नूह रस्ते अपघात; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, एक महिला गंभीर जखमी
नूह जिल्ह्यातील तावडू येथे एका ट्रकची मोटारसायकलला धडक झाली. या अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला आणि एक महिला जखमी झाली.
Published : September 23, 2026 at 10:20 AM IST
नूह: तावडू येथील 'दिल्ली दरबार हॉटेल'जवळ रात्री 11 वाजताच्या सुमारास एका ट्रकची मोटारसायकलला धडक बसली. या अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला, तर एक महिला गंभीर जखमी झाली. मृतांमध्ये एक पिता आणि त्यांच्या तीन मुलांचा समावेश आहे. अपघातानंतर ट्रकचालक वाहन तिथेच सोडून घटनास्थळावरून पळून गेला. माहिती मिळताच पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले; त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले असून तपास सुरू केला आहे.
नूह रस्ते अपघात कसा झाला? : मंगळवारी रात्री मौलाना शाकीर हे आपल्या कुटुंबातील पाच सदस्यांसह स्वतः, त्यांची दोन मुले, पत्नी आणि मेहुणी शहरातून आपल्या 'पडला शाहपुरी' या गावी मोटारसायकलवरून जात होते. त्यांची मोटारसायकल 'दिल्ली दरबार हॉटेल'जवळ पोहोचली असता, विरुद्ध दिशेने वेगाने येणाऱ्या ट्रकने त्यांना धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की, हे जोडपे आणि मुले रस्त्यावरून बऱ्याच अंतरापर्यंत फरफटत गेले.
चौघांचा मृत्यू, एक जखमी : या अपघातात मौलाना शाकीर, त्यांची दोन मुले आणि मेहुणी यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. बातमी मिळताच नूह शहर पोलीस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) अजित सिंग आपल्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन ते नल्हार मेडिकल कॉलेजच्या शवागृहात हलवले. दरम्यान, जखमी महिलेला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले; तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ट्रकचालक घटनास्थळावरून पळाला : अपघातानंतर ट्रकचालक वाहन सोडून पळून गेला. पोलिसांनी ट्रक जप्त केला असून चालकाचा शोध घेत आहेत. तसेच, अपघाताच्या परिस्थितीचाही तपास केला जात आहे. SHO अजित सिंग यांनी सांगितले की, "या अपघातात चौघांचा मृत्यू झाला असून एक महिला जखमी झाली आहे. कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणात पुढील कारवाई केली जाईल."