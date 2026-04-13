तामिळनाडूमध्ये फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट; एका कामगाराचा मृत्यू, तीन जण जखमी

कारखान्याच्या आवारात उभ्या असलेल्या पाच दुचाकींचं नुकसान झालं आहे.

One Dead, Three Injured in Firecracker Factory Explosion Near Sattur
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 9:03 PM IST

विरुधुनगर (तामिळनाडू): विरुधुनगर जिल्ह्यातील सत्तूरजवळ असलेल्या फटाक्यांच्या कारखान्यात सोमवारी (13 एप्रिल) स्फोट झाला. या स्फोटात एकाचा मृत्यू झाला आणि तीन जण जखमी झाले. ही घटना कन्ननच्या फटाक्यांच्या कारखान्यात घडली. या कारखान्यात 20 पेक्षा जास्त खोल्या असून जवळपास 60 कामगार काम करतात.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कामगार नेहमीप्रमाणे आपापल्या कामात व्यस्त होते. यावेळी अचानक आग लागली, ज्यामुळं एकापाठोपाठ एक स्फोट झाले. कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात साठवलेल्या फटाक्यांचे अनेक स्फोट झाले. स्थानिकांनी सांगितलं की, जवळपास चार स्फोट झाल्यामुळं परिसरात मोठा आवाज झाला आणि 6 किलोमीटर दूरपर्यंत दिसणारा दाट धूर पसरला. तसंच या स्फोटांमुळं आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली.

दरम्यान, फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट झाल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. एका तासाच्या प्रयत्नांनंतर त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या आगीत जखमी झालेल्या राजकुमार (45), सेल्वम (33) आणि रमेश (42) या तीन कामगारांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर एका कामगाराचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.

स्फोटामुळं कारखान्याचं मोठं नुकसान : मिळालेल्या माहितीनुसार, या स्फोटात कारखान्यातील 10 पेक्षा जास्त खोल्या उद्ध्वस्त झाल्या. कारखान्याच्या आवारात उभ्या असलेल्या पाच दुचाकींचं नुकसान झालं आहे. या घटनेनंतर, उपजिल्हाधिकारी मोहम्मद इरफान आणि पोलीस अधीक्षक (एसपी) श्रीनाथ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. दरम्यान, प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, हा फटाक्यांचा कारखाना 2021 पासून परवान्याचे नूतनीकरण न करता चालू होता.

या घटनेवर राजकीय प्रतिक्रिया : तामिळनाडूमध्ये 23 एप्रिल रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान घडलेल्या या घटनेवरून राजकीय नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. सत्तूरचे भाजपा उमेदवार नैनार नागेंद्रन यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. ते म्हणाले की, "या भागातील लोकांची उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांच्या उद्योगावर अवलंबून आहे." याचबरोबर, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळं कारखानदारांना फटाक्यांचे उत्पादन वाढवावं लागतं, ज्यामुळं असे अपघात घडतात, असा आरोप त्यांनी केला. तसंच त्यांनी हा मुद्दा विधानसभेत मांडणार आणि परिसरात चांगल्या वैद्यकीय सुविधांची मागणी करणार असल्याचं सांगितलं.

