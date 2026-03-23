ओडिशा नक्षलमुक्त होतोय, राज्यात फक्त 15 जण शिल्लक - मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
31 मार्चपर्यंत ओडिशाला पूर्णपणे नक्षलमुक्त करण्याचं लक्ष्य आहे, असं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितलं.
Published : March 23, 2026 at 8:55 PM IST
भुवनेश्वर : ओडिशामध्ये फक्त कंधमाल जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे. कंधमाल-कालाहंडी-रायगड जिल्ह्यांच्या सीमेवरील काही भागांमध्ये जवळपास 15 नक्षलवादी सध्या उपस्थित आहेत. 31 मार्चपर्यंत ओडिशाला पूर्णपणे नक्षलमुक्त करण्याचं लक्ष्य आहे, असं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितलं.
कंधमाल जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव : विधानसभेत काँग्रेस आमदार तारा प्रसाद बहिनीपती यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी म्हणाले की, "केंद्र सरकारच्या सुरक्षा-संबंधित खर्चाच्या (SRE) योजनेनुसार, सध्या राज्यात केवळ कंधमाल जिल्ह्याला नक्षलवादी प्रभावित जिल्हा किंवा डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवाद्यांनी प्रभावित जिल्हा म्हटंल जातं. मलकानगिरी, नबरंगपूर, नुआपाडा बौद्ध, बालनगीर, कालाहंडी, कोरापुट आणि रायगडा हे जिल्हे लेगसी अँड थ्रस्ट किंवा एल अँड टी जिल्हे म्हणून मानले जात आहेत. परंतु प्रत्यक्षात, कंधमाल-कालाहंडी-रायगडा जिल्हा सीमेवरील काही भागांमध्ये सुमारे 15 नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीव्यतिरिक्त, राज्याच्या इतर कोणत्याही भागात नक्षलवाद्यांचं अस्तित्व नाही."
ओडिशाला पूर्णपणे नक्षलमुक्त करण्याचं लक्ष्य : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुढं सांगितलं की, "गेल्या दोन वर्षांत 2024 - 2025 आणि 15 मार्च 2026 पर्यंत राज्यात एकूण 96 नक्षलवाद्यांनी आणि सशस्त्र गटांच्या सदस्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या 'आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन' धोरणानुसार व्यवस्था करण्यात आली आहे. आर्थिक मदतीसोबतच गृहनिर्माण, मासिक भत्ता, जास्तीत जास्त 36 महिन्यांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण, लग्नासाठी मदत, आरोग्य कार्ड, शिधापत्रिका इत्यादी सुविधा पुरवल्या जात आहेत. 31 मार्च 2026 पर्यंत ओडिशाला पूर्णपणे नक्षलमुक्त करण्याचं लक्ष्य आहे."
गेल्या 5 वर्षांत नक्षलवादी हिंसाचारात 20 जणांचा मृत्यू : याचबरोबर, "गेल्या 5 वर्षांत नक्षलवादी हिंसाचारात 20 जणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी 15 नागरिक आणि 5 सरकारी अधिकारी होते. 2021 ते 15 मार्च 2026 या कालावधीत राज्याच्या विविध भागांमध्ये नक्षलवादी हिंसाचारामुळं या लोकांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, याच काळात पोलिसांच्या गोळीबारात 50 नक्षलवादी ठार झाले. तसंच 78 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली असून 125 जणांनी आत्मसमर्पण केलं आहे," असंही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी सांगितलं.
