'वन रुपी डॉक्टर' : गरीब रुग्णांसाठी केवळ 1 रुपयात 'बायपॅप' व्हेंटिलेटर सेवा, संबलपूरमधील डॉक्टरचा उपक्रम
'वन रुपी डॉक्टर' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या डॉ. रामचंदानी यांचं भविष्यात आणखी व्हेंटिलेटर्स आणण्याचं उद्दिष्ट आहे. याबाबतचा बादशाह जुसमान राणा यांचा रिपोर्ट.
Published : September 8, 2026 at 2:39 PM IST
संबलपूर : जर एखादा रुग्ण गंभीर अवस्थेत असेल, तर अनेकदा मूळ आजारामुळं त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागतो. अशा गंभीर परिस्थितीत, शरीराच्या कार्यासाठी फुफ्फुसांना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी व्हेंटिलेटरचा वापर केला जातो. दरम्यान, ओडिशामधील संबलपूर येथील डॉ. शंकर रामचंदानी यांनी श्वसनाचा गंभीर त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी केवळ 1 रुपयात 'बायपॅप' (BiPAP) व्हेंटिलेटर सेवा सुरू केली आहे. केवळ 1 रुपयाचे नाममात्र शुल्क आकारत असल्यामुलं 'वन रुपी डॉक्टर' म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. रामचंदानी यांचं बुर्ला येथील क्लिनिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी आधार ठरलं आहे.
डॉ. रामचंदानी यांनी सांगितलं की, ही सेवा अशा गरीब रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याचा किंवा अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार घेण्याचा मोठा खर्च परवडत नाही. "वैद्यकीय सल्ल्यानुसार, घरी रेस्पिरेटरी सपोर्ट घेत असलेले रुग्ण या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. गरजू रुग्णांना महागडे बायपॅप मशीन केवळ 1 रुपयात उपलब्ध करून दिले जाईल," असं डॉ. रामचंदानी यांनी सांगितलं.
याचबरोबर, बुर्ला येथील 'वीर सुरेंद्र साई इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च'मध्ये (VIMSAR) सहाय्यक प्राध्यापक असलेले डॉ. रामचंदानी यांची आई देखील श्वसनाच्या विकारानं ग्रस्त होती. ते म्हणाले, "आमची आई देखील श्वसनाच्या विकारानं ग्रस्त होती. त्यामुळंच आम्ही गरजू रुग्णांसाठी ही बायपॅप व्हेंटिलेटर सेवा सुरू केली आहे. मला वाटतं की, केवळ 1 रुपयात ही सुविधा उपलब्ध करून देणारे आम्ही भारतातील पहिलेच आहोत," असंही त्यांनी नमूद केलं.
डॉ. रामचंदानी यांनी सांगितलं की, या क्लिनिकमध्ये अशी व्यवस्था आहे, ज्यामुळे रुग्ण आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी ही सेवा घेऊ शकतो. "जर तुम्ही या सुविधेसाठी एखाद्या खाजगी रुग्णालयात गेलात, तर तुम्हाला 20 हजार ते 30 हजार रुपये खर्च करावे लागतील," असंही त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, VIMSAR मध्ये श्वसनाचे विकार असलेले अनेक रुग्ण येत असले तरी, तिथं पुरेसे व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाहीत. कारण एका व्हेंटिलेटरची किंमत एक लाख रुपये इतकी आहे. डॉ. रामचंदानी यांनी चार व्हेंटिलेटर्स खरेदी केले आहेत आणि भविष्यात आणखी व्हेंटिलेटर्स आणण्याचं त्यांचं उद्दिष्ट आहे.
वन रुपी क्लिनिक : बरगडमधील सोहेला भागातील सुनाया बाग (49) यांना ही विशेष सेवा सर्वात आधी मिळाली. ते म्हणाले, "मी बऱ्याच काळापासून श्वसनाच्या आजारानं त्रस्त आहे. सरकारी रुग्णालयात गेल्यावर मला नेहमीच व्हेंटिलेटरची सुविधा मिळत नाही. त्यासाठी दररोज 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. मात्र डॉ. रामचंदानी आम्हाला ही सेवा मोफत देत आहेत." दरम्यान, डॉ. रामचंदानी यांच्या मातोश्री लाजवंती यांच्या स्मरणार्थ 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी 'वन रुपी क्लिनिक' सुरू करण्यात आले. पहिल्या वर्षी केवळ एका रुपयात वैद्यकीय सल्ला देण्याची सेवा सुरू करण्यात आली आणि नंतर त्यात विविध सेवांची भर घालण्यात आली. या क्लिनिकमध्ये आतापर्यंत 1.56 लाखांहून अधिक रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत.
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