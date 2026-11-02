बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये गॅस पाइपलाइनचा स्फोट; एकाचा मृत्यू, 15 जण जखमी
या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झाले आहेत.
Published : November 2, 2026 at 3:46 PM IST
मुजफ्फरपूर : बिहारमधील मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात सोमवारी घोबरसाही चौकाजवळील डुमरी रोडवर गटाराचे काम सुरू असताना गॅस पाइपलाइनचा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून 15 जण जखमी झाले आहेत. अचानक झालेल्या या स्फोटामुळं परिसरात घबराट पसरली असून लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागले.
स्फोटामुळं 50 घरांचे नुकसान : हा स्फोट इतका भीषण होता की, त्याचा आवाज पाच किलोमीटर दूरपर्यंत ऐकू आला. स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे जवळपास 50 घरांचे नुकसान झालं असून, घटनास्थळाजवळ असलेली काही घरं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. स्थानिक रहिवाशांनी सांगितलं की, मोठा आवाज ऐकल्यानंतर ते तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. तिथं रस्त्यावर सर्वत्र ढिगारा पडलेला होता आणि काही घरांचे अवशेष विखुरलेले दिसत होते.
"स्फोटाच्या ठिकाणाहून मोटारसायकलवरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. एका कारमधील प्रवासी आणि बुलडोझर चालवणारा एक व्यक्ती जखमी झाला आहे. अनेक लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. येथील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून सर्वत्र पूर्णपणे गोंधळाचं वातावरण आहे," असंही स्थानिक रहिवाशांनी सांगितलं.
दरम्यान, शनिवारी कटिहारमधील एका फास्ट-फूडच्या दुकानात गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्यामुळं चार मुलांसह पाच जण जखमी झाले होते. ही घटना मनिहारी नगर पंचायत परिसरात घडली. ज्यावेळी हा स्फोट झाला, त्यावेळी काही लोक दुकानात नाश्ता करत होते. या घटनेमुळं परिसरात घबराट पसरली होती. मनिहारी उपविभागीय रुग्णालयातील एका डॉक्टरांनी सांगितलं की, जखमींना प्रथमोपचार देऊन पुढील उपचारांसाठी मोठ्या वैद्यकीय केंद्रात हलवण्यात आलं आहे. तसंच जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असून ते 45 टक्क्यांपर्यंत भाजले गेले आहेत, असंही त्यांनी सागितलं.
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