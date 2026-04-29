ETV Bharat / bharat

केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यानंतर आप नेते दुर्गेश पाठक यांनीही लिहिलं न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना पत्र; म्हणाले...

राजेंद्र नगरचे माजी आमदार दुर्गेश पाठक यांनी आपणही अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं आहे.

After Kejriwal and Sisodia, AAP leader Durgesh Pathak wrote a letter to Justice Swarn Kanta.
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर आता आम आदमी पक्षाच्या आणखी एका नेत्यानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना पत्र लिहिलं आहे. दरम्यान, दोन दिवसापूर्वी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित कथित घोटाळ्यात अडकलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना एक अत्यंत भावनिक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं होतं की, यापुढं ते न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयात स्वतः हजर राहणार नाहीत किंवा आपल्या वकिलामार्फत आपली बाजू मांडणार नाहीत. तसंच येत्या काही दिवसांत अरविंद केजरीवाल हे एका मोठ्या आंदोलनाची किंवा सत्याग्रहाची तयारी करत आहेत.

आमदार दुर्गेश पाठक यांनीही लिहिलं पत्र : दरम्यान, राजेंद्र नगरचे माजी आमदार दुर्गेश पाठक यांनी आपणही अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळं अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत, त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अवलंबलेला तोच मार्ग दुर्गेश पाठक देखील स्वीकारत आहेत. अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर दुर्गेश पाठक यांनीही न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना पत्र लिहिलं आहे. पत्रात आमदार दुर्गेश पाठक यांनी म्हटलंय की, "मी अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत आहे. मी या प्रकरणात हजर राहू शकत नाही. माझ्या वतीनं कोणताही वकील हजर राहणार नाही."

"न्यायाची आशा भंग पावली आहे, सद्सद्विवेकबुद्धी साद..." : अरविंद केजरीवाल यांनी लिहिलेल्या पत्रात न्यायपालिकेबद्दल आपली तीव्र निराशा व्यक्त केलीय. अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, "न्यायमूर्ती स्वर्णकांताजींकडून न्याय मिळण्याची माझी आशा आता पूर्णपणे भंग पावलीय." त्यांनी पुढं लिहिलं आहे की, "या परिस्थितीत त्यांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा आवाज ऐकला आहे आणि एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय." अरविंद केजरीवाल यांच्या मते, जेव्हा त्यांना कायदेशीर वर्तुळात दिलासा मिळण्याची कोणतीही आशा दिसत नाही, तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी पुरस्कारलेल्या 'सत्याग्रहा'चा मार्ग अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयात हजर राहण्यास नकार : दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या या पत्रातून हे स्पष्ट होतं की, अरविंद केजरीवाल आता न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत सहभागी होणार नाहीत. मात्र, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, ते आपल्या कायदेशीर हक्कांचा त्याग करत नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे, "मी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा माझा घटनात्मक हक्क राखून ठेवीन." अरविंद केजरीवाल यांची भूमिका उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांबद्दल आणि टिप्पण्यांबद्दलची त्यांची नाराजी दर्शवते. यापूर्वी उच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर आणि रिमांडवर कठोर टिप्पणी केली होती, ज्यामुळं आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वात व्यापक असंतोष निर्माण झाला होता.

आता न्यायाची कोणतीही आशा नाही - मनीष सिसोदिया : तीव्र असमाधान आणि निराशा व्यक्त करत मनीष सिसोदिया यांनीही पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, "या व्यवस्थेकडून मला आता न्यायाची कोणतीही आशा उरलेली नाही." त्यांनी पुढं असंही म्हटलं आहे की, "सध्याची परिस्थिती पाहता सत्याग्रहाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नाही." दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच मनीष सिसोदिया हे दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्यातील इतर 23 आरोपींपैकी एक आहेत. त्यांना फेब्रुवारीमध्ये एका कनिष्ठ न्यायालयाने दिलासा दिला होता. मात्र, सीबीआयनं उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, हे प्रकरण न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर प्रलंबित आहे.

TAGGED:

नवी दिल्ली
अरविंद केजरीवाल
मनीष सिसोदिया
आप
DURGESH PATHAK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.