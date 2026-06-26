जागतिक अमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त 'भारत अगेन्स्ट ड्रग्ज'द्वारे देशभरातून घेतलेला आढावा; इशारे आणि आशा याकडे दुर्लक्ष करणं परवडणारं नाही!
देशाला विळखा घालणाऱ्या अमली पदार्थांच्या संकटाचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'च्या 'भारत अगेन्स्ट ड्रग्ज' (Bharat Against Drugs) या विशेष मालिकेद्वारे संपूर्ण भारतभर प्रवास करण्यात आला.
Published : June 26, 2026 at 1:51 PM IST
दरवर्षी 26 जून रोजी जगभरात 'अमली पदार्थांचा गैरवापर आणि त्यांची अवैध तस्करी यांविरोधातील संयुक्त राष्ट्रांचा आंतरराष्ट्रीय दिवस' पाळला जातो. दरम्यान, वरकरणी पाहता, अनेकदा 'जागरूकता दर्शवणारे रिबन्स' आणि 'अधिकृत भाषणं' यांच्या गर्दीत अनेकदा दुर्लक्षित राहणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर अनेक दिवसांपैकीच हा एक दिवस वाटू शकतो. तरीही, संयुक्त राष्ट्रांनी 1987 मध्ये या दिवसाची स्थापना एका अशा कारणासाठी केली होती, जे जवळपास चार दशकांनंतरही तितकेच वेदनादायी आणि महत्त्वपूर्ण ठरते, ते म्हणजे अमली पदार्थांमध्ये व्यक्तींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची आणि त्याच वेळी संपूर्ण समाजाला कमकुवत करण्याची प्रचंड क्षमता असते.
आपल्यापैकी बहुतेकांना असं वाटतं की, अमली पदार्थांच्या आहारी जाण्याची समस्या आपल्यापासून दूर, कुठंतरी वेगळ्याच ठिकाणी घडते. जसं की चित्रपटांत, वर्तमानपत्रांच्या मथळ्यांमध्ये किंवा दुसऱ्या कोणाच्या तरी मुलाच्या बाबतीत. पण मग एके दिवशी पंजाबमधील एक आई पोलिसांना फोन करते आणि सांगते की, अमली पदार्थांमुळं तिनं आधीच आपल्या चार मुलांना गमावलं आहे. या घटनेनंतर दोन दिवसांनी, ती आपल्या पाचव्या मुलालाही गमावते. अचानक, ती आता दुसऱ्या कोणाची तरी गोष्ट राहत नाही.
गेल्या आठवड्यात, 'ईटीव्ही भारत'च्या 'भारत अगेन्स्ट ड्रग्स' (Bharat Against Drugs) या विशेष मालिकेनं देशभरात प्रवास करून एका अशा संकटाचा आढावा घेतला. ज्याकडं दुर्लक्ष करणं आता अशक्य झालं आहे. पंजाब ते केरळ, बिहार ते महाराष्ट्र आणि आसाम ते मध्य प्रदेश अशा विविध भागांतील आठ वृत्तांतांच्या माध्यमातून एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तो म्हणजे... आपण इथपर्यंत कसं पोहोचलो?
मिळालेली उत्तरं अस्वस्थ करणारी होती. या मालिकेची सुरुवातच समस्येच्या व्याप्तीपासून झाली. 37 कोटींहून अधिक भारतीय कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे अमली पदार्थ किंवा नशा करतात. याचा आर्थिक बोजा लाखो कोटी रुपयांच्या घरात जातो. व्यसनांचा खर्च भागवण्यासाठी किंवा पुनर्वसनासाठी पैसे उभे करताना कुटुंबं आपली दागदागिने विकतात, जमिनी गहाण ठेवतात आणि आपली सर्व बचत खर्च करून टाकतात. प्रत्येक आकडेवारीमागे एक असे जेवणाचे टेबल दडलेले असते, जिथं एक खुर्ची कायमची रिकामी झालेली असते. तरीही, आकडेवारी कितीही चिंताजनक असली, तरी ती कधीच संपूर्ण गोष्ट सांगत नाही.
पंजाबच्या प्रतिसादानं या मालिकेतील सर्वात कुतूहलजनक एक मोहीम सादर केली आहे. 'उडता पंजाब' या नावानं दीर्घकाळ ओळखल्या जाणाऱ्या पंजाब राज्यानं कदाचित भारतातील पहिली सर्वसमावेशक अमली पदार्थ आणि सामाजिक-आर्थिक जनगणना मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत एक ताजेपणा आणि व्यवहार्यता आहे. आपण माणसं, घरं, पशुधन मोजतो. मग व्यसन का मोजू नये? ही जनगणना एक असे सत्य अधोरेखित करते, जे सार्वजनिक चर्चांमध्ये अनेकदा विसरले जाते. ज्या समस्येचे मोजमाप करण्यास तुम्ही नकार देता, ती तुम्ही सोडवू शकत नाही. गणक (एन्युमरेटर) घरोघरी जाऊन अवघड प्रश्न विचारत आहेत. हा उपक्रम अपूर्ण आहे. काही कुटुंबं उत्तरं देण्यास नकार देतात. तर काही जण उघड सत्य नाकारतात. व्यसनी लोक कधी सत्य सांगतील का, असा प्रश्न टीकाकार विचारतात. परंतु, एखादे संकट अस्तित्वातच नाही, असं भासवण्यापेक्षा, त्याच्या व्याप्तीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करणं, हे निश्चितच अधिक चांगलं आहे.
आणखी एक अनुभव आम्हाला हिमाचल प्रदेशात घेऊन गेला, जिथं आकडेवारीवरून लक्ष हटून अधिक तत्काळ गोष्टीवर केंद्रित झाले. ते म्हणजे मुलं. पालकांना अनेकदा वाटतं की ते अमली पदार्थांचं सेवन त्वरित ओळखू शकतील. पण वास्तव तितकं सोपं नसतं. झोपेच्या पद्धतीतील बदल, अचानक गुप्तता बाळगणं, शैक्षणिक कामगिरीत घट, न सांगितलेलं खर्च, मनःस्थितीत होणारे चढ-उतार आणि कौटुंबिक जीवनापासून अलिप्तता ही सर्व धोक्याची चिन्हे असू शकतात. हिमाचलमधून मिळालेला सर्वात गंभीर धडा हा होता की, प्रतिबंधाची सुरुवात क्वचितच पुनर्वसन केंद्रांमध्ये होते. त्याची सुरुवात घरात, वर्गांमध्ये, खेळाच्या मैदानांवर आणि जेवणाच्या टेबलांभोवती होते. व्यसन स्पष्ट होईपर्यंत, ते कदाचित आधीच रुजलेले असू शकते.
बिहारचे उदाहरण एक वेगळा दृष्टिकोन मांडते. दारूबंदी लागू होऊन जवळपास दशक उलटूनही, दारूवरील निर्बंध आणि अमली पदार्थांचे किंवा नशिल्या पदार्थांचं सेवन यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांशी हे राज्य अजूनही झगडत आहे. बिहारमधील अनुभवातून मिळणारा धडा हा नाही की, यावर काही सोपे उपाय उपलब्ध आहेत. सार्वजनिक धोरण लोकांच्या वर्तनात बदल घडवून आणू शकते, दारूची उपलब्धता कमी करू शकते आणि सामाजिक संकेतही बदलू शकते. परंतु, केवळ कायद्याच्या बळावर व्यसनावर मात करणं दुर्मिळच असतं. मूळ समस्यांची दखल घेतली गेली नाही, तर त्याऐवजी अन्य पर्याय शोधण्याची विलक्षण क्षमता मानवामध्ये असते.
आता आपण महाराष्ट्राकडे वळूया... जर पंजाबची जनगणना ही माहितीच्या (डेटाच्या) सामर्थ्याचं प्रतिनिधित्व करत असेल, तर महाराष्ट्रातील अमली पदार्थ विरोधी स्वयंसेवक चळवळ ही लोकसहभागाची ताकद अधोरेखित करते. सरकार, पोलीस आणि कायदे यांचं महत्त्व नक्कीच आहे. परंतु व्यसनाधीनतेची बाब अनेकदा सर्वप्रथम शेजारी, शिक्षक, मित्र, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक स्वयंसेवकांच्या निदर्शनास येते. महाराष्ट्रातील हा प्रयोग हे दर्शवतो की, सामान्य नागरिक संरक्षणाची एक महत्त्वाची फळी बनू शकतात. व्यसनाच्या विळख्यात पूर्णपणे अडकण्यापूर्वीच, त्या धोक्याच्या छायेत असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवण्यात ते मदत करू शकतात.
आणखी एका रिपोर्टमध्ये, भारतीय शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये पोहोचण्यापूर्वी अमली पदार्थ कोणत्या मार्गांनी प्रवास करतात, याचा मागोवा घेण्यात आला. भूगोल नेहमीच नशिब ठरवत नाही, पण त्यामुळं आपल्या समस्या स्पष्ट होण्यास नक्कीच मदत होते. भारत दोन कुप्रसिद्ध अमली पदार्थ-उत्पादक प्रदेशांच्या मध्ये वसलेला आहे. तो म्हणजे अफगाणिस्तान, इराण आणि पाकिस्तान यांचा समावेश असलेला 'गोल्डन क्रेसेंट' आणि म्यानमार, लाओस व थायलंड यांचा समावेश असलेला 'गोल्डन ट्रँगल'. अमली पदार्थ इतक्या दृढनिश्चयानं सीमा ओलांडतात की, अगदी सर्वात कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स कंपनीसुद्धा प्रभावित होईल. हेरॉईन, मेथाम्फेटामाईन आणि कृत्रिम अमली पदार्थ जंगले, पर्वत, महामार्ग आणि बंदरांमधून प्रवास करून अखेरीस अशा वस्त्यांमध्ये पोहोचतात, जिथं तरुण केवळ रोमांच, सुटका किंवा आपलेपणाच्या शोधात असतात. जेव्हा हे अमली पदार्थ पोहोचतात, तेव्हा त्यांचा प्रवास अदृश्य झालेला असतो. पण त्यामुळं होणारे नुकसान मात्र अदृश्य नसतं.
झारखंड आणि मध्य प्रदेशातून अत्यंत चिंताजनक अहवाल समोर आले आहेत. तेथील महामार्गांलगतचे धाबे आणि मोटेल हे अफूच्या अवैध जाळ्यांचे (नेटवर्क) महत्त्वाचे दुवे बनल्याचं समजतं. यात एक प्रकारचा प्रतिकात्मक अर्थ दडलेला आहे. भारताचे महामार्ग हे गतिशीलता, व्यापार आणि आकांक्षांचे प्रतीक आहेत. तरीही, ट्रक, चहाच्या टपऱ्या आणि रस्त्याकडच्या खानावळींच्या गर्दीत असं काही व्यवहार चालतात, जे लोकांच्या नजरेपासून पूर्णपणे लपलेले असतात. अमली पदार्थांचे जाळं अशाच अंधाऱ्या कोपऱ्यांत फोफावतं. या लपलेल्या व्यवहारांवर प्रकाश टाकणं, हे समाजासमोरील एक मोठं आव्हान आहे.
केरळमधील तपासादरम्यान एक नवीन आणि अधिक गुंतागुंतीचं आव्हान समोर आलं आहे. राज्यातील तरुणांच्या काही वर्गांमध्ये '4.20 पीएम ड्रग्ज पार्ट्या' आणि 'सिंथेटिक ड्रग्ज'ची संस्कृती उदयास आली आहे. या पार्ट्या म्हणजे अमली पदार्थ विरोधी जुन्या मोहिमांमध्ये दर्शविल्या जाणाऱ्या गुन्हेगारीच्या पारंपरिक अड्ड्यांसारख्या नसतात. त्या अनेकदा 'नाईटलाईफ', सोशल मीडिया आणि मनोरंजनाच्या आवरणामध्ये गुंफलेल्या असतात. कदाचित याच गोष्टीमुळं त्या अधिक धोकादायक ठरतात. जेव्हा अमली पदार्थांची संस्कृती 'फॅशनेबल' किंवा आकर्षक वाटू लागते, तेव्हा अंमलबजावणी करणं कठीण होतं आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची गरज अधिक तीव्र बनते.
या संपूर्ण मालिकेचा आढावा घेता एक बाब प्रकर्षाने दिसून येते, ती म्हणजे अमली पदार्थ ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित समस्या नाही. ही सार्वजनिक आरोग्य, अर्थव्यवस्था, मानसिक आरोग्य आणि कुटुंबाशी संबंधित समस्या आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा तरुणांशी निगडित प्रश्न आहे. या मोहिमेदरम्यान ज्या तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली, त्या सर्वांचा निष्कर्ष एकच होता. तो म्हणजे, पुरवठा साखळी खंडित करणे आणि मानवी तस्करांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहेच, परंतु केवळ अंमलबजावणीच्या बळावर ही लढाई जिंकता येणार नाही. तरुणांना संधींची, समाजाला जनजागृतीची, कुटुंबांना आधाराची, शाळांना संसाधनांची आणि धोरण निश्चितीसाठी सरकारला विश्वसनीय आकडेवारीची गरज आहे.
'अमली पदार्थांचा गैरवापर आणि अवैध व्यापार विरोधी आंतरराष्ट्रीय दिवस' हा अनेकदा अमली पदार्थांविरुद्धचा लढा किंवा प्रतिकार दर्शवणारा दिवस म्हणून पाहिला जातो. मात्र, देशभरातील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यावर आणखी एक पैलू तितकाच महत्त्वाचा वाटतो. तो म्हणजे, या दिवसाचा उद्देश 'संभाव्य शक्यतांचे जतन करणे' हाही असायला हवा. व्यसनाच्या आहारी जाण्यापासून वाचवलेली प्रत्येक किशोरवयीन मुलं म्हणजे केवळ वाचवलेले एक आयुष्य नव्हे, तर पुन्हा सावरलेलं एक भविष्य असतं.पंजाबमधील कपूरथला येथील ज्या मातेनं आपली पाच मुलं गमावली, तिला ही गोष्ट इतरांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे समजली होती. तिचं दुःख केवळ गमावलेल्या आयुष्यापुरतं मर्यादित नव्हतं. तर त्या मुलांच्या न जगता आलेल्या संपूर्ण आयुष्याबद्दलही होतं. अमली पदार्थांच्या विळख्याची हीच खरी किंमत आहे.
दरम्यान, 26 जून 2026 रोजी 'भारत अगेन्स्ट ड्रग्ज' (Bharat Against Drugs) या मालिकेची सांगता होत असताना, प्रत्येक राज्यातून एकच समान संदेश मिळत आहे. तो म्हणजे, केवळ अटकेच्या कारवाईद्वारे भारत या संकटातून बाहेर पडू शकत नाही. तसंच केवळ शिक्षण, पुनर्वसन किंवा कायदे करूनही यावर मात करता येणार नाही. यावरचा उपाय अशा एका आव्हानात्मक टप्प्यावर दडलेला आहे, जिथं कुटुंबं, समाज, शाळा, आरोग्य व्यवस्था आणि सरकारं यांनी एकत्रितपणे काम करणं गरजेचं आहे. या मालिकेतून जर एखादा महत्त्वाचा धडा मिळत असेल, तर तो हाच की, समस्या अस्तित्वातच नाही, असं भासवण्यातून कोणतीही आशा निर्माण होत नाही. आशेचा किरण तेव्हाच दिसू लागतो, जेव्हा एखादा देश त्या समस्येकडे थेट पाहण्यास, तिची व्याप्ती मोजण्यास, ती समजून घेण्यास, त्याबद्दल चर्चा करण्यास आणि ती सोडवणे गरजेचे आहे, हे एकत्रितपणे ठरवण्यास तयार होतो.
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