ओडिशा ते महाराष्ट्र! रुग्णवाहिकांमधून गांजाची वाहतूक, कालीमेला पोलिसांनी केली अटक
रात्रीच्या गस्तीदरम्यान कालीमेला पोलिसांना याचा सुगावा लागला. 2 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सुमारे 6 लाख रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे.
Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST
मालकानगिरी : गांजा तस्करीचा नवा मार्ग समोर आला असून, पोलिसांच्या नजरेआड रुग्णवाहिकांमधून महाराष्ट्रात गांजाची तस्करी केली जात होती. रात्रीच्या गस्तीदरम्यान कालीमेला पोलिसांना याचा सुगावा लागला. 2 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सुमारे 6 लाख रुपयांचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे.
मृतदेहगृहात गांजाची तस्करी : रुग्णवाहिकेतील ज्या खोलीत मृतदेह ठेवला जातो, त्या खोलीत गांजाची तस्करी केली जात होती. छाप्यादरम्यान पोलिसांनी 2 क्विंटल गांजा जप्त केला असून, त्याचे अंदाजित मूल्य सुमारे 6 लाख रुपये आहे, अशी माहिती मालकानगिरीचे एसडीपीओ दिव्या रंजन दलाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रुग्णवाहिकेमधून गांजाची तस्करी : गेल्या बुधवारी रात्री कालीमेला पोलीस गस्त घालत होते. यावेळी मलकानगिरी जिल्ह्यातील कालीमेला पोलीस ठाण्यापासून सुमारे 10 किमी अंतरावर असलेल्या सुधाकोंडा जंगलाजवळ एका रुग्णवाहिकेमधून (MH-04H0997) गांजाची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यानंतर पोलिसांनी त्यावर छापा टाकला. ओडिशामधून महाराष्ट्रात गांजाची वाहतूक केली जात होती. कालीमेला पोलिसांनी रुग्णवाहिका जप्त केली आणि 2 आंतरराज्यीय वाहतूकदारांना अटक केली. ते महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील सोमिनाथ साहेबराव (31) आणि सौरभ निर्मल (29) आहेत.
गुन्हा दाखल, तपास सुरू : पोलिसांनी रुग्णवाहिका आणि गांजाच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारा एक मोबाईल फोन जप्त केला आणि कालीमेला पोलीस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध कलम 180 (13/08/2026) 20(ब)(ii)क अंतर्गत गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींवर खटला चालवला. मालकानगिरीचे एसडीपीओ दिव्या रंजन दलाई यांनी एका पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, या गांजाची महाराष्ट्रात तस्करी केली जात आहे. मात्र, या रॅकेटमध्ये आणखी कोणी सामील आहे का, याचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.