देशात न आढळणारे ओरागुंटन ओडिशाच्या जंगलात आढळले, वनविभागाला तस्करीचा संशय
देशात न आढळणारे ओरागुंटन हे ओडिसामधील जंगलात आढळले आहेत. त्यामुळे वनाधिकारीदेखील बुचकळ्यात पडले आहेत. या प्राण्यांची वनविभागाकडून सुटका करण्यात आली आहे.
Published : September 9, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 12:14 PM IST
भुवनेश्वर- वनविभागानं ओडिसामधील जंगलातून पाच ओरागुंटनची सुटका केली आहे. उदयपूर विभागाच्या भोगराई ब्लॉक अंतर्गत येणाऱ्या रणकोठा बडापहीच्या क्षेत्रात वनविभागानं ही कार्यवाही केली आहे.
ओडिशाचे वन आणि पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया म्हणाले प्राणी हे नंदनकानन येथे आणले जाणार आहेत. त्यामागे आंतरराष्ट्रीय तस्करीचा संबंध असल्याचा संशय आहे. वैद्यकीय पथक घटनास्थळी पोहोचलं आहे. ते ओरांगुटनवर उपचार करत आहेत. ते प्राणी परिसरात कसे पोहोचले, याचा वनविभागाकडून तपास सुरू आहे.
मुख्य वनसंरक्षक प्रेम झा म्हणाले की, विदेशात फक्त दोन किंवा तीन ठिकाणी ओरांगुटन आढळतात. ते प्राणी ओडिसामध्ये कसे पोहोचले, याचा वन्यप्राणी विभागाकडून तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना माहिती दिली. पशुवैद्यकीय डॉक्टरांचा समावेश असलेले नंदनकाननचे पथक हे भोगराई येथे घटनास्थळी पोहोचले आहे. ते ओरांगुटन प्राण्यांना विलगीकरणात ठेवणार आहेत.
मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया म्हणाले की, भोगराईत पाच ओरांगुटन असल्याची माहिती वनविभागाला मिळाली होती. त्यांचे एक ते दोन वर्षे वय आहे. ते प्राणी केवळ मलेशिया, सुमात्रा, इंडोनिशिया आणि चीनमध्ये आढळतात. त्यांची बाजारात 25 लाख रुपये किंमत आहे. ते मानवाला कोणतीही इजा करत नाहीत. त्यांची शांतवृत्ती असते.
बलासोर प्रादेशिक वनाधिकारी प्रतिक प्रकाश इंदलकर म्हणाले की, पाच माकडे हे त्या परिसरात असल्याची माहिती मिळाली. तिथे पोहोचल्यानंतर ओरांगुटन असल्याची परिस्थिती कळाली. दुसरे कोणते प्राणी आहेत का हे तपासण्यासाठी कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात आले. यापूर्वी नंदनकानन येथे एक ओरांगुटन होता. त्याचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या सूचनानुसार सुटका करण्यात आलेल्या ओरांगुटनला फळे आणि ओआरएस देण्यात आले. ते संपूर्णपणे निरोगी असल्याचे वनाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. बिनी नावाचा ओरांगुटन हा नंदनकानन होता. त्याचा आजारपणामुळे वयाच्या 41 व्या वर्षी 2019 मध्ये मृत्यू झाला. त्याला 2003 मध्ये पुण्यातून आणण्यात आले होते.