किर्रर्र अंधार, रिमझिम बरसणारा पाऊस अन् रामोजी फिल्म सिटीत एनएसजी कमांडोकडून 'रंगला' ओलिसांच्या सुटकेचा थरार. . .
हैदराबाद इथल्या '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप'च्या एनएसजी कमांडोनी तब्बल 3 तास थरारक मोहीम राबवून अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुटका केल्याचं थरारक मॉकड्रील रामोजी फिल्म सिटीत सादर केलं.
Published : September 19, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 8:36 PM IST
हैदराबाद : रात्रीचा किर्रर्र अंधार . . . त्यात रिमझिम पडणारा पाऊस . . .कर्मचाऱ्यांच्या कामाची लगबग. . . अन् अशातच धडधड करत इमारतीत घुसलेले दोन सशस्त्र दहशतवादी . . . त्यांच्या पाठीमागं धावत इमारतीत शिरलेलं एनएसजीचं श्वानपथक . . . अन् पाठोपाठ एनएसजीच्या जवानांनी जीवाची बाजी लावत इमारतीत केलेला प्रवेश. . . त्यानंतर तब्बल तीन तास सुरू असलेली दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई, यामुळे काही काळ कर्मचाऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला. मात्र त्यानंतर ही एनएसजी कमांडोकडून सुरू असलेली मॉकड्रील असल्याचं स्पष्ट झालं अन् कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. हे दृश्य होत रामोजी फिल्म सिटीतील ईटीव्ही भारत आणि शेजारील इमारतीतलं. शुक्रवारी सायंकाळी हैदाराबादेतील '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप'च्या एनएसजी कमांडोनी तब्बल 3 तास थरारक मोहीम राबवून अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुटका केल्याचं हे मॉकड्रील सादर केलं.
दोन सशस्त्र दहशतवाद्यांनी कर्मचाऱ्यांना केलं बंधक : एनएसजी कमांडोनी रामोजी फिल्मसिटीत थरारक मॉकड्रील करुन दहशतवाद विरोधी कारवाईसाठी सदैव तत्पर असल्याचं दाखवून दिलं. रामोजी फिल्मसिटीमधील इमारतीत सशस्त्र दहशतवादी घुसून त्यांनी इमारतीचा ताबा घेऊन कर्मचाऱ्यांना बंधक बनवल्याची परिस्थिती शुक्रवारी रात्री निर्माण करण्यात आली होती. यावेळी हैदराबादमधील '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप'च्या एनएसजी कमांडोनी तब्बल 3 तास थरारक मोहीम राबवून अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांची सुटका केली. त्यासह दहशतवाद्यांनी पेरलेले बॉम्ब निकामी करुन त्यांचा खात्मा केल्याची मोहीम फत्ते केल्याचं प्रात्यक्षिक केलं. यावेळी एनएसजीच्या श्वान पथकानं देखील थरारक कवायत करत दहशतवाद्याचा खात्मा करण्याची कसरत केली.
सशस्त्र दहशतवाद्यांनी रामोजीतील इमारतीचा घेतला ताबा : शुक्रवारी रात्री रामोजी फिल्म सिटीतील दोन इमारतींचा सशस्त्र दहशतवाद्यांनी ताबा घेत कर्मचाऱ्यांना बंधक बनवलं असं दृश्य निर्माण करण्यात आलं. या सरावात दहशतवादी हल्ल्याची परिस्थिती निर्माण करण्यात आली. यामध्ये सशस्त्र दहशतवाद्यांनी दोन इमारतींचा ताबा घेतला आणि कर्मचारी आत अडकले. या मोहिमेत इमारतीत प्रवेश करणं, ओलिसांची सुटका करण्यात आली. त्यासह रणनीतिक प्रतिसाद, श्वान पथकाचा (K-9) वापर आणि संशयास्पद स्फोटकाचा निपटारा करणं अशा विविध टप्प्यांवर NSG कमांडोंनी थरारक प्रात्यक्षिक करुन दाखवलं.
रामोजी फिल्म सिटीतील सुरक्षा दलांचा सहभाग : तेलंगणा पोलिसांच्या 'ऑर्गनायझेशन फॉर काउंटर-टेररिस्ट ऑपरेशन्स' (OCTOPUS) च्या समन्वयानं हे मॉकड्रील आयोजित करण्यात आलं होतं. या सरावात रामोजी फिल्म सिटीची सुरक्षा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकंही सहभागी झाले होते.
कमांडोंची एन्ट्री अन् दहशतवाद्यांवर थरारक कारवाई : NSG कमांडोंनी लक्ष्य असलेल्या इमारतींच्या दिशेनं कूच करून विशेष प्रवेश पद्धतींचा वापर करत मोहिमेला सुरुवात केली. यात 'रॅपलिंग', भिंतीवरून चालणं आणि विशेष 'स्पायडरमॅन' तंत्राचं प्रदर्शन हे अत्यंत प्रभावी होतं. यात कमांडोंनी इमारतीच्या विविध भागांचा वापर करून वेगवेगळ्या दिशांनी आत प्रवेश केला. त्यानंतर मोहीम इमारतीच्या आत करण्यात आली, जिथं NSG पथकांनी 'टॉप-डाऊन' पद्धतीनं कारवाई करत प्रत्येक मजला सुरक्षित केला. पूर्ण अंधार असलेल्या परिस्थितीत, विशेष उपकरणांचा आणि रणनीतिक पद्धतींचा वापर करत कमांडोंनी पायऱ्या आणि अंतर्गत भागांतून मार्ग काढत संभाव्य धोक्याच्या वातावरणात आपली कारवाई पूर्ण केली. या टप्प्यामुळे '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप'ला इमारतीच्या आत अत्यंत जवळून (क्लोज-क्वार्टर्स) कारवाई करण्याचा आणि प्रतिसादाच्या पद्धतींचा सराव करण्यासाठी एक वास्तववादी वातावरण मिळालं.
सशस्त्र दहशतवाद्यांनी इमारतीत ओलिसांना डांबून ठेवल्याचं दृश्य : या परिस्थितीचं रूपांतर ओलीस संकटात (होस्टेज सिच्युएशन) झालं. सशस्त्र दहशतवाद्यांनी इमारतीत ओलिसांना डांबून ठेवल्याचं दृश्य यात दाखवण्यात आलं. यासाठी ओलिसांशी वाटाघाटी आणि रणनीतिक कारवाई यांचा समावेश असलेली प्रतिक्रिया आवश्यक होती. ओलिसांचे प्राण वाचवणं, त्याचवेळी धोक्याचा सामना करणं या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य कराव्या लागणाऱ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध घटकांना या सरावात एकत्र आणलं गेलं. रणनीतिक प्रतिसादाचा एक भाग म्हणून या मोहिमेत 'स्नायपर' पथकांचाही समावेश करण्यात आला होता.
कारवाईत K-9 श्वान पथकाचा सहभाग : या कारवाईत विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या NSG च्या 'असाल्ट K-9' पथकाला उतरवण्यात आलं. या परिस्थितीत इमारतीच्या तळमजल्यावर एक सशस्त्र दहशतवादी तैनात होता. जसजसे 'असाल्ट टीम' पुढं सरकली, तसतसे कारवाईचा भाग म्हणून K-9 श्वानाला तैनात करण्यात आलं. यावरून धोका असलेल्या सुरक्षा मोहिमांमध्ये प्रशिक्षित श्वानांची विशेष भूमिका अधोरेखित झाली. या टप्प्यामुळे कारवाईला वेगळी उंची लाभली. 'असाल्ट एलिमेंट' सोबतच 'के-९' श्वान पथकही कार्यरत होतं.
ROV द्वारे हाताळला स्फोटकांचा धोका : सरावाचा अंतिम टप्पा संशयास्पद स्फोटकाशी संबंधित होता. स्फोटकं असलेली एक संशयास्पद बॅग यावेळी निदर्शनास आली. जवानांना थेट त्या वस्तूच्या दिशेनं पाठवण्याऐवजी, ती बॅग हाताळण्यासाठी 'रिमोटली ऑपरेटेड व्हेईकल'चा (ROV) वापर करण्यात आला. धोकादायक ठरू शकणाऱ्या वस्तू हाताळताना जवानांना धोक्याच्या क्षेत्रापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवून, विशेष 'रिमोट तंत्रज्ञानाचा' वापर कसा केला जातो, याचं प्रात्यक्षिक यावेळी दाखवण्यात आलं.
RFC सुरक्षा पथकांचा कारवाईत सहभाग : या सरावाच्या केंद्रस्थानी '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप' असला, तरी या प्रक्रियेत रामोजी फिल्म सिटीच्या सुरक्षा यंत्रणेचाही समावेश करण्यात आला होता. 'कमांड अँड कंट्रोल रूम', सुरक्षा यंत्रणा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांमधील जवानांनी या सरावात सहभाग घेतला. यामुळे त्यांना आपत्कालीन कार्यपद्धती आणि दहशतवादविरोधी विशेष दलांशी समन्वय साधण्याची प्रक्रिया समजून घेण्याची संधी मिळाली. हा सराव रामोजी फिल्म सिटीच्या विस्तीर्ण परिसरात पार पडला. सुमारे २,००० एकरवर पसरलेल्या या संकुलात चित्रपट निर्मिती पथकं, कलाकार, पाहुणे आणि पर्यटक यांची नियमितपणे वर्दळ असते. सहभागी पथकांसाठी, धोक्याच्या परिस्थितीत सराव करण्यासाठी हे ठिकाण वैविध्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध करून देणारं ठरलं.
सज्जता, समन्वय आणि विशेष क्षमतेचं प्रदर्शन : हा सराव NSG च्या नियमित सराव उपक्रमांचा एक भाग होता. हैदराबादस्थित '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप'साठी, या सरावानं दहशतवादविरोधी कारवाईचे विविध पैलू एकाच प्रशिक्षण परिस्थितीत एकत्र आणलं. यामध्ये इमारतीत विशेष पद्धतीनं प्रवेश करणं आणि ओलीस ठेवलेल्यांची सुटका (hostage management) करण्यापासून ते श्वान पथकाचा (K-9) सहभाग आणि बनावट स्फोटक धोक्याला (simulated explosive threat) प्रतिसाद देण्यापर्यंतच्या गोष्टींचा समावेश होता. 'ऑक्टोपस' (OCTOPUS) आणि रामोजी फिल्म सिटीच्या सुरक्षा व आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांच्या सहभागामुळे समन्वयाचा एक महत्त्वाचा घटक यात जोडला गेला. यामुळे विविध प्रतिसाद घटकांना एका वास्तववादी वातावरणात एकत्रितपणे काम करणं शक्य झालं. या सरावामुळे RFC चे कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आणीबाणीच्या प्रसंगी आवश्यक ठरू शकणाऱ्या आपत्कालीन कार्यपद्धतींची माहिती करून घेण्याची संधी मिळाली.
देशाचं विशेष दहशतवादविरोधी दल : भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेलं 'नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड' (NSG) हे देशाचं विशेष दहशतवादविरोधी दल आहे. विशिष्ट परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी ते विशेषरित्या सुसज्ज आणि प्रशिक्षित आहेत, असं एनएसजी जवानांचं मत आहे. दहशतवादी हल्ल्यासारख्या परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. उत्कृष्ट कामगिरी, अचूकता, वेग, अनपेक्षितता (surprise), गुप्तता आणि नेमकेपणा यांवर त्यांच्या कार्यपद्धतीचा भर असतो. 'जागतिक दर्जाचं आणि शून्य-त्रुटी (zero-error) असलेलं दल' बनण्याचं एनएसजीचं ध्येय आहे.
रामोजी फिल्म सिटीमधील सरावानं दाखवून दिली क्षमता : हैदराबाद येथील '२८ स्पेशल कंपोझिट ग्रुप' हा NSG च्या प्रादेशिक दहशतवादविरोधी प्रतिसाद क्षमतेचा एक भाग आहे. येथील जवान दहशतवादविरोधी मोहिमा राबवण्यासाठी विशेष सज्जता राखून असतात. रामोजी फिल्म सिटीमधील सरावानं या सज्जतेचं जवळून दर्शन घडवलं. कमांडोंनी इमारतींमध्ये विशेष पद्धतीनं प्रवेश करणं आणि पूर्ण अंधारात काम करण्यापासून ते ओलीस ठेवलेल्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया, श्वान पथकाचा (K-9) सहभाग आणि बनावट स्फोटक धोक्याचे दूरस्थपणे (remote handling) निवारण करण्यापर्यंतच्या विविध कृती यात समाविष्ट होत्या.
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