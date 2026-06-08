घराबाहेर खाटेवर झोपल्या होत्या मायलेकी; नराधमानं मध्यरात्री साधला डाव, 'टांगिया'नं केला खेळ खल्लास . . . .
घराबाहेर झोपलेल्या असताना मारेकरी तरुणानं धारदार शस्त्रानं त्यांच्यावर हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या हल्ल्यात मायलेकीचा मृत्यू झाला आहे.
Published : June 8, 2026 at 8:11 PM IST
भुवनेश्वर : संबलपूर जिल्ह्यातील गिरीपाली खाडियापाडा गावात आई आणि मुलीची निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. घराबाहेर झोपलेल्या असताना मारेकरी तरुणानं धारदार शस्त्रानं त्यांच्यावर हल्ला केला. हत्येनंतर, मारेकऱ्यानं 112 या टोल-फ्री क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी आरोपीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं असून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवले करण्यात आले आहे. या दोघी मायलेकीच्या हत्येचं कारण शोधण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. अजय प्रधान असं संशयित मारेकऱ्याचं नाव आहे. तर उरुकुली पात्रा (वय 60) आणि लिलीमा जुडा (वय 35) असं हत्या करण्यात आलेल्या मायलेकीची नावं असल्याची माहिती संबलपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीमंत बारिक यांनी दिली आहे.
घराबाहेर झोपलेल्या असताना मायलेकीची हत्या : संबलपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीमंत बारिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "रविवारी रात्री खाडियापाडा गावात उरुकुली पात्रा (वय 60) आणि त्यांची मुलगी लिलीमा जुडा (वय 35) घराबाहेर खाटेवर झोपल्या होत्या. हल्लेखोरानं त्यांच्यावर 'टांगिया'नं (कुऱ्हाडीसारखे शस्त्र) वार केले. या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. हत्या केल्यानंतर आरोपीनं पोलिसांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास सुरू केला. यासोबतच, आरोपी अजय प्रधान याला पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे. हत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे गोळा केले आहेत. आरोपीनं हे कृत्य एकट्यानं केलं की त्याला कोणी साथीदार होते, याचा तपास अधिकारी घेत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी मारेकऱ्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
हत्या केल्यानंतर आरोपीनं दिली पोलिसांना माहिती : या प्रकरणाबाबत संबलपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्रीमंत बारिक म्हणाले, "आरोपीनं टांगियाच्या साहाय्यानं हत्या केली. त्याची पोलीस ठाण्यात चौकशी केली जात आहे. हत्या केल्यानंतर आरोपीनं स्वतःच 112 या टोल-फ्री क्रमांकावर फोन करून माहिती दिली. आरोपीची मानसिक स्थिती काहीशी वेगळी आहे. सध्या तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून सत्य नंतर समोर येईल." मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत उरुकुली पात्रा यांना 3 मुली आणि 2 मुले आहेत. त्यांच्या तीन मुलींचं लग्न झालं होतं, मात्र मुलगी लिलीमा जुडा हिचा घटस्फोट झाल्यामुळे ती माहेरी राहत होती. दुसरीकडं, दोन मुलांपैकी मोठ्या मुलाचं लग्न झालं आहे. त्यामुळे उरुकुली या मोठा मुलगा, सून, घटस्फोटित मुलगी लिलीमा जुडा आणि धाकटा मुलगा यांच्यासोबत राहत होत्या.
माय लेकी घरी होत्या एकट्या : उरुकुली पात्रा आणि त्यांची मुलगी लिलीमा रविवारी घरी एकट्याच होत्या. कुटुंबातील इतर सदस्य दुसऱ्या गावी गेले होते. याच दरम्यान ही हत्या झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पोलिसांनी उरुकुली यांचा मोठा मुलगा, सून आणि धाकटा मुलगा यांना घरी बोलावून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. या घटनेबाबत बोलताना उरुकुली पात्रा यांचा धाकटा मुलगा सायवंत पात्रा म्हणाला, "मृत माझी आई आणि मोठी बहीण आहे. या हत्येचं कारण मला माहीत नाही. रविवारी रात्री माझी आई आणि बहीण घरी होत्या. आम्ही सर्वजण दुसऱ्या गावी गेलो होतो. पहाटे 3 वाजता पोलिसांनी आम्हाला माझ्या आई आणि बहिणीच्या हत्येची माहिती दिली. आमच्या कुटुंबाची कोणाशीही दुश्मनी नाही." उरुकुली यांची सून नीला पात्रा म्हणाल्या, "काल सर्व काही ठीक होते. मी आणि माझे पती माझ्या माहेरी गेलो होतो. त्यामुळे ही घटना का घडली, हे आम्हाला माहीत नाही." तर स्थानिक रहिवासी सनातन तांडिया म्हणाले, "रात्री पोलीस आल्यानंतर आम्हाला याबद्दल समजलं. त्या अतिशय साध्या आणि भोळ्या स्वभावाच्या होत्या. त्यांच्याकडं स्वतःची जमीन नव्हती आणि त्या रोजंदारीवर काम करत होत्या."
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