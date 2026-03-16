कुख्यात रावडी थोपई गणेशचा एन्काऊंटर : पोलिसांवर हल्ला करुन पळताना जवानांनी पाठवलं यमसदनी
चेन्नईतील कुख्यात रावडी गणेशचा पोलिसांनी चकमकीत खात्मा केला आहे. पोलिसांवर हल्ला करुन पळताना जवानांनी त्याचा खात्मा केला.
Published : March 16, 2026 at 12:36 PM IST
चेन्नई: हत्या आणि दरोड्यासारख्या विविध गुन्ह्याचे आरोप असलेला कुख्यात रावडी 'थोपई' गणेश याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "गणेशनं पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारात गणेशचा खात्मा झाला आहे."
दरोड्याचा तपास करताना झाली चकमक : ३० जानेवारीला चेन्नईच्या पुझल भागातील 'महावीर गार्डन' परिसरात दरोड्याची एक घटना घडली होती. सहा मुखवटाधारी दरोडेखोरांनी विजयकुमार यांच्या घरात घुसून, चाकूचा धाक दाखवला. यावेळी २५ लाख रुपयांची रोकड, सुमारे १५ तोळे सोन्याचे दागिने आणि हिऱ्याचं एक कर्णभूषण लुटून दरोडेखोर पळून गेले. या घटनेबाबत मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, पुझल पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केलं. या दरोड्यात 'थोपई' गणेश या कुख्यात गुंडाचा सहभाग होता, असं तपासादरम्यान निष्पन्न झालं. गणेश लपून बसला असल्यानं पोलीस त्याचा शोध घेत होते. या प्रकरणाच्या संदर्भात पोलिसांनी काही वकिलांनाही अटक करुन त्यांची कसून चौकशी सुरू होती. आज पहाटेच्या सुमारास 'माधवराम राउंडाना' जवळ पोलिसांनी 'थोपई' गणेशला पाहिलं. यावेळी पोलिसांनी त्याला घेरून अटक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी गणेशनं पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ला करुन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, असा पोलिसांचा दावा आहे. यावेळी स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला.
चकमकीत थोपई गणेशचा खात्मा : या घटनेत गंभीर दुखापत झालेल्या 'थोपई' गणेशला पोलिसांनी उपचारासाठी तातडीनं चेन्नईच्या स्टॅनली सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, उपचारादरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला. त्याचं पार्थिव सध्या स्टॅनली रुग्णालयातच ठेवण्यात आलं आहे. पोलिसांच्या चकमकीत ठार झालेल्या 'थोपई' गणेशविरुद्ध, व्यासार्पाडी, माधवराम, सीतलपक्कम आणि मदिपक्कम यांसह एकूण १४ पोलीस ठाण्यांमध्ये खून, दरोडा आणि दरोड्याचा प्रयत्न यांसारखे विविध गुन्हे दाखल असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. एका वर्षापूर्वी, चेन्नई पोलिसांनी 'थोपई' गणेश आणि त्याचा साथीदार अरिवलगन या दोघांना एका वेगळ्या गुन्ह्याच्या संदर्भात तिरुत्तानीजवळ अटक केली. त्या घटनेदरम्यान, पोलिसांनी अरिवलगनला ताब्यात घेण्यापूर्वी त्याच्यावर गोळीबार केला होता. त्यानंतर, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 'थोपई' गणेशला जामिनावर मुक्त करण्यात आलं. जामिनावर सुटल्यानंतर तो वरील दरोड्याच्या घटनेत सहभागी झाल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणात दोन वकिलांसह ५ हून अधिक जणांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली. आता 'रावडी' थोपाई गणेशचा पोलीस चकमकीत मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी या घटनेप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून सध्या तपास सुरू आहे.
- सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी साक्षीदारांचे नोंदवलेले जबाब विश्वासार्ह नाहीत, याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात दावा
- सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर प्रकरणी 5 डिसेंबरपासून हायकोर्टात अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात होणार!
- कुख्यात मडावी हिडमाचा खात्मा : नक्षलवाद्यांनी घातपातासाठी पेरला दहा किलोचा आयईडी; सतर्क जवानांनी केला निकामी