जम्मू-काश्मीरमध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा; नौशेरा सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न उधळला

राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा प्रयत्न यशस्वीरित्या उधळून लावला.

one terrorist killed infiltration attempt foiled along loc in nowshera sector of loc
जम्मू-काश्मीरमध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा; नौशेरा सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न उधळला
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 10, 2026 at 8:09 PM IST

1 Min Read
जम्मू : भारतीय लष्करानं मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एका दहशतवाद्याचा खात्मा केला. लष्कराच्या माहितीनुसार, राजौरी जिल्ह्यातील नौशेरा सेक्टरमध्ये नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा प्रयत्न यशस्वीरित्या उधळून लावला. तसंच यावेळी एका सीमेपलीकडून येणाऱ्या दहशतवाद्याचा खात्मा केला. व्हाईट नाईट कॉर्प्सनं आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, गुप्तचर संस्थांकडून मिळालेल्या विश्वासार्ह गुप्त माहितीच्या आधारे, 10 मार्च रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास नौशेराच्या झंगरच्या सामान्य भागात दोन दहशतवाद्यांच्या हालचाली दिसून आल्या होत्या, असं लष्करानं म्हटलं आहे.

शोध मोहीम सुरू : याचबरोबर लष्करानं पुढं म्हटलं आहे की, सीमेवर घुसखोरीचा संशयास्पद प्रयत्न आढळल्यानंतर सतर्क असलेल्या जवानांनी दहशतवाद्यांवर त्वरित कारवाई सुरू केली. गोळीबारादरम्यान, लष्करानं एका पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्याला ठार मारलं. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दुसऱ्या दहशतवाद्याला शोधण्यासाठी शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. हा दहशतवादी या भागात लपला असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण प्रदेशात आपली ऑपरेशनल स्थिती मजबूत केली आहे आणि क्षेत्रावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी एकात्मिक जमीनी आणि हवाई देखरेखीचा वापर केल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

आधी तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा : यापूर्वी, 22 फेब्रुवारी 2026 रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवाड जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी तीन दहशतवाद्यांना ठार मारलं होतं. चकमकीच्या ठिकाणाहून दोन एके-47 रायफल आणि इतर युद्धसामग्री जप्त करण्यात आल्या होत्या. व्हाईट नाईट कॉर्प्सनं एका एक्स-पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, किश्तवाडमधील ऑपरेशन त्राशी-I दरम्यान, व्हाईट नाईट कॉर्प्सच्या जवानांनी जम्मू आणि काश्मीर पोलीस व सीआरपीएफच्या समन्वयानं तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.

गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी कारवायांमध्ये मोठी घट : दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी भारतीय लष्कराचं जवान तयारीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत या प्रदेशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. तर, शेजारील पाकिस्तान भारतात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारताचे लष्करी जवान पाकिस्तानच्या कारवायांना यशस्वी होण्यापासून रोखत अशून पाकिस्तानला योग्य उत्तर देत आहेत.

संपादकांची शिफारस

