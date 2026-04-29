ओडिशा पोलिसांची मोठी कारवाई; पाच पिस्तूल, 20 जिवंत काडतुसे जप्त, तीन जणांना अटक
ब्रजराजनगर पोलिसांनी पाच पिस्तूल, 20 जिवंत काडतुसे, एक मोटारसायकल जप्प केली असून एक शस्त्र विक्रेता आणि इतर दोघांना अटक केली आहे.
Published : April 29, 2026 at 5:34 PM IST
झारसुगुडा (ओडिशा): ओडिशा पोलिसांनी मोठी कारवाई करत गुन्हेगारी कटाचा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत पाच पिस्तूल आणि 20 जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. तसंच या प्रकरणी तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. झारसुगुडा जिल्ह्यातील ब्रजराजनगर पोलिसांनी हे यश मिळवलं.
ब्रजराजनगर पोलिसांनी पाच पिस्तूल (7.65 mm), 20 जिवंत काडतुसे, एक मोटारसायकल जप्प केली असून एक शस्त्र विक्रेता आणि इतर दोघांना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये ब्रजराजनगर पोलीस ठाण्यांतर्गत तेलनपल्ली येथील रहिवासी संतोष खेडकर (36), पीएम कॉलनी येथील रहिवासी हबीब बाग (30) आणि मुख्य पुरवठादार लामतीबहाल येथील रहिवासी बंटी प्रसाद (34) यांचा समावेश आहे.
हत्येच्या कटासाठी बंदूक खरेदी करण्यात आली होती. पोलीस अधीक्षक गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र यांनी बुधवारी माध्यमांना ही माहिती दिली. अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, 'ऑपरेशन नेत्र' दरम्यान अवैध शस्त्र तस्करीवर लक्ष ठेवण्यात आलं होतं. या ऑपरेशनदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाली. ब्रजराजनगर आयआयसी यांच्या देखरेखीखाली प्रभाकर पात्रा, पूर्णिमा ओरम आणि अभय मोहंती यांच्या पथकानं सकाळी पीएम शिव मंदिरावर छापा टाकला.
पोलीस अधीक्षकांच्या माहितीनुसार, संतोष आणि हबीब यांच्याकडून चार भरलेली पिस्तूलं जप्त करण्यात आली. चौकशीदरम्यान, त्यांनी बंटीकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपयांना पिस्तूलं खरेदी केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी बंटीला अटक करून त्याच्याकडून एक पिस्तूल जप्त केलं. बंटीनं पोलिसांना सांगितलं की, त्यानं ती बंदूक बिहारमधून आणली होती. बंटीनं पोलिसांसमोर कबूल केलं की, पूर्वीच्या भांडणामुळं कोणालातरी ठार मारण्याच्या उद्देशानं त्यानं बंदूक खरेदी केली होती. दरम्यान, याबाबत आरोपीवर ब्रजराजनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 95/28-4-2026, कलम 111(4) बीएनएसआर/डब्ल्यू, शस्त्र कायद्याच्या कलम 25(1)/25(1बी)(ए)/25(7)/29 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
