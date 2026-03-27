इराणमधील संघर्ष थांबवण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला यांचं PM नरेंद्र मोदींना आवाहन; वाजपेयींचा दिला संदर्भ
इराणविरुद्धचे युद्ध थांबवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांशी असलेल्या आपल्या सौहार्दपूर्ण संबंधांचा वापर करावा, असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.
Published : March 27, 2026 at 2:23 PM IST
जम्मू : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढताना दिसत आहे. अशात जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केलं आहे. इराणविरुद्धचे युद्ध थांबवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक नेत्यांशी असलेल्या आपल्या सौहार्दपूर्ण संबंधांचा वापर करावा, असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. तसंच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून काम केल्याच्या आपल्या अनुभवाची आठवण करून देत, ओमर अब्दुल्ला यांनी हा संघर्ष सोडवण्यासाठी मुत्सद्देगिरी आणि माणुसकीची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं.
युद्धाचा परिणाम जगभरातील लोकांवर होतोय : "मी, माझ्या विधिमंडळ सदस्यांच्या वतीनं, या युद्धाचा निषेध करतो आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला सय्यद अली खामेनई, तसंच इराणच्या इतर अनेक नेत्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करतो. मी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की, त्यांनी आपल्या पदाचा आणि संबंधांचा वापर करून, कोणत्याही धर्माचा विचार न करता, संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणासाठी हे युद्ध थांबवावं. मी इथं धर्माबद्दल नव्हे, तर मानवतेबद्दल बोलेन; कारण या युद्धाचा परिणाम जगभरातील लोकांवर होत आहे," असं ओमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितलं. दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदार तनवीर सादिक यांनी मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर सभागृहाच्या वतीने भूमिका मांडण्याची विनंती केली होती. यावर उत्तर देताना ओमर अब्दुल्ला यांनी हे विधान केलं.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा दिला संदर्भ : पंतप्रधानांचे अमेरिका आणि इस्रायलशी चांगले संबंध आहेत, याची जाणीव मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना आहे. ते म्हणाले की, "इराणशी असलेल्या संबंधांचा विचार करता, मी स्वतःच याचा साक्षीदार आहे. कारण माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात, जेव्हा मी परराष्ट्र राज्यमंत्री होतो, तेव्हा मी हे प्रत्यक्ष पाहिलं आहे." तत्पूर्वी, या मुद्द्यावर जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या वतीनं मी बोलू शकरणार नाही, कारण या मुद्द्यावर सभागृहामध्ये एकमत नसल्याचं वाटतं, असं मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हटलं होतं. ते म्हणाले होते की, "जर मी सभागृहाच्या वतीनं बोललो आणि दुसऱ्या बाजूकडील एखाद्यानं त्यावर आक्षेप घेतला, तर ते उचित दिसणार नाही."
इराणमधील संघर्षाच्या मुद्द्यावर निवेदनाची मागणी : दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अनेक आमदारांनी सभागृह नेत्याकडे या मुद्द्यावर निवेदनाची मागणी केली होती. परंतु भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) नेते शाम लाल शर्मा यांनी अशी भूमिका घेतली की, या मुद्द्यावर भाष्य करण्याचा अधिकारक्षेत्र या सभागृहाकडे नाही. याचबरोबर, भाजपाचे आणखी एक आमदार, रणबीर सिंग पठानिया यांनी कामकाजाच्या काही नियमांचा संदर्भ देत सांगितलं की, "ज्या मुद्द्याचा जम्मू आणि काश्मीरशी कोणताही थेट संबंध नाही, अशा मुद्द्यावर सभागृह चर्चा करू शकत नाही किंवा कोणताही ठराव मंजूर करू शकत नाही." यावर प्रतिक्रिया देताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "जेव्हा युद्धाला सुरुवात झाली, तेव्हा आमचे विद्यार्थी इराणमध्ये अडकले होते आणि आजकाल आपण पाहतच आहोत की, येथील इंधनाच्या उपलब्धतेवर या परिस्थितीचा कसा परिणाम होत आहे. याचा आमच्यावर थेट परिणाम होत आहे."
