पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी कतारच्या दौऱ्यावर; 15,400 टन एलपीजी घेऊन जहाज नवी मुंबईत दाखल
मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी घेऊन येणारं भारतीय जहाज 'ग्रीन आशा' सर्वात धोकादायक सागरी मार्ग होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करून भारतात सुखरूप पोहोचलं आहे.
Published : April 9, 2026 at 1:34 PM IST
नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील युद्ध आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी आजपासून (9 एप्रिल) दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर कतारला रवाना होत आहेत. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा इराणच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळं कतारचे गॅस उत्पादन विस्कळीत झालं आहे. या दौऱ्यात लिक्विफाईड नॅचरल गॅसच्या (LNG) पुरवठ्याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी चर्चा करणार आहेत. त्यामुळं भारत आपल्या गॅसच्या गरजेचा मोठा हिस्सा कतारकडून घेत असल्यामुळं हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
Union Minister for Petroleum & Natural Gas, Shri Hardeep S Puri, will be on an official visit to the State of Qatar on 9–10 April, 2026.@PMOIndia @HardeepSPuri @TheSureshGopi @MEAIndia @DrSJaishankar @neerajmittalias @IndEmbDoha @QatarEmb_ND— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 9, 2026
15,400 टन एलपीजी घेऊन जहाज नवी मुंबईत दाखल : मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी घेऊन येणारं भारतीय जहाज 'ग्रीन आशा' सर्वात धोकादायक सागरी मार्ग होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करून भारतात सुखरूप पोहोचलं आहे. महाराष्ट्रातील नवी मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणानं गुरुवारी सांगितलं की, 15,400 टन एलपीजी घेऊन येणारं मोठं जहाज 'ग्रीन आशा' नवी मुंबईच्या बंदरात यशस्वीरित्या दाखल झालं आहे. 'ग्रीन आशा' नावाचं हे भारतीय जहाज आपल्या गंतव्यस्थानी सुखरूप पोहोचलं आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं चालवल्या जाणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या एका विशेष विभागात हे जहाज नांगरण्यात आलं आहे.
बंदर भारताच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते : पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू झाल्यापासून, अशा धोकादायक परिस्थितीतून निघून थेट या बंदरात दाखल होणारं हे पहिलेच जहाज आहे. नवी मुंबईतील हे न्हावा शेवा बंदर म्हणून ओळखले जाणारं हे बंदर भारताच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. येथून देशभरात गॅस आणि तेलाचा पुरवठा केला जातो. दरम्यान, पुरवठ्यावरील निर्बंधांमुळं घरांसाठी गॅसची उपलब्धता अखंडित राहावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी भारताला गॅसचं रेशनिंग करण्यास भाग पडले आहे. तर होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक सागरी मार्ग आहे, ज्याद्वारे जगातील बहुतांश देश आपल्या तेल आणि वायूच्या गरजा पूर्ण करतात, परंतु इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळं हा मार्ग धोकादायक बनला आहे.
