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पंतप्रधानांसह योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल, काय आहे कायदा?

रांची येथील एका व्यक्तीने पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. याप्रकरणी भाजपानं टीका केल्यानंतर एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे.

Courts
प्रतिकात्मक (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 1:53 PM IST

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रांची: तुम्ही सोशल मीडियात कोणत्याही व्यक्तीविरोधात टीका किंवा टिप्पणी करताना आक्षेपार्ह शब्द वापरणार असाल तर सावध राहा. कारण, आक्षेपार्ह शब्दांवरून थेट पोलीस गुन्हा दाखल करू शकतात. छत्तीसगडमध्ये अशीच घटना समोर आली आहे.

छत्तीसगडची राजधानी असलेल्या रांचीमधील एका रहिवाशानं पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. सोशल मीडियावर केलेल्या या आक्षेपार्ह टिप्पण्यांबाबत आरोपीविरुद्ध रांचीमध्ये एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि हटियाचे आमदार यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पण्या आणि धमक्या दिल्यानंतर, भाजपच्या 'नागरी मंडल'ने (स्थानिक शाखा) नागरी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध पोलिसांनी प्राथमिक आरोपपत्र (एफआयआर) दाखल केलं आहे.

तक्रारीत काय म्हटलं आहे?- नागरी येथील रहिवासी अलीम अन्सारी यानं एका व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि हटियाचे आमदार नवीन जयस्वाल यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद भाषेचा वापर केला, असा तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, त्यानं आमदार नवीन जयस्वाल यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही आरोप आहे. भाजप नागरी मंडल अध्यक्ष रितेश राज महतो यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, या व्हिडिओद्वारे धार्मिक भावना भडकवण्याचा आणि सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न केला करण्यात आला. तक्रारीनुसार, व्हिडिओमध्ये प्राणी वध आणि मांसाहाराबाबतची विधानेही आहेत. त्यामुळे परिसरात तणाव निर्माण होऊ शकतो, असे तक्रारीत म्हटलं आहे.

प्रकरणाचं कथित गांभीर्य लक्षात घेता, भाजपा नेत्यांनी आरोपीविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या संबंधित कलमांखाली एफआयआर दाखल करून त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी, अशी पोलिसांना विनंती केली आहे. नागरी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

मोदींवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं अल्पवयीन मुलीवर गुन्हा दाखल- जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर देशभरातून सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर अनेकांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं 15 वर्षाच्या मुलींवर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्या मुलीनं माफी मागितली असून पंतप्रधान मोदींनी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट करून आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या मुलांना माफ केल्याचं म्हटलं आहे. असे असले तरी त्या अल्पवयीन मुलीच्या घरी दिल्ली पोलीस 1 ऑगस्टला पोहोचले होते.

कोणत्या कायद्यानुसार होते कारवाई- सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह टिप्पण्या या सायबर मानहानी, अश्लीलता आणि द्वेषपूर्ण भाषण (hate speech) यांच्याशी संबंधित कायद्यांच्या कक्षेत येतात. यामध्ये 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा' (Information Technology Act) आणि 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) यांसारख्या कायद्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. सायबर मानहानीमध्ये एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा मलीन करणारी खोटी विधाने लिहिणे किंवा ती प्रसारित करण्याचा समावेश आहे. द्वेषपूर्ण भाषण आणि धमक्यामध्ये सार्वजनिक हानी किंवा हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा व्यक्तींना त्रास देणाऱ्या टिप्पण्या पोस्ट करणे. अशा प्रकरणात प्रतिष्ठा हानी किंवा सार्वजनिक उपद्रव (public mischief) यांशी संबंधित तरतुदींनुसार दंड किंवा कारावास होतो. पोलिसांच्या निर्देशानुसार संबंधित सोशल मीडिया वेबसाइट पोस्ट काढून टाकणे किंवा खाती (accounts) निलंबित करण्यासारख्या कारवाई करू शकतात.

  • डिजीटल युगात ब्लॉग, ऑनलाइन मंच (forums) आणि सोशल मीडिया यांसारख्या विविध माध्यमांमध्ये मानहानीचे प्रकार घडतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बदनामीकारक दावे यांमधील फरक ओळखणे कठीण झाले आहे, अशी नेटिझन्समधून चिंता होत आहे.

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FIR AGAINST MAN IN RANCHI
POLICE CASE FOR COMMENT
प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी
डिजीटल आक्षेपार्ह कॉमेंट गुन्हा
DIGITAL DEFAMATION CASE

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