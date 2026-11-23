जेन्सन हुआंग यांची पुन्हा एनव्हिडियाच्या सीईओपदी नियुक्ती; संचालक मंडळाचा एकमताने निर्णय
एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाने जेन्सन हुआंग यांना कंपनीचे अध्यक्ष, सीईओ आणि संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून तत्काळ प्रभावानं पुन्हा नियुक्त करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे.
Published : November 23, 2026 at 9:47 PM IST
टेक्सास : तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाने जेन्सन हुआंग यांना कंपनीचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून तत्काळ प्रभावानं पुन्हा नियुक्त करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कंपनीनं सोमवारी (23 नोव्हेंबर) जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयनं याची एक प्रत सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
एनव्हिडियाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, संचालक मंडळानं जेन्सेन हुआंग यांच्या स्पष्टपणाबद्दल आणि कंपनीचे नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेबद्दल समाधान व्यक्त केलं. या निर्णयापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान, संचालक मंडळाला यूएस सरकारच्या वरिष्ठ स्तरांकडूनही इनपुट प्राप्त झाले. त्या इनपुटच्या आधारे, संचालक मंडळाला खात्री आहे की, हुआंग यांच्या पुनर्नियुक्तीमुळं राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होत नाही.
NVIDIA Board of Directors voted unanimously to reinstate Jensen Huang following a series of discussions and meetings with him, after which the Board was satisfied with respect to his candor and ability to lead NVIDIA. In the process of reaching its decision, the Board received input from senior levels of the United States government, and based on that input, the Board is confident that Mr. Huang’s reinstatement poses no national security risk. “The Board believes Jensen is the right person to lead NVIDIA, and that his reinstatement is in the best interests of our stockholders, employees, partners and customers,” said Harvey C. Jones, Chair of the Board. “We have every confidence in Jensen and look forward to working with him as he resumes his leadership of the Company. We are grateful to Colette Kress for her outstanding service as interim CEO, in addition to her continuing responsibilities as NVIDIA’s Chief Financial Officer.” Harvey Jones will remain as Board chair.— ANI (@ANI) November 23, 2026
संचालक मंडळाचे अध्यक्ष हार्वे सी. जोन्स म्हणाले, "संचालक मंडळाचा विश्वास आहे की, एनव्हिडियाचे नेतृत्व करण्यासाठी जेन्सन हे योग्य व्यक्ती आहेत आणि त्यांचे पुनरागमन हे आमचे भागधारक, कर्मचारी, भागीदार आणि ग्राहक यांच्या हिताचे आहे. आम्हाला जेन्सन यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे आणि ते कंपनीचे नेतृत्व पुन्हा स्वीकारत असताना त्यांच्यासोबत काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. एनव्हिडियाच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून आपली जबाबदारी सांभाळत असतानाच, अंतरिम सीईओ म्हणून केलेल्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल आम्ही कोलेट क्रेस यांचे आभारी आहोत."
जेन्सन हुआंग यांनीही याबाबत भाष्य केलं आहे. "नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर, एनव्हिडियामध्ये परत येऊन जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एकाचे नेतृत्व करण्याचा मला अभिमान वाटतो," असे जेन्सन हुआंग यांनी एनव्हिडियाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. पुढं ते म्हणाले, "मी ही जबाबदारी अत्यंत नम्रतेनं आणि नव्या वचनबद्धतेनं स्वीकारत आहे. या प्रक्रियेत दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल आणि विचारपूर्वक केलेल्या कृतीबद्दल मी एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाचे आभार मानू इच्छितो."
US President Donald Trump posts on Truth Social - "The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO. The Country needs Jensen’s leadership at NVIDIA in order to ensure the Success and Prosperity of not only the Company, but the American Economy. The United States Government has no reason to believe that Jensen’s return to NVIDIA poses any risk to National Security. The Attorney General of the United States has confirmed that the U.S. Government does not possess evidence that he has engaged in any unlawful conduct. On a personal note, I have gotten to know Jensen, and he is a Great Patriot and National Treasure. Separately, NVIDIA should continue its thorough internal investigation of the Company’s compliance with U.S. export controls in order to ensure that it is fulfilling its legal obligations and Patriotic Duty to protect U.S. National Security. Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!.."— ANI (@ANI) November 23, 2026
याचबरोबर, जेन्सन हुआंग पुढे म्हणाले, "अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नेतृत्वासाठी मी हार्वे जोन्स यांचा आणि या काळात एनव्हिडियाचे नेतृत्व केल्याबद्दल कोलेट क्रेस व आमच्या कार्यकारी कर्मचाऱ्यांचा विशेष आभारी आहे. तसंच, जगभरातील आमचे कर्मचारी, भागधारक, उद्योगपती आणि भागीदार यांनी दिलेल्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल मी त्यांचाही मनापासून आभारी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मी माझ्या कुटुंबाचा त्यांच्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आभारी आहे."
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक निवेदन जारी केलं असून, त्यात म्हटलं आहे की, "हुआंग यांच्या एनव्हिडियामधील पुनरागमनामुळं राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, असं मानण्याचं अमेरिकन सरकारकडे कोणतंही कारण नाही." दरम्यान, ट्रम्प यांचे हे निवेदन एएनआय या वृत्तसंस्थेनं 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केलं आहे.
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