पूर्णपणे पुसलेली नाही. उन्हाळ्यात पर्यटकांनी गजबजणारी हॉटेल्स आज अर्धवट भरलेली दिसतात. पर्यटनाला बसलेला फटका अजूनही जाणवतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्रही लिहिलं : ‘हा हल्ला झाला तेव्हा दोन-तीन महिने आम्हाला खूप फटका बसला. आता हळूहळू पर्यटक येत आहेत. पण अजूनही म्हणावी तशी संख्या वाढली नसल्याचं पहलगाम हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष जावेद मुर्झा सांगतात. बैसरन व्हॅली अजूनही बंद आहे. ती सुरू करणं हीच दहशतवादी हल्ल्यात प्राण गमावलेल्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असं मुर्झा यांना वाटतं. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्रही लिहिलं आहे. शेकडो घोडेवाले, टॅक्सी चालक, टूर गाईड यांच्या रोजगारावर यामुळे परिणाम झालाय. त्यामुळे जास्तीत जास्त पर्यटकांनी काश्मीरमध्ये यावं, यासाठी ते आवाहन करीत आहेत.
काश्मीरला येताना भीती वाटत होती…! : “आम्ही प्रत्येक उन्हाळ्याच्या सुट्टीत बाहेर जातो. काश्मीरचं बुकिंग करताना मी म्हटलं, बर्फ बघायचा आहे, काश्मीरला जाण्याची काय गरज आहे? आपण हिमाचलला जाऊ यात ना..! तिथेही बर्फ दिसेल,” मुंबईतून काश्मीरला फिरण्यासाठी आलेल्या महालक्ष्मी राजेश असं सांगत होत्या. काश्मीरमध्ये येताना मनात एक भीती होती. ही भीती घेऊन फिरणं त्यांना नको होतं. पण इथे आल्यावर इकडच्या वातावरणाने मन तृप्त झाल्याचं त्या सांगतात. त्याचबरोबर इथे जास्तीत जास्त लोकांनी यावं, असंही त्या सुचवतात.
लायडर नदीजवळ 26 जणांनी प्राण गमावले : इथे पर्यटक म्हणून नव्हे, तर आपल्या हक्काने या. निसर्गसौंदर्याचा आस्वाद घ्या, काश्मिरी पाहुणचाराचा मनापासून आनंद घ्या, असा विश्वास स्थानिक काश्मिरी नागरिक पर्यटकांना देत असून, गरज भासल्यास आमची घरेही तुमच्यासाठी खुली आहेत, असे आत्मीयतेने ते सांगत आहेत. पहलगाम शहराच्या लायडर नदीजवळ ज्या 26 जणांनी प्राण गमावले, त्यांचं स्मारक उभारण्यात आलं आहे. तिथे फिरताना अनेक पर्यटक श्रद्धांजली वाहतात. दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेलेल्या 26 पर्यटकांपैकी 6 पर्यटक महाराष्ट्रातील होते. या स्मारकाजवळ नागपूरहून आलेले काही ज्येष्ठ नागरिक पर्यटक या स्मारकाकडे निरखून पाहत होते. त्यांच्याशी बोलताना त्यांच्यात एक आत्मविश्वास होता. इथे येताना भीती नाही वाटली? या प्रश्नावर ते म्हणाले, “वाईट गोष्टी घडवल्या जातात, पण त्यावर मात करत पुन्हा उभं राहणं गरजेचं आहे. आपल्याला घाबरवण्यासाठीच हे हल्ले घडवले जातात म्हणूनच काश्मीरला नव्या विश्वासाने वळणं दिलं पाहिजे, असं एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणाले.
काश्मीरच्या पर्यटनाची आकडेवारीत घट : जम्मू-काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेचा पर्यटन हा केवळ एक उद्योग नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा श्वास आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 नुसार, राज्याच्या एकूण सकल उत्पादनात (GSDP) पर्यटन क्षेत्राचा सुमारे 7 टक्के वाटा आहे. हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, हस्तकला, साहसी पर्यटन अशा अनेक क्षेत्रांना यामुळे चालना मिळते आणि सुमारे 5 लाख लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो.
2025 मध्ये 1.78 कोटी पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली : पर्यटनाच्या या बळावर जम्मू-काश्मीरने विक्रमही नोंदवले आहेत. 2022 मध्ये 1.88 कोटी पर्यटकांनी या नंदनवनाला भेट दिली होती; तर 2024 मध्ये हा आकडा तब्बल 2.36 कोटींवर पोहोचला. विविध आव्हानांचे ढग दाटूनही 2025 मध्ये 1.78 कोटी पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरकडे मोर्चा वळवला. हे आकडे केवळ संख्या नाहीत, तर संकटानंतरही पुन्हा उभं राहण्याची काश्मीरची जिद्द आणि पर्यटन क्षेत्राची लवचिकता सांगणारी जिवंत साक्ष आहेत.काश्मीरच्या दऱ्या पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या पावलांनी गजबजत होत्या… हाऊसबोट, शिकार्यांपासून ते बर्फाच्छादित पर्वतरांगांपर्यंत सर्वत्र नवसंजीवनीचे चित्र दिसत होते. मात्र, 2025 मध्ये या नंदनवनाच्या पर्यटनाला अचानक ब्रेक लागला.
घटनेनंतर पर्यटकांच्या मनात भीती : या घसरणीमागे एप्रिल 2025 मधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची काळी छाया स्पष्टपणे दिसते. या घटनेनंतर पर्यटकांच्या मनात भीती निर्माण झाली; पर्यटन हंगामातील हजारो बुकिंग रद्द झाली आणि अनेकांनी काश्मीरचा प्रवास पुढे ढकलला. खरं तर गेल्या काही वर्षांत केवळ काश्मीर व्हॅलीतील पर्यटनानेही जोरदार भरारी घेतली होती. 2021 मध्ये 6,65,777 पर्यटकांनी दरीला भेट दिली होती. 2022 मध्ये हा आकडा झपाट्याने वाढत 26,73,442 वर पोहोचला. 2023 मध्ये 31,55,835 पर्यटकांनी काश्मीर गाठले, तर 2024 मध्ये तब्बल 34,98,702 पर्यटकांनी भेट देत विक्रम प्रस्थापित केला.
11.16 लाख पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिली : मात्र, 2025 मध्ये एकाच हल्ल्याने हा वाढता आलेख अचानक कोसळला. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये केवळ 11.16 लाख पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिली. यापैकी 10,93,050 देशांतर्गत, तर 22,993 परदेशी पर्यटक होते. 2024 मधील विक्रमी 34,98,702 पर्यटकांच्या तुलनेत ही घसरण धक्कादायक मानली जात आहे. 2021 ते 2024 या काळात उंच भरारी घेणाऱ्या काश्मीर पर्यटनाच्या पंखांना 2025 मध्ये भीतीची जखडण बसली. तरीही, काश्मीरची जिद्द अजूनही कायम आहे. शांतता, सुरक्षितता आणि विश्वास परतला, तर ही व्हॅली पुन्हा एकदा पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून जाईल आणि 2026 लाही संख्या वाढलेली असेल, असा विश्वास स्थानिकांना आहे.
