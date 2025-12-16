सिडनी दहशतवादी हल्ल्यातील दोनपैकी एक हल्लेखोर हैदराबादचा, तेलंगाणा पोलिसांची माहिती
तेलंगणा पोलिसांनी सांगितलं की, साजिद अक्रमच्या हैदराबादमधील नातेवाईकांनी त्यांना त्याच्या कट्टरपंथी मानसिकतेबद्दल किंवा त्याच्या कारवायांबद्दल माहिती नसल्याचं म्हटलय.
Published : December 16, 2025 at 8:23 PM IST
हैदराबाद/मेलबर्न : सिडनीच्या बोंडी बीचवरील दहशतवादी हल्ल्यातील हल्लेखोर साजिद अक्रम (५०) आणि त्याचा मुलगा नवीद अक्रम (२४), ज्यांनी १४ डिसेंबरला एका ज्यू कार्यक्रमात १६ लोकांची हत्या केली, त्यांचा संबंध भारताशी आहे. साजिदकडं भारतीय पासपोर्ट आहे, तर नवीद ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे.
तेलंगाणा पोलिसांनी केलेल्या तपासणीत समोर आलं आहे की, साजिद मूळचा हैदराबादचा होता. परंतु त्याचा कुटुंबाशी फारसा संपर्क नव्हता. मंगळवारी तेलंगाणा पोलीस महासंचालकांच्या (डीजीपी) कार्यालयानं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात पोलिसांनी सांगितले की, साजिद, जो सुरुवातीला हैदराबादच्या टोलीचौकी परिसरात राहत होता, तो सुमारे २७ वर्षांपूर्वी रोजगाराच्या शोधात ऑस्ट्रेलियाला स्थलांतरित झाला. या काळात त्यानं केवळ सहावेळा भारताला भेट दिली.
पोलिसांनी सांगितलं की, नोव्हेंबर १९९८ मध्ये बी.कॉम. पूर्ण केल्यानंतर तो विद्यार्थी व्हिसावर ऑस्ट्रेलियाला गेला. ऑस्ट्रेलियामध्ये साजिदनं युरोपियन वंशाच्या व्हेनेरा ग्रॉसो नावाच्या महिलेशी लग्न केलं आणि तो तिथे कायमस्वरूपी स्थायिक झाला. या जोडप्याला नवीद नावाचा एक मुलगा, जो हल्लेखोरांपैकी एक आहे, आणि एक मुलगी आहे. साजिदकडं भारतीय पासपोर्ट असला तरी, ऑस्ट्रेलियात जन्मलेली त्याची मुलं ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहेत.
भारतातील साजिदच्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याचा हैदराबादमधील कुटुंबाशी खूपच कमी संपर्क होता आणि मालमत्तेचे व्यवहार तसंच वृद्ध पालकांना भेटणं यांसारख्या कौटुंबिक कारणांसाठीच त्यानं केवळ सहावेळा आपल्या गावी भेट दिली होती. वडिलांच्या निधनाच्यावेळी तो भारतात आला नव्हता, असंही पोलिसांनी सांगितलं.
"कुटुंबीयांनी त्याच्या कट्टर विचारसरणीबद्दल किंवा हालचालींबद्दल, तसंच त्याला कट्टरपंथी बनवणाऱ्या परिस्थितीबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचं सांगितलं आहे. साजिद आणि त्याचा मुलगा नवीद यांना कट्टरपंथी बनवणाऱ्या घटकांचा भारताशी किंवा तेलंगाणातील कोणत्याही स्थानिक प्रभावाशी कोणताही संबंध दिसत नाही," असं निवेदनात स्पष्ट केलेलं आहे.
"१९९८ मध्ये भारतातून जाण्यापूर्वीच्या काळात साजिदविरुद्ध तेलंगाणा पोलिसांकडे कोणतंही प्रतिकूल रेकॉर्ड नाही. तेलंगणा पोलीस आवश्यकतेनुसार केंद्रीय संस्था आणि इतर तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहेत आणि जनतेला आणि माध्यमांना पडताळलेल्या तथ्यांशिवाय अटकळ किंवा आरोप करणे टाळण्याचं आवाहन करतात," असंही निवेदनात म्हटलं आहे.
दरम्यान, सिडनीमध्ये जखमी झालेल्या ४० जणांमध्ये तीन भारतीय विद्यार्थ्यांचा समावेश होता, त्यापैकी दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचं मानले जात आहे, असे 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' या वृत्त संकेतस्थळानं वृत्त दिलं आहे. रविवारी झालेल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची नावं अद्याप उघड करण्यात आलेली नाहीत. जखमींपैकी पाच जणांची प्रकृती गंभीर आहे, तर जखमी झालेल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रकृती गंभीर असली तरी स्थिर आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे.
