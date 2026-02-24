एकेकाळी बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडऊ गावातील मुलं आता बोलतात अस्खलित इंग्रजी, वाचा कसा झाला कायापालट

ETV Bharat / bharat

गयामधील एक अनोखी शाळा, जिथे मुले आली नाहीत तर पालकांना फोन जातात. नक्षल्यांच्या तावडीतून सुटल्यावर या गावात मुलांनी शिक्षणाची कास धरली आहे.

बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील मुलं
बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील मुलं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 24, 2026 at 9:23 PM IST

- रत्नेश कुमार

गया : "माझं नाव प्रिन्स कुमार आहे आणि मला आयएएस अधिकारी व्हायचं आहे. आता मला कोणाशीही इंग्रजी बोलायला भीती वाटत नाही." पाचवीत शिकणाऱ्या प्रिन्स कुमारचा अस्खलित इंग्रजी बोलण्याचा आत्मविश्वास पाहून आणि ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. विद्यार्थिनी पूजा कुमारी म्हणते, "मला माझ्या पालकांची सर्व स्वप्ने पूर्ण करायची आहेत. त्यांनी अभ्यास केला नाही, पण मला अभ्यास करून नाव कमवायचं आहे."

अस्खलित इंग्रजी बोलणारी ही मुलं सामान्य वाटू शकतात. तरीही, २१ व्या शतकात शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलाने इंग्रजी बोलणे अस्खलित असावे अशी आपण अपेक्षा करतो. पण खरंच असं आहे का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. इंग्रजी बोलणारी ही मुलं अशा ठिकाणाहून येतात जिथे एकेकाळी नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला होता.

बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील मुलं (ETV Bharat)

सरकारी शाळांमधील मुलं अस्खलित इंग्रजी बोलतात - इमामगंज ब्लॉक बिहारमधील गया जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे 100 किलोमीटर अंतरावर आहे. या ब्लॉकमध्ये खडाऊ नावाचं एक गाव आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी रस्ताही नाही. अगदी मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे.. मात्र, येथील प्राथमिक शाळेत जाणारी मुलं इतकी अस्खलित इंग्रजी बोलतात की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. या भागातील अनेक लोक मॅट्रिकपर्यंतही शिकलेले नाहीत किंवा त्यांना नोकरीही नाही. तरीही, या नक्षलवादी भागात आता लक्षणीय परिवर्तन होत आहे.

बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील शाळेतील मुलं
बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील शाळेतील मुलं (ETV Bharat)

मुख्याध्यापकांच्या सकारात्मक विचारसरणीमुळे चित्र बदललं - गावात सुरू असलेले शैक्षणिक उपक्रम देखील प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या सकारात्मक विचारसरणीमुळे आहेत. मुख्याध्यापक प्रमोद कुमार यांनी मुलं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याचा दृढनिश्चय केला आहे. "आमची शाळा इमामगंज ब्लॉकमधील काही मोजक्या शाळांपैकी एक आहे जिथे सर्व मुले मागासलेल्या भागातील आहेत. येथील पालकांना याची जाणीव नव्हती. आम्हाला वारंवार जागरूकता निर्माण करावी लागली आणि त्यांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचं आवाहन करावं लागलं." असं मुख्याध्यापक प्रमोद कुमार यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील शाळेतील मुलं
बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील शाळेतील मुलं (ETV Bharat)

मुख्याध्यापकांची प्रतिज्ञा - प्रमोद कुमार म्हणतात, "माझा पहिला प्रयत्न म्हणजे कमीत कमी एका मुलाला सरकारी नोकरी मिळवून देणं आणि त्यांना पुढे शिक्षण देणं." तरच मी स्वतःला एक यशस्वी शिक्षक मानेन. ही माझी शपथ आहे. शाळेत दररोज उपस्थिती ९० टक्क्यांहून अधिक आहे. हे खूप प्रयत्नांनी साध्य झालं आहे. आम्ही एक व्हाट्सऍप ग्रुप तयार केला आणि पालकांचे मोबाईल नंबर गोळा केले. प्राचार्य प्रमोद कुमार स्पष्ट करतात की, मुलांना शाळेत खेचून आणणं हे एक मोठं आव्हान होतं. आता 100% विद्यार्थी शाळेत येत आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, आम्ही सर्व मुलांच्या पालकांचे मोबाईल नंबर गोळा केले आणि एक व्हाट्सऍप ग्रुप तयार केला. काही लोकांकडे मोबाईल फोन नव्हते, म्हणून त्यांच्या शेजाऱ्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली.

"आम्ही दर महिन्याला स्थानिक समुदायासोबत बैठका घेण्याचं ठरवलं. या बैठकांमध्ये, आम्ही पालकांना कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचं महत्त्व समजावून सांगतो. आता, त्याचा परिणाम होत आहे; जवळजवळ सर्व मुलं शाळेत येत आहेत आणि उत्कृष्टतेनं त्यांचं शिक्षण घेत आहेत." - प्रमोद कुमार, मुख्याध्यापक, प्राथमिक शाळा खडाऊ

बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील शालेतील मुलं
बिहारमधील नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील शाळेतील मुलं (ETV Bharat)

नक्षलवादी क्षेत्रात असल्याने शिक्षणाचा अभाव - प्रमोद कुमार स्पष्ट करतात की जर एखादे मूल शाळेत येत नसेल तर आम्ही त्यांच्या घरी फोन करतो. जर ते अजूनही आले नाही तर आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन कारण विचारतो. नक्षलवादी क्षेत्र असल्याने शिक्षणाची कमतरता निर्माण झाली आहे. शाळेनं मुलांसाठी चांगल्या प्रकारे खेळाच्या साहित्याची व्यवस्थाही केली आहे.

मुख्याध्यापक मुलांना टाय भेट देतात - मुख्याध्यापक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी इतके समर्पित आहेत की ते मुलांना गणवेश घालून आल्यावर आपल्याकडून टाय भेट देतात. या नक्षलग्रस्त भागात शिक्षण घेणं एक आव्हान होतं. परंतु आता मुले शिकत आहेत. प्राथमिक शाळेचं वैशिष्ट्य म्हणजे येथे नियमित शाळेच्या सर्व सुविधा आहेत. परंतु अत्यंत मागासलेल्या आणि नक्षलग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या प्रदेशात असलेली ही शाळा इतर शाळांच्या बरोबरीनं कार्यरत आहे.

मुलांनी प्रगती करावी अशी पालकांची इच्छा - एका विद्यार्थ्याचे पालक अर्जुन सिंग स्पष्ट करतात की त्यांची इच्छा आहे की त्यांच्या मुलाने अभ्यास करावा आणि प्रगती करावी. पूर्वी, त्यांचा मुलगा शाळेत जात नव्हता. मुख्याध्यापकांनी गावात बैठका घेण्यास सुरुवात केली. जेव्हा त्यांचा मुलगा शाळेत येत नाही तेव्हा त्यांना फोन येतात.

नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक
नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक (ETV Bharat)

"मुलांना शाळेत कोणत्याही अडचणी येत नाहीत; उलट, त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते, म्हणूनच ते आता अभ्यास करत आहेत." "आता आम्हालाही आमच्या मुलांनी अभ्यास करावा आणि प्रगती करावी अशी आमची इच्छा आहे." - अर्जुन सिंग भोक्ता, एका विद्यार्थ्याचे पालक

पाचवी इयत्तेपर्यंतची शाळा - या प्राथमिक शाळेत पहिली ते पाचवी इयत्तेपर्यंतचे वर्ग आहेत. माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विस्कळीत होते. मुख्याध्यापक प्रमोद यांनी स्पष्ट केलं की माध्यमिक शाळा खूप दूर आहे, त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या ब्लॉकमध्ये जावं लागतं. परिणामी, मुले त्यांचं शिक्षण सोडून घरकाम करतात. म्हणूनच या गावात कोणीही मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण झालेलं नाही. कोणीही सरकारी नोकरीत नाही.

नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील प्राथमिक शाळा
नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील प्राथमिक शाळा (ETV Bharat)

गावात एक माध्यमिक शाळा बांधा - खडाऊ गावाचे स्वरूप बदलत आहे. मुले शिस्तप्रिय होत आहेत आणि त्यांना इंग्रजी बोलताना पाहून पालकांना प्रोत्साहन मिळत आहे. सुमारे ८० घरांच्या या गावात, पालक अशी मागणी करत आहेत की येथे एक माध्यमिक शाळा बांधली जावी, जेणेकरून अशिक्षित राहिलेली त्यांची मुले शिक्षित आणि स्वावलंबी होऊ शकतील.

गावाला रस्ता नाही - हा परिसर एकेकाळी नक्षलवादी कारवायांचे प्रमुख केंद्र होता. या भागात पोहोचणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे होते. कालांतराने बरेच काही बदलले आहे. नक्षलवादी कारवाया देखील कमी झाल्या आहेत. मात्र, या क्षेत्रात अजूनही अनेक मूलभूत समस्या कायम आहेत.

नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील प्राथमिक शाळेची माहिती
नक्षलग्रस्त खडाऊ गावातील प्राथमिक शाळेची माहिती (ETV Bharat)

