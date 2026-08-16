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UGC NET २०२६ : परीक्षा रद्द : प्रश्नपत्रिकांमध्ये आढळल्या गंभीर त्रुटी, आणखी एक परीक्षा रद्द झाल्यानं खळबळ

UGC NET जून २०२६ परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तीन विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'नं हा निर्णय घेतला आहे.

NTA To Re Conduct UGC Net Exams
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 10:54 PM IST

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नवी दिल्ली : इंग्रजी, वाणिज्य आणि समाजशास्त्र या विषयांसाठी UGC NET जून २०२६ ची परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तीन विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ने (NTA) हा निर्णय घेतला आहे. पुनर्परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांकडून कोणतंही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही. विशेष म्हणजे NTA नं २२ जून ते ३० जून २०२६ या कालावधीत ८७ विषयांसाठी UGC-NET जून २०२६ परीक्षा घेतली. ही परीक्षा 'ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF), सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी पात्रता आणि पीएचडी (PhD) प्रवेशासाठी घेण्यात आली होती.

प्रश्नपत्रिकांमध्ये आढळल्या गंभीर त्रुटी : NTA च्या मते, इंग्रजी, वाणिज्य आणि समाजशास्त्र या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये वस्तुस्थितीविषयक, टायपिंग, भाषांतर आणि व्याकरणाशी संबंधित त्रुटी आढळून आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रश्नांच्या शब्दरचनेतील दोष, अभ्यासक व पुस्तकांच्या नावांचं चुकीचं स्पेलिंग, प्रश्नांची पुनरावृत्ती आणि प्रस्थापित संकल्पनांसाठी अ-प्रमाणित (non-standard) संज्ञांचा वापर यांसारख्या त्रुटीही निदर्शनास आल्या आहेत. या कारणांमुळे, NTA नं या तीन विषयांसाठी UGC-NET परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेचं संपूर्ण वेळापत्रक तुम्ही येथे पाहू शकता.

कधी घेतली जाईल पुनर्परीक्षा ? :

इंग्रजी: ९ सप्टेंबर २०२६, सकाळी ९:०० ते दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत

वाणिज्य (Commerce): ९ सप्टेंबर २०२६, दुपारी ३:०० ते सायंकाळी ६:०० वाजेपर्यंत

समाजशास्त्र (Sociology): १० सप्टेंबर २०२६, सकाळी ९:०० ते दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत

परीक्षा केंद्र, शहर आणि प्रवेशपत्राबाबतची माहिती उमेदवारांना अधिकृत संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे दिली जाईल.

Answer key आजच झाली जाहीर : NTA नं रविवारी सकाळी UGC-NET च्या ८७ पैकी ८४ विषयांच्या तात्पुरत्या उत्तरतालिका जाहीर केल्या होत्या. या तीन विषयांच्या उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आल्या नव्हत्या. अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचे NTA नं स्पष्ट केलं.

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TAGGED:

ENGLISH SOCIOLOGY AND COMMERCE
NTA TO RE CONDUCT UGC NET
UGC NET २०२६
प्रश्नपत्रिकांमध्ये गंभीर त्रुटी
NTA TO RE CONDUCT UGC NET EXAMS

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