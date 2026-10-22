Banni Festival : पारंपरिक काठ्यांच्या लढाईत 30000 लोकांनी घेतला भाग; संघर्षात एकाचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
कर्नूल जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत पाटील यांच्या देखरेखीखाली जवळपास एक हजार पोलीस कर्मचारी तैनात केलेले, तरीही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाला मोठा सामना करावा लागला.
Published : October 22, 2026 at 3:03 PM IST
देवरगट्टू : आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल जिल्ह्यातील होलागुंडा मंडळातील देवरगट्टू इथं गुरुवारी सकाळी वार्षिक बन्नी उत्सवादरम्यान (Banni Festival) झालेल्या हिंसक संघर्षात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून 100 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. मध्यरात्रीनंतर श्री माला मल्लेश्वर स्वामींच्या मूर्तींच्या मिरवणुकीदरम्यान हा संघर्ष उफाळून आला. ज्यावेळी गावकऱ्यांनी पारंपरिक विधीचा भाग असलेल्या काठ्यांच्या लढाईत भाग घेतला आणि एकमेकांवर लाकडी काठ्या, दगड आणि पेटत्या मशालींनी हल्ला केला. मृत व्यक्तीची ओळख पोथुराजू (वय 28, रा. अलूर) अशी पटली आहे.
जखमींना आदोनी शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं : पोलिसांच्या माहितीनुसार, या संघर्षामध्ये गुदमरल्यामुळे पोथुराजू यांचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर जखमींना देवरगट्टूमध्ये उभारलेल्या वैद्यकीय शिबिरात प्राथमिक उपचार देण्यात आले. गंभीर जखमींना रुग्णवाहिकेने अलूर शासकीय रुग्णालयात आणि त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी आदोनी शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. "यावर्षीच्या बन्नी उत्सवादरम्यान अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आणि एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. जखमी अवस्थेत आलेल्या लोकांना आम्ही प्रथमोपचार दिले. अनेकांच्या कान, नाक किंवा डोक्यातून रक्त येत होते. प्रथमोपचार केल्यानंतर, पुढील वैद्यकीय उपचारांसाठी आम्ही त्यांना आदोनी इथं दाखल केलं आहे," असं अलूर येथील सरकारी डॉक्टर गीता वाणी यांनी सांगितलं.
एकमेकांवर हल्ला केला आणि पेटत्या मशाली फेकल्या : मध्यरात्री हा संघर्ष सुरू झाला, जेव्हा नेरानिकी, नेरानिकी थंडा आणि कोठापेटा येथील गावकऱ्यांनी डोंगरावरून देवतांच्या मूर्ती खाली उतरवल्या, तर अलूर, अरिकेरा, एलार्थी आणि इतर शेजारच्या गावांतील रहिवाशांनी काठ्या घेऊन त्यांचा सामना केला. या विधीचे लवकरच हिंसक संघर्षात रूपांतर झाले, ज्यात सहभागींनी एकमेकांवर हल्ला केला आणि जमावावर पेटत्या मशाली फेकल्या. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संघर्षात जवळपास तीस हजार लोक सहभागी होते, तर उत्सवासाठी आसपासच्या गावांमधून सुमारे एक लाख लोक जमा झाले होते. हा संघर्ष जवळपास दोन तास सुरू होता, ज्यामध्ये महिला आणि तरुणांसह अनेक जण डोक्याला दुखापत आणि इतर जखमांनी जखमी झाले. या हिंसाचारात अनेक पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत.
एक हजार पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते : कर्नूल जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत पाटील यांच्या देखरेखीखाली जवळपास एक हजार पोलीस कर्मचारी तैनात केलेले, तरीही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाला मोठा सामना करावा लागला. पोलीस नियंत्रण कक्षाकडून लाऊडस्पीकरद्वारे देण्यात आलेल्या इशाऱ्यांचाही उपस्थितांवर काहीही परिणाम झाला नाही. अखेरीस, हिंसाचार रोखण्यासाठी हेल्मेट घातलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना गर्दीच्या मध्यभागी तैनात करण्यात आले. दरम्यान, 'बन्नी' उत्सव ही एक वार्षिक परंपरा आहे, ज्यामध्ये देवतेच्या मिरवणुकीदरम्यान भाविक विधीवत काठ्यांनी एकमेकांवर वार करतात (काठ्यांची लढाई). मात्र, हा उत्सव पुन्हा एकदा हिंसक वळणावर गेल्यामुळं, सहभागी व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
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